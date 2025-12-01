LUNA EARTH ONLINEより、季節のおしゃれを快適にしてくれるあったか小物の新作が11/27（木）入荷しました。
アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。
季節のおしゃれを快適にしてくれる、あったか小物が勢ぞろいしました。
ストール、イヤーマフ、手袋など、冬のおでかけに便利なアイテムです。
商品名：BIGファートートバッグ
品番：LBG10-2509-0335
価格：\2,750(税込)
バリエーション：ブラウン/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2509-0335.html
商品名：フェイクファーバッグ / 2way
品番：LBG10-2509-0332
価格：\2,530(税込)
バリエーション：ホワイト/ライトベージュ/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2509-0332.html
商品名：ステッチライングローブ / スマホ対応
品番：LGL10-2509-0246
価格：\880(税込)
バリエーション：ホワイト/ライトブラウン/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LGL10-2509-0246.html
商品名：フェイクファーグローブ / スマホ対応
品番：LGL10-2509-0245
価格：\990(税込)
バリエーション：ライトブラウン/ライトグレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LGL10-2509-0245.html
商品名：リボンアクセントグローブ / スマホ対応
品番：LGL10-2509-0247
価格：880(税込)
バリエーション：ライトブラウン/ライトグレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LGL10-2509-0247.html
商品名：ニットバケットハット
品番：LHT10-2509-0118
価格：\1,320(税込)
バリエーション：ホワイト/ライトグレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHT10-2509-0118.html
商品名：フェイクファーイヤーマフ
品番：LOG10-2509-0445
価格：\880(税込)
バリエーション：ホワイト/ライトグレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2509-0445.html
商品名：ネコ耳付きフェイクファーイヤーマフ
品番：LOG10-2509-0442
価格：\880(税込)
バリエーション：ホワイト/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2509-0442.html
商品名：ハーフデザインフェイクファーティペット
品番：LST10-2408-0016
価格：\1,100(税込)
バリエーション：ライトブラウン/ピンク/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LST10-2408-0016.html
商品名：チェック柄ストール
品番：LST10-2509-0021
価格：\1,100(税込)
バリエーション：ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LST10-2509-0021.html
商品名：シンプルストール
品番：LST10-2408-0015
価格：\1,320(税込)
バリエーション：ホワイト/ライトブラウン/ブラウン/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LST10-2408-0015.html
11/27(木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。
https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)
about LUNA EARTH
LUNA＝ 月 EARTH = 私たち
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
当企画に関するお問合せ先
株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/