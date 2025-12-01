全国に72の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営する大江戸温泉物語グループの「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」では、12月1日より冬会席へ献立が変更となり、冬を彩る会席料理をご提供いたします。

大江戸温泉物語グループで唯一の会席料理を提供する「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」では、四季折々の海の幸・山の幸を、料理長が技術の粋をつくして腕を振るい仕立てます。会席料理は「基本会席」と「特選料理」の2種類をご用意。季節の食材と、加賀野菜などの地元食材“じわもん”を使った、繊細な会席料理をお楽しみください。■冬の会席料理、こだわりのポイント 食して冬を感じていただける食材を取り入れることはもちろん、見た目や五感でも「冬ならでは」を演出する料理を心がけました。 地元らしさと季節感を追求するため、金沢の市場に足を運び食材を厳選しました。より満足いただける、心に残る冬の会席に仕上げています。ぜひご賞味ください。■冬会席提供期間2025年12月1日～2026年2月28日

■冬基本会席

【旬 菜】 鮭と烏賊の吟醸漬け イクラ 紫菊花 蟹味噌豆富 蟹味噌 クコの実 ナマコみぞれ酢掛け 黄菊花 菜の花と湯葉の煮浸し 煎り唐墨 柚子胡椒卯の花 胡桃 【御造里】 本日の鮮魚三種盛り合わせ 海の宝石海藻麵 金澤大野醤油 あしらい一式【温 物】 蟹餡掛け茶碗蒸し 紅津和井蟹 海老 金時草麩 銀杏 エリンギ 三つ葉 柚子【焼 肴】 銀鱈西京焼き 酢蓮根 銀杏雲丹松風【台の物】 国産牛ロースすき鍋 卵黄とろろ 白菜 菊菜 車麩 白葱 占地 焼き豆富【揚 物】 海老芋饅頭おかき揚げ 吉野餡掛け 茄子 獅子唐 糸唐辛子【酢の物】 本津和井蟹 蟹酢 蛇腹胡瓜 若芽 檸檬【食 事】 石川県産こしひかり米 【香の物】 柚子大根 野沢菜 ワインらつきょ【留 碗】 袱紗仕立て 白玉麩 あおさ海苔 三つ葉【納 め】 冬リンゴムース仕立て

■冬特選料理

【先附二種】金時草胡麻豆富 美味出汁 クコの実 鮟肝 紅心大根 琥珀ジュレ掛け 芽葱 かんずり卸し【御凌ぎ】 蟹の宝石寿司 蟹味噌 金箔 錦糸 いくら 胡瓜 甘酢生姜【御造里】 本日の鮮魚五種盛り合わせ 海の宝石海藻麵 金澤大野醬油 あしらい一式【煮 物】 鴨治部煮 源助大根 飾り人参 石川県産香り椎茸 菜種 山葵【焼 肴】 喉黒塩焼き 酢蓮根 大根卸し 檸檬【台の物】 黒毛和牛ロースすき鍋 卵黄とろろ 白菜 菊菜 車麩 白葱 占地 焼き豆富【揚 物】 甘鯛竜田揚げ 吉野餡掛け 茄子 獅子唐 糸唐辛子 【酢の物】 本津和井蟹 蟹酢 蛇腹胡瓜 若芽 檸檬【食 事】 石川県産コシヒカリ米【香の物】 柚子大根 野沢菜 ワインらつきよ【留 椀】 袱紗仕立て 白玉麩 あおさ海苔 三つ葉【納 め】 冬リンゴムース仕立て■秋冬限定で「本ずわい面付蟹（姿蟹）」を会席に追加することも可能です。提供期間：2026年3月31日まで ※12月27日～1月3日は除く料金：各会席プランに追加12,000円（税込）■宿泊料金やわんわんリゾート 矢田屋松濤園詳細は公式サイトをご覧ください。詳細はこちら https://x.gd/F2NOv※食材の仕入れ状況により、料理内容や提供期間が変更になる場合がございます※写真はイメージです

【大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園】

「温泉宿でも、ずっと一緒」をコンセプトとした、全室が愛犬と宿泊できる客室となっている「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」。わんちゃんの足に優しく滑りにくい畳や、衛生対策のための「空間除菌脱臭機 ジアイーノ」を設置し、快適にご滞在いただけるわんちゃん用アメニティやお散歩グッズ、悪天候でものびのびと遊べる屋内ドッグランなど、充実したサービスと設備を揃えております。

【会社概要】■会社名：GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日：2017年12月5日（創業2001年11月）■代表取締役：川粼 俊介■事業内容：全国で温泉宿、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国72施設。2025年12月現在）■URL：https://corporate.ooedoonsen.jp/