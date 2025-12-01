建設業の「安全書類」に特化した AI-BPO を提供する「建設楽楽カンパニー」、建設業の安全書類専門のコンサルティングサービスを提供する「イノベーショングループ」と業務提携～建設業界の支援体制を強化～

株式会社建設楽楽カンパニー

建設業界向けAI-BPOサービスを展開する株式会社建設楽楽カンパニー（本社：東京都千代田区、代表取締役：中川優志、以下「建設楽楽カンパニー」）は、建設業の安全書類に特化したコンサルティングサービスを提供するイノベーショングループ合同会社（本社：大阪府大阪市、代表社員：川畑真吾、以下「イノベーショングループ」）と、業務提携を締結いたしました。

本提携を通じて、建設楽楽カンパニーが提供する「安全書類特化 AI-BPO サービス」の販売網と導入支援体制を大幅に強化します。人材不足、インボイス制度対応、2024年問題などで負荷が増大し続ける建設企業に対し、煩雑な安全書類業務の効率化と生産性向上を実現します。

【本提携のポイント】

販売チャネルの拡大

イノベーショングループの広範なネットワークを活用し、全国の建設関連企業へサービス展開を加速

導入・定着支援の強化

AI-BPO と安全書類業務に関する専門性の高いノウハウを組み合わせ、確実に成果を出すための伴走支援を提供

業界課題解決の推進

インボイス制度、長時間労働是正（2024年問題）、慢性的な人手不足といった構造課題に対して、より実効性のあるAIソリューションを迅速に届ける体制を構築

【業務提携の背景】

建設業界では、

・インボイス制度および電子帳簿保存法対応

・長時間労働規制（2024年問題）

・人手不足・高齢化

・紙文化が残る業務構造

といった課題により、管理業務の負荷が急速に増大しています。さらに2026年以降も様々な制度改正によりその負荷が高まることが予想されています。

建設楽楽カンパニーは「現場目線で仕事を楽にすること」を重視し、安全書類に特化したAI-BPOサービスを展開しています。一方、イノベーショングループは安全書類に特化したコンサルティング事業で400社以上の契約実績をはじめとする豊富な実績を持ち、現場理解と日本全国様々な様式の安全書類対応のノウハウに強みがあります。

両社が提携することで、優れたAI-BPOサービスと深い業務理解が融合し、より多くの建設企業が確実に効果を実感できる体制が整うと判断し、本合意に至りました。

【業務提携の内容】

- 販路・営業連携：双方による集客・営業活動の連携- 顧客成功（カスタマーサクセス）の連携：導入企業に対する支援での連携

【各社代表コメント】

株式会社建設楽楽カンパニー 代表取締役：中川優志 「この度のイノベーショングループ様との提携を大変嬉しく思います。安全書類業務においてトップクラスの専門性を有するイノベーショングループ様が強力なパートナーとなることで、より多くの建設会社の人材不足の解消を実現できると確信しています。」

イノベーショングループ合同会社 代表社員：川畑真吾「建設業界のDXは社会的にも非常に意義のあるテーマです。しかし、名ばかりDXで「システムの使い方がわからない」「結局は手間が増えるだけ」という不満の声が増えているのが現状です。そのような現実に向き合い、働く人に寄り添った素晴らしいAIプロダクトを持つ建設楽楽カンパニー様と共に、業界の活性化に貢献できることを楽しみにしております。」

【会社概要】

■ 株式会社建設楽楽カンパニー

- 代表者：中川 優志- 所在地：東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号 VORT秋葉原IV2階- 設立：2023年4月28日- 事業内容：建設業の安全書類に特化したAI-BPOサービスの提供- URL： https://kensetsu-rakuraku.co.jp/

■ イノベーショングループ合同会社

- 代表者： 川畑 真吾- 所在地：大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル9階- 事業内容：建設業の安全書類特化のコンサルティングサービス- URL： https://www.innovation-gp.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社建設楽楽カンパニー

お問い合わせ：pr@kensetsu-rakuraku.co.jp