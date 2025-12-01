LUNA EARTH ONLINEより、季節のおしゃれを快適にしてくれるあったか小物の新作が11/27（木）入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

季節のおしゃれを快適にしてくれる、あったか小物が勢ぞろいしました。

ストール、イヤーマフ、手袋など、冬のおでかけに便利なアイテムです。

商品名：BIGファートートバッグ

品番：LBG10-2509-0335

価格：\2,750(税込)

バリエーション：ブラウン/グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2509-0335.html

商品名：フェイクファーバッグ / 2way

品番：LBG10-2509-0332

価格：\2,530(税込)

バリエーション：ホワイト/ライトベージュ/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2509-0332.html

商品名：ステッチライングローブ / スマホ対応

品番：LGL10-2509-0246

価格：\880(税込)

バリエーション：ホワイト/ライトブラウン/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LGL10-2509-0246.html

商品名：フェイクファーグローブ / スマホ対応

品番：LGL10-2509-0245

価格：\990(税込)

バリエーション：ライトブラウン/ライトグレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LGL10-2509-0245.html

商品名：リボンアクセントグローブ / スマホ対応

品番：LGL10-2509-0247

価格：880(税込)

バリエーション：ライトブラウン/ライトグレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LGL10-2509-0247.html

商品名：ニットバケットハット

品番：LHT10-2509-0118

価格：\1,320(税込)

バリエーション：ホワイト/ライトグレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHT10-2509-0118.html

商品名：フェイクファーイヤーマフ

品番：LOG10-2509-0445

価格：\880(税込)

バリエーション：ホワイト/ライトグレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2509-0445.html

商品名：ネコ耳付きフェイクファーイヤーマフ

品番：LOG10-2509-0442

価格：\880(税込)

バリエーション：ホワイト/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2509-0442.html

商品名：ハーフデザインフェイクファーティペット

品番：LST10-2408-0016

価格：\1,100(税込)

バリエーション：ライトブラウン/ピンク/グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LST10-2408-0016.html

商品名：チェック柄ストール

品番：LST10-2509-0021

価格：\1,100(税込)

バリエーション：ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LST10-2509-0021.html

商品名：シンプルストール

品番：LST10-2408-0015

価格：\1,320(税込)

バリエーション：ホワイト/ライトブラウン/ブラウン/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LST10-2408-0015.html

11/27(木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)

about LUNA EARTH

LUNA＝ 月 EARTH = 私たち

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/