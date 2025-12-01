「サンクスポイント交換商材」にスマートリング「EVERING」を追加
ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井 啓司）は、株式会社EVERING（代表取締役社長：川田 健）が提供するスマートリング「EVERING」を、2025年12月1日（月）より新たに「サンクスポイント交換商材」として追加いたします。
■スマートリング「EVERING」について
EVERINGは、Visaのタッチ決済に対応したプリペイド型スマートリングです。専用アプリからチャージすることで、リングをかざすだけで決済が完了する次世代型ウェアラブルデバイスとなっています。
EVERINGの詳細はこちら：https://evering.jp/
■サンクスポイント交換 追加商材
EVERING（BLACK/SILVER）＜紛失交換保証付き＞
■EVERINGの特徴
・充電が不要で、電池切れの心配なし
・Visaプリペイド（チャージ式）により使いすぎを防止
・手持ちのクレジットカードから簡単チャージ
・カード番号の印字なしでのぞき見・スキミング対策
・5気圧防水で手洗いやシャワー時も着用可能
■お申し込み方法
サンクスポイント交換のお申し込みはこちら
https://www3.lifecard.co.jp/WebDesk/action/wa127/WA12714/rWA1271401
EVERINGの交換手順について
https://www.lifecard.co.jp/card/service/point/goods/thanks_evering.html
■注意事項
※本商品は紛失交換保証付きの商品となります。
※クーポンコードの有効期限は、ポイント交換日より6か月以内となります。
※クーポンコード１つにつき、EVERING 1つと交換いただけます。
※クーポンコードを紛失された場合の再発行は承っておりません。
※リングサイザーは、実物と材質・素材が異なるため、必ずしもサイズを保証するものではありません。
※クーポンコードは各種キャンペーンや割引との併用は出来かねます。
※刻印オプションは付帯できません。
■サンクスポイントとは？
ライフカードをご利用した際にカードに付与されるポイントです。
ポイントはキャッシュバックやギフトカードなどの商品と交換することができます。
サンクスポイントの詳細： https://www.lifecard.co.jp/point/save.html