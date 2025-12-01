LUNA EARTH ONLINEより、季節のおしゃれを快適にしてくれるあったか小物の新作が11/27（木）入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。






季節のおしゃれを快適にしてくれる、あったか小物が勢ぞろいしました。
ストール、イヤーマフ、手袋など、冬のおでかけに便利なアイテムです。







商品名：BIGファートートバッグ


品番：LBG10-2509-0335
価格：\2,750(税込)


バリエーション：ブラウン/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2509-0335.html






商品名：フェイクファーバッグ / 2way


品番：LBG10-2509-0332
価格：\2,530(税込)


バリエーション：ホワイト/ライトベージュ/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2509-0332.html






商品名：ステッチライングローブ / スマホ対応


品番：LGL10-2509-0246
価格：\880(税込)


バリエーション：ホワイト/ライトブラウン/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LGL10-2509-0246.html






商品名：フェイクファーグローブ / スマホ対応


品番：LGL10-2509-0245
価格：\990(税込)


バリエーション：ライトブラウン/ライトグレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LGL10-2509-0245.html






商品名：リボンアクセントグローブ / スマホ対応


品番：LGL10-2509-0247
価格：880(税込)


バリエーション：ライトブラウン/ライトグレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LGL10-2509-0247.html






商品名：ニットバケットハット


品番：LHT10-2509-0118
価格：\1,320(税込)


バリエーション：ホワイト/ライトグレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHT10-2509-0118.html






商品名：フェイクファーイヤーマフ


品番：LOG10-2509-0445
価格：\880(税込)


バリエーション：ホワイト/ライトグレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2509-0445.html






商品名：ネコ耳付きフェイクファーイヤーマフ


品番：LOG10-2509-0442
価格：\880(税込)


バリエーション：ホワイト/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2509-0442.html






商品名：ハーフデザインフェイクファーティペット


品番：LST10-2408-0016
価格：\1,100(税込)


バリエーション：ライトブラウン/ピンク/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LST10-2408-0016.html






商品名：チェック柄ストール


品番：LST10-2509-0021
価格：\1,100(税込)


バリエーション：ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LST10-2509-0021.html






商品名：シンプルストール


品番：LST10-2408-0015
価格：\1,320(税込)


バリエーション：ホワイト/ライトブラウン/ブラウン/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LST10-2408-0015.html





11/27(木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。


https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)



about LUNA EARTH




LUNA＝ 月　EARTH = 私たち
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。

どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。

全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。



◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/

◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/



◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2




