インティメート・マージャー、【12月開催】データ活用の課題が解決できる共催セミナー決定

株式会社インティメート・マージャー

国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー（本社：東京都港区、代表取締役社長：簗島 亮次、以下当社）は、データ活用における課題解決をテーマとした無料共催セミナーを、12月に開催することをお知らせいたします。

＜12月開催セミナー概要＞

集客トレンド総集編 2025 - 来年に向けて成果を出すためのAI・Google活用ポイント -

・開催日：2025年12月3日（水）16時00分～17時00分

・申し込みURL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xjU2Llo0RvG-qRds8Xvjuw(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xjU2Llo0RvG-qRds8Xvjuw)

・参加対象者：店舗集客の最新動向をまとめて把握したい方

AIやGoogleのアップデートに追いつけていないと課題を感じている方

MEOだけに頼らない集客戦略を組み立てたい方

来年（2026年）の集客施策を整理したい方

地域密着型ビジネス・多店舗展開・サービス業のご担当者の方

※企業規模に関わらずご参加いただけます





AIエージェント時代のEC戦略 ― 選ばれるためのEC設計とコンテンツの作り方 ―

・開催日：2025年12月4日（木）14時00分～15時00分

・申し込みURL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TGg6iNwCSpi0FMLpYiJngQ(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TGg6iNwCSpi0FMLpYiJngQ)

・参加対象者：ファーストパーティデータの取得やCRM運用に課題を感じている方

ECサイトや販売チャネルの最適化を進めたいと考えている方

AIエージェント時代に向けて、ECがどう変化するのか知りたい方

“AIに拾われやすい”情報設計を強化したい方

生成AIが購買行動に与える影響を押さえておきたい方





ビジネスを加速させるAI活用術5選 ― 実例とディスカッションで学ぶ最新トレンド

・開催日：2025年12月8日（月）17時00分～18時00分

・申し込みURL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_EPShasALSN6P4OJ5YXoX2Q(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_EPShasALSN6P4OJ5YXoX2Q)

・参加対象者：AIを使った業務効率化や事業成長を現実的に進めたい方

AI活用を検討しているが、どこから始めればよいか迷っている方

マーケティング領域のAI活用最新トレンドを知りたい方

研修/導入を検討しているが活用イメージが持てていない方





【12月開催】インティメート・マージャーセミナー情報

https://note.intimatemerger.com/n/n97a5f6a8c10b

(https://note.intimatemerger.com/n/n97a5f6a8c10b)

■インティメート・マージャーについて（https://corp.intimatemerger.com/）

「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。

※1 出典元：「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」

※2一定期間内に計測された重複のないブラウザの数を示します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利用され、一定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを示します。