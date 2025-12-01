【生成AIを実践的に学べる「AI MONDAY」】11月23日Felo株式会社 鈴木萌子氏によるウェビナーの様子をレポート

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、毎週月曜日に開催しているコミュニティウェビナー「AIMONDAY」にて、「LiveDoc × Felo：生成AIで変わる企業の情報活用と業務変革」と題したセミナーを開催しました。

AI MONDAYとは

AI MONDAYは「AIをシンプルに、わかりやすく、探究心を持って学ぶ」をコンセプトに、経営者からビジネスパーソン、教職員、地方自治体まで幅広い参加者が集うAIコミュニティです。生成AIやAIエージェントなどの最新技術を、毎週月曜の学びと実践を通じて“日常の武器”に変えることを目指しています。

こんな方におすすめ

AIを使いこなしたい企業経営者

新しいリーダー像に関心のある方

身近なAI活用に興味がある全ての方

初心者歓迎ですので、ぜひお気軽にお申し込みください。お申し込みは公式LINEから受け付けています。

当日の様子

今回のウェビナーでは、Felo株式会社の生成AIエバンジェリストである鈴木萌子氏にご登壇いただき、日本語に最適化されたAI検索「Felo」と、資料・議事録・規程類を“生きたドキュメント”に変える新機能「LiveDoc」についてご紹介いただきました。

セミナーでは、参加者に向けて生成AIとRAG（Retrieval-Augmented Generation）を実務に適用する具体的なポイントを解説。特に、企業の業務フローにどのように生成AIを組み込み、情報活用を革新するかについて、実践的な事例を交えて説明されました。

また、AI導入において重要となるセキュリティへの配慮を含む、導入検討時の重要な勘所が具体的に示されました。これにより、生成AIを活用した業務変革を検討している企業や担当者にとって、非常に具体的で役立つ知見が提供されました。

ウェビナーの参加者には特典として、日本語に最適化されたAI検索「Felo」の1ヶ月無料クーポンが提供されました。

当社は、今後も「AIMONDAY」を通じて、AIなどの最先端技術に関する実践的な情報提供を行い、企業のDX推進と社会課題の解決に貢献してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/265_1_3602d858a7d4506e45eabba94ac53dcf.jpg?v=202512020356 ]【講師ご紹介】

Felo株式会社 生成AIエバンジェリスト 鈴木萌子氏

ロンドン・米国で学び、海外市場戦略と生成AI事業で実績を重ねる。

現在はFelo株式会社の生成AIエバンジェリストとして、企業・行政におけるAI導入と業務変革をリード。

生成AIリテラシー教育や社会実装を推進し、スタートアップと大企業をつなぐ“AI時代の架け橋”として国内外で講演・発信を行っている。

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「AI/メタバースアワード」および「防災万博」を主催。2日間で延べ15,000人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めています。

・設立：2021年12月03日

・代表取締役：松石和俊

・大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース：大阪府大阪市北区

太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

