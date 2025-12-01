「Z世代の可能性を信じ、引き出し、拡張する」といったビジョンのもと、エンターテインメントを軸に、Z世代の早期人材育成事業を展開する株式会社LIFE Entertainment (本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大越春輝) は、2025年12月27日(土)にa-LAND〈エーランド〉 supported by avex trax in Zepp Shinjukuを開催します。また、現在1,819名の事前予約数を達成したことを報告します。

事前予約者数1,800名突破！ 2025年12月27日（土） a-LAND supported by avex trax in Zepp Shinjuku「大忘年祭」開催決定！

a-LAND〈エーランド〉 supported by avex trax in Zepp Shinjuku は 12月27日（土） に開催が決定！第10回という節目を記念し、過去最大規模となる 「大忘年祭」スペシャル として実施します。また、事前予約者数が1,819名の事前予約を達成しました。Z世代が一堂に会する大注目の年末イベントをお楽しみください。新たな出演者や特別演出など、詳細は公式SNSにて随時発表予定です。

U-25 が楽しめるクラブフェス a-LAND supported by avex trax

“五感で楽しめるエンタメを創出する”をコンセプトに開催する「U-25 が楽しめるクラブフェス」。専属DJチームである「a-crew」をはじめ、Z世代を中心に注目を集める多数のクリエイターと共に、クラブシーンから離れたZ世代に向けて気軽に、誰もが楽しめるイベントを設計。

“平成リバイバル！？”a-LAND 公式SNSにてパラパラ・チャレンジ開催中！

SNSでも注目のパラパラをZ世代大学生が挑戦中！昭和・平成カルチャーの象徴「パラパラ」を令和の時代にリバイバル！？投稿をぜひお楽しみください！

https://www.tiktok.com/@aland_avextrax_official?_r=1&_t=ZS-91ofjXAOb8H TikTok投稿 :https://www.tiktok.com/@aland_avextrax_official?_r=1&_t=ZS-91ofjXAOb8H

LIFE Entertainmentとは

LIFE Entertainmentは、「Z世代の可能性を信じ、引き出し、拡張する」といったビジョンのもと、エンターテインメントを軸にZ世代の早期人材育成事業を展開しています。グループ会社であるLEM社と連携し、大学生やクリエイターが集まるコミュニティを運営。Z世代の可能性を引き出し、拡張することで新たな価値を創造します。【株式会社LIFE Entertainment 会社概要】商号 ：株式会社LIFE Entertainment代表者 ：代表取締役社長 大越 春輝所在地 ：〒153-0042 東京都目黒区青葉台４丁目７－４ I.W.PLACE.AOBADAI 201設立 ：2021年10月事業内容 ：人材紹介/育成事業、PR,マーケティング事業、イベント運営事業関連会社 ：株式会社LEMURL ：https://www.le-hldgs-lifeentertainment.com/ 公式SNS ：https://www.youtube.com/@harukiokoshi