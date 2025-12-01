Flora、「Japan Championship 2025 ファイナル」で挑戦する女性を応援

Flora株式会社

Flora株式会社（本社：京都市左京区、代表取締役：クレシェンコ アンナ、以下「Flora」）は、2025年11月1日～2日に開催された国内最大級のクロスフィット大会「Japan Championship 2025 ファイナル」に京都代表として、FITNESS女子カテゴリ（一般部門）に出場した鎌田佳世さんをサポートしました。

大会当日は、Flora経営メンバーのクレシェンコ アンナCEOとイワン セレズノフCTOをはじめとする応援メンバーが会場に駆けつけ、鎌田さんのプレーに熱い声援を送りました。

大会概要

クロスフィットは「歩く、走る、起き上がる、持ち上げる、押す、引く、跳ぶ」といった日常生活で繰り返し行われる動作をベースに、毎回異なるトレーニングを高強度・短時間で行うワークアウトです。

「Japan Championship」は、日本初のクロスフィットの大会で、全国のクロスフィッターが集結し、日本一を競います。

2025年大会「Japan Championship 2025」は東京都品川区「アイルしながわ」で開催され、予選を勝ち抜いた男女各カテゴリーのトップ選手がファイナルに進出。会場には多くの観客が詰めかけ、熱気あふれる競技が繰り広げられました。

◆公式サイト：https://japanchampionship.com/2025/index.html

Floraのサポートについて

Floraは “Empowering women through data” をミッションに、女性の健康データを活用したヘルスケアアプリや研修の提供、事業開発支援を行い、女性のエンパワーメントを推進しています。

女性の健康課題を科学的に支援するフェムテック企業として「挑戦する女性を応援する」という理念のもと、今回のスポンサー活動を実施しました。



今回サポートした鎌田佳世さんは、仕事と日々のトレーニングを両立しながら、FITNESSカテゴリ（一般部門）に挑戦した働く女性の象徴。その挑戦する姿勢がFloraの理念と重なり、応援につながりました。

当日着用したFloraのサポートTシャツには、“Empowering women”というメッセージをデザインし、働く女性の挑戦を後押しする想いを込めました。

鎌田佳世さんコメント

～大会当日の様子～鎌田佳世さんと応援メンバー皆でFloraのロゴポーズ

運動未経験から始めたクロスフィットは、今では自分の心と体の健康になくてはならない存在になっています。今回は初めての大会出場でしたが、Floraのサポートに支えてもらい、いつも以上に集中して臨むことができました。

この挑戦をきっかけに、クロスフィットや運動に興味を持つ女性、自分の健康に向き合って自分らしく生きる女性が増えたら嬉しいです。



◆鎌田佳世さんのインタビューはこちら(https://www.wantedly.com/companies/company_7433224/post_articles/1026792)

会社概要

会社名：Flora株式会社

所在地：本社 京都府京都市左京区吉田橘町32番地

支社 東京都中央区日本橋本町2丁目3－11 日本橋ライフサイエンスビルディング

代表者：クレシェンコ アンナ

設立：2020年12月

URL：https://biz.flora-tech.jp/ja

お問い合わせ：admin@floramaternity.com