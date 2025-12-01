世界遺産・白川村は人口減少を“日本酒”で救う？村と酒蔵による『白川村の蔵』プロジェクト

株式会社パラドックス

株式会社パラドックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役 鈴木 猛之）がブランディングを担当する世界遺産・白川郷を擁する白川村と、岐阜県飛騨地方の酒蔵・渡辺酒造店（本社：岐阜県飛騨市、代表取締役 渡邉久憲）による『白川村の蔵』プロジェクトが、12月5日（金）、6日（土）に東京・新木場で開催される『ひと・ちいきEXPO』に出展します。

同プロジェクトは、オーバーツーリズムが進む一方で、人口減少が進む白川村の課題解決に向けて立ち上がったもの。パラドックスは初期からコンセプトやビジョン、プロジェクトのシンボルとなるロゴの策定などに携わり、全体のブランディングを統括しています。

イベントでは、成原茂・白川村村長と渡邉久憲・渡辺酒造店社長によるトークセッションも開催。プロジェクトの詳細を都内で公開するのは、今回のトークセッションが初。ブランディングを担当する新谷建人（株式会社パラドックス ブランディングディレクター）もモデレーターとして登壇します。

「人口減少は日本最大の課題」 14年連続減。ピークより約400万人減

・総務省統計局によると2024年の日本の人口は1億2380万2000人。前年に比べ55万人の減少となり、14年連続で減少しています。

出典）総務省統計局 人口推計https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2024np/index.html

・2025年11月18日に首相官邸にて開催された「人口戦略本部」の初会合では高市首相は

人口減少を「日本最大の課題」と位置づけています。

出典）首相官邸ホームページ「人口戦略本部」https://www.kantei.go.jp/jp/104/actions/202511/18jinkousenryakuhonbu.html

白川村の人口は６０年で８割減。『白川村の蔵』プロジェクトに希望託す。

・人口減少の影響は白川村にも及んでおり、1960年の9436人をピークに減少の一途を辿っており、現在は約1500人となっています。また、2023年に実施したアンケートでは「大人になったら、村に戻りたい」と答えた子どもは半数以下でした。

出典）白川村ホームページ 村の人口 https://www.vill.shirakawa.lg.jp/2008.htm

・いわゆるオーバーツーリズムの問題にも直面しています。白川郷が世界遺産に認定されてからは、年間約200万人もの観光客が訪れる観光地となりました。しかし、村の産業は農業や畜産業が中心で、宿泊業やお土産を生みだす産業がほとんどなく、観光客急増の恩恵を十分に受けられないばかりか、観光客増加に伴うコスト増をまかないきれていないという現状があります。

蔵のシンボルマークは、白川村を流れる水路をイメージ。米づくり、集落の暮らし、人と人との繋がり、それらが生まれる根源は、山から湧き出す美しい水。その恵みをお借りして、酒造りへと昇華させていく。村の未来がこの蔵と共に、川の流れのように前進してほしいという願いを込めています。

・今回のプロジェクトは、そんな人口減少やオーバーツーリズムの現状を打ち破り、酒蔵づくりを通じて村の誇りとなるような地域おこしを、村の中から実現するためのもの。村に新しい産業や雇用を生み出していく挑戦です。パラドックスは初期からコンセプトやビジョン、プロジェクトのシンボルとなるロゴの策定などに携わり、全体のブランディングを統括しています。

・プロジェクトの支援の輪を広げるために12月5日（金）、6日（土）に東京・新木場で開催される『ひと・ちいきEXPO』に出展します。イベントでは「世界遺産・白川郷のオーバーツーリズムと地域活性化のための新たな酒蔵建設の挑戦」と題して成原茂・白川村村長と渡邉久憲・渡辺酒造店社長によるトークセッションも開催。新谷建人（株式会社パラドックス ブランディングディレクターもモデレーターとして登壇します。プロジェクトの詳細を都内で公開するのは、今回のトークセッションが初めてとなります。

参考）世界遺産白川郷の100年の悲願・酒蔵をつくりたい！『白川村の蔵』建設プロジェクト（ぎふちょく）

https://gifuchoku.jp/projects/hida-area/shirakawamura/p47758/

＜イベント概要＞

名 称｜ひと・ちいきEXPO

H P｜https://share.whereinc.co.jp/peoplelocalexpo

会 場｜木材会館 6F・7F（東京都江東区新木場1-18-8）

開 館 日 時 ｜2025年12月5日(金)13:00～20:00（受付12:30～）

2025年12月6日(土)10:15～18:30（受付9:45～）

※白川村村長と渡辺酒造店社長のトークセッション：

12/5(金)15:50-17:20（90分）

参 加 費｜1日券 1,650円（税込）

2日券 2,200円（税込）

2日券 + 懇親会（12月5日 18時～）4,950円（税込）

主 催｜株式会社WHERE

パートナー｜一般社団法人シェアリングエコノミー協会、株式会社パラドックス、

一般社団法人日本若者キャリア支援協会

株式会社パラドックスについて

「志の実現に貢献する」をミッションに、企業や人が大事にする価値観やあり方を深く洞察し、世の中に提供している使命(＝志)を言語化・視覚化。その企業や人にしか語ることができない“独自のストーリー”を軸にしたブランディングを行い、あらゆる人々がもっと誇りを持って生きられる社会の実現を目指しています。

社 名：株式会社パラドックス

設 立：2001年

資本金：1000万円

代表者：代表取締役 鈴木猛之

所在地：東京オフィス／東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー13F

ほか名古屋／大阪／福岡／沖縄オフィス

Ｈ Ｐ：https://prdx.co.jp/

世界遺産・白川村が人口減少の解消に向けて挑戦する

「白川村の蔵」プロジェクト都内初公開となるイベントです。

ご取材をお願いできますと幸いです。よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先 090-6472-7467（担当者携帯）

担当 / 新谷（あらたに）