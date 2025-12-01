エメラルド・クルーズ、ラグジュアリー・ヨットの新章へ──スーパーヨット2隻同時セレモニーでフリート拡大を加速

セブンシーズリレーションズ株式会社

2025年11月25日、エメラルド・クルーズ＆ツアーズは、ラグジュアリーヨットフリートの拡大において大きな節目を迎えました。先週、同社は「エメラルド・カイア（Emerald Kaia）」の進水式と、「エメラルド・ライヤ（Emerald Raiya）」の起工式という2つの重要なセレモニーを実施。スーパーヨット3隻の新規導入を2028年までに予定しており、親会社であるシーニック・グループの革新と成長戦略を象徴する出来事となりました。

エメラルド・カイア進水式

2025年11月10日、ベトナム・ハロン湾の造船所にて、エメラルド・カイアが初めて海へと進水しました。式典には、シーニック・グループのデザイン＆開発プロジェクト部門ゼネラルマネージャー、イヴォ・スケリン氏らが出席しました。

この進水により、エメラルド・カイアは2026年4月に予定されているキプロス、ギリシャ、トルコを巡る待望の処女航海に一歩近づきました。その後は、イタリアからモンテネグロ、アルバニア、クロアチアの海岸線、ギリシャ諸島やコリント運河を巡り、2026年12月から2027年3月までは紅海を経てセーシェルへとリポジションクルーズを行います。

ベトナム・ハロン湾の造船所にてキール・レイイング・セレモニー

エメラルド・ライヤ起工式

同日、エメラルド・ライヤの公式起工式も執り行われました。2027年6月のデビューを予定しており、初シーズンは東地中海とセーシェルで運航します。さらに2028年4月には「エメラルド・ザラ（Emerald Xara）」もフリートに加わる予定です。

エメラルド・ライヤの公式起工式

シーニック・グループ創業者兼会長のグレン・モロニー氏は「エメラルド・カイアの進水とエメラルド・ライヤの起工は、当社の成長における重要なマイルストーンです。いずれもMKMヨットのチームが最大128名のお客様に唯一無二のラグジュアリー体験を提供できるよう設計しました。地中海、セーシェル、カリブ海で高まるヨットクルーズ需要に応えます」とコメントしています。

また、2028年4月には新たなディスカバリーヨット「シーニック・アイコン（Scenic Ikon）」の就航も発表されており、リバークルーズでは2026年5月に「エメラルド・アストラ（Emerald Astra）」がライン・マイン・ドナウ川で、2027年には「エメラルド・ルミ（Emerald Lumi）」がフランス・セーヌ川でデビュー予定です。

エメラルド・ヨットクルーズの魅力

新造ヨットは、既存の「エメラルド・アズーラ（Emerald Azzurra）」と「エメラルド・サカラ（Emerald Sakara）」に加わり、2028年までにエメラルド・ヨットクルーズのフリートは5隻体制となります。

エメラルド・カイア、エメラルド・ライヤ、エメラルド・ザラは、最大128名のゲストを迎え、広々とした空間設計と独自の美食・ウェルネス・マリーナ体験で、リラックスしたラグジュアリーと本格的な冒険を提供します。

主な特徴：

屋内外バーと追加スパプールを備えた拡張スカイデッキ＆展望サンデッキ パノラマビューを楽しめるプライベートカバナ プライベートテラス＆スパプール付きオーナーズスイートやコネクティングスイートなど多彩な客室 アクアプールカフェやラ・クチーナテラス、新設のプライベートダイニング「ナイトマーケットグリル」（8名限定・有料）などの屋外ダイニング体験

シーニック・グループについて

ラ・クチーナアクアプールカフェナイトマーケットグリル

シーニック・グループは約40年にわたり、受賞歴のあるリバークルーズやヨット体験、厳選されたランドツアーでラグジュアリー旅行の新基準を築いてきました。エメラルド・クルーズ＆ツアーズは、ヨーロッパやアジアのリバークルーズ、地中海・カリブ海・インド洋など世界各地のヨットクルーズで革新的な船隊を拡大し続けています。