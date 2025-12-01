グローバルファンコミュニケーションアプリ「bubble」に矢吹奈子の参加が決定！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元）と、グローバルファンコミュニケーションアプリ「Dear U bubble」の日本事業を手掛ける株式会社 Dear U plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内 良）は、2025年12月2日（火）より「bubble for JAPAN」で矢吹奈子のサービスが開始することをお知らせいたします。

＜販売開始日＞

2025年12月2日（火）午前10時

＜販売価格＞

・Web決済：月額600円（税込）

・アプリ決済：月額640円（税込）

＜決済方法＞

・Web決済（クレジットカード決済、キャリア決済）

・アプリ決済（App Store、Google Play）

＜販売サイトURL＞

https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.yabuki_nako

＜矢吹奈子プロフィール＞

2013年8月、HKT48第3期生オーディションに合格し、翌年4月よりチームHとして活動を開始。

2018年に韓国で開催されたオーディション番組『PRODUCE48』に参加し、「IZ*ONE」のメンバーに選ばれデビュー。専任活動を開始。

2021年4月に、2年6か月の活動期間を終了。

その後HKT48として2年5か月ぶりに活動再開。

俳優業を本格的にスタートし、連続ドラマにも多数出演。

2023年4月に行われた卒業コンサートでHKT48を卒業。

グループ卒業後は2作連続で連続ドラマのヒロインを務めるなど、現在は俳優業を中心にバラエティ番組等でも活躍中。

＜bubbleの概要＞

bubbleは、アーティストとファンがクローズドな空間でリアルタイムコミュニケーションできるスマートフォン向けアプリサービスです。

アーティスト本人から送られる日常のカジュアルなメッセージや写真などをファンが受信、そのメッセージに返信できることが大きな特長です。SNSとは異なり、自分専用のトークルームでやり取りができるため、同じ時間を共有しながら会話しているような体験を通じて、アーティストをより身近に感じることができます。

また、多言語でのメニュー表示やメッセージの自動翻訳機能で、世界200カ国以上のエンターテイメントファンが言語の壁を越えて利用可能です。

国内外で活躍する多くのアーティストが、自分のファンだけが集まる空間でコミュニケーションをしながらファンとの絆をより強固にしています。

▽主な機能

◎アーティストとのリアルタイムメッセージ

◎メッセージの自動翻訳機能（14ヶ国語対応）

◎ユーザニックネーム入りのメッセージ

◎ユーザからの返信機能

◎ユーザの誕生日をお祝いするメッセージ

◎生配信が楽しめる「bubble LIVE」

◎お気に入りのメッセージをまとめておける「OUR BOX」

◎ユーザからの意見を募れる投票機能

◎購読者限定のチケット先行やプレゼント企画の実施 など

▽bubble for JAPAN参加アーティスト（50音順）

あの / EXIT / 井上苑子 / 今村美月 / SKE48 / かす / 加藤夕夏 / カマたく / きぬ / 斉藤真木子 / 渋谷すばる / chun / 灰塚宗史 / 藤田ニコル / 古川優香 / BNSI / 三上悠亜 / Mrs. GREEN APPLE / MIYAVI / Novelbright / 吉田朱里 ほか

■株式会社Fanplusについて

会 社 名 ： 株式会社Fanplus （ファンプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社Dear U plusについて

会 社 名 ： 株式会社Dear U plus （ディアユープラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 山内 良

設 立 ： 2023年5月

事業概要 ： 「Dear U bubbleプラットフォームサービス」日本事業の運営及び管理

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.dearuplus.co.jp/

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社Dear U plus

法人様専用お問い合わせ窓口URL

https://www.dearuplus.co.jp/feature/service-bubble

