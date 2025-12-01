HCLTech、Amazon Web Services（AWS）主催の「AWS re:Invent 2025」に協賛

株式会社エイチシーエル・ジャパン

グローバルなテクノロジー企業であるHCLTechは、2025年12月1日（月）～5日（金）に米国・ラスベガスで開催される、Amazon Web Services, Inc.（以下、「AWS」）主催の「AWS re:Invent 2025」にGoldスポンサーとして出展します。

今回、HCLTechのブースでは、AIおよびエージェント型AIがもたらす変革の可能性をご紹介します。AIは、業務自動化、洞察の提供、意思決定の高度化を通じて、ビジネス変革を牽引する存在です。さらに、エージェント型AIは、定義されたルールの範囲内で自律的な意思決定を行うことで、その進化を一段と推し進め、プロセスの効率化や市場変化への迅速な対応を可能にします。

また、12月1日（月）（現地時間）に開催される当社のセッションでは、HCLTechが全社的なデジタルトランスフォーメーションをどのように支援したかを解説し、さらに、Amazon Bedrock、SageMaker、HCLTech AI Force(TM)を活用して複数の自動化ソリューションを構築し、開発プロセスにおいて生産性・効率向上を達成した事例についてもご紹介します。

HCLTechは、日本からの参加者向けに日本語で説明するプログラムのうち、「Partner Expo Tour」（12月2日（火）および12月3日（水）の2日間開催）にも参加しています。お申し込みは、現地で受け付けていますので、ぜひご参加ください。

【HCLTech 展示ブース】

会場：Venetian, Level2

ブースID：#1485

【HCLTechセッション】

日時：2025年12月1日（月）5:30pm-5:50pm（現地時間）

会 場：Venetian, Hall B, Expo, Theater3

セッション番号：AIM416-S

当社のブース展示の内容およびセッションの詳細は、以下のサイトをご覧ください。

https://www.hcltech.com/ja-jp/events/aws-reinvent

【Partner Expo Tour】

実施日時：2025年12月2日（火）、12月3日（水）11:00～17:00

所要時間：50分～60分／回

※HCLTechの展示ブースを訪問するのは、以下の回の予定です。

12月2日（火）13:00～、15:30～、および12月3日（水）11:30～、15:00～

HCLTechについて

HCLTechは、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心とした業界トップクラスの技術力を提供するグローバルテクノロジー企業です。

インドに本社を置き、60か国以上に226,600人を超える社員を擁し、幅広いテクノロジーサービスと製品ポートフォリオを活用して、業界をリードするソリューションを提供しています。

金融サービス、製造業、ライフサイエンスとヘルスケア、ハイテク、半導体、通信とメディア、小売と消費財、モビリティ、公共サービスいった主要産業分野すべてにわたって顧客と協働し、業界向けソリューションをご提案、ご提供しています。

2025年9月末までの12ケ月間の連結売上高は142億ドルでした。

Supercharging ProgressをメッセージとしたHCLTechの詳細はwww.hcltech.com(http://www.hcltech.com/)をご覧ください。

HCLTech JapanのSNS（LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/hcl-japan/ ）でも情報を更新しています。