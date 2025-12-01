現代日本精鋭アーティスト190名における美術展覧会

2024年元日に発生した能登半島地震で被災された方々の平穏と被災地の復興を願い、テーマを「祈り」とした第5回藝展。Gallery庵は、陶芸家山根彰正の代表作「無釉曜変天目茶碗」を出展しました。清水寺、薬師寺、増上寺の３会場で開催された本展覧会では、国内外の多くの来場者が無釉技法による金天目の輝きに魅了されました。

京都 清水寺 展示風景

清水寺でのレセプションに参加いたしました。森貫主よりご挨拶をいただき、舞妓さんの踊りも披露されるなど、和やかな雰囲気で開催されました。多くの作家さんもレセプションに参加されていました。今回の藝展には無釉金天目を展示させて頂きました。

奈良 薬師寺 展示風景

薬師寺では190名の作家の作品が期間中、食堂内に一同に展示されていました。山根氏の無釉金天目も多くの来場者にご覧いただきました。京都展示と同様に、無釉であることに驚く来場者が多くいらっしゃいました。

東京 増上寺 展示風景

増上寺では一般の来場者も多く訪れていました。東京タワーの近くということもあり、海外からの来場者も多く、作品についてのご質問をいただきました。海外の方の作品への反応は来年予定している海外での展示に弾みがつきました。

