アサヒ飲料、弘前地区環境整備事務組合「ペットボトルの水平リサイクルの実施に関する協定」を締結

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 米女太一）と、青森県内の６自治体（弘前市、平川市、大鰐町、藤崎町、板柳町、西目屋村）で構成する弘前地区環境整備事務組合（管理者 弘前市長 櫻田宏）は、12月1日に「ペットボトルの水平リサイクルの実施に関する協定」を締結しました。アサヒ飲料が東北地方の自治体と、ペットボトルの水平リサイクルに関する協定を結ぶのは、今回が初めてです。

本協定に基づく事業は、弘前地区環境整備事務組合に黒石市と田舎館村が新たに加わる2026年4月1日から開始します。両者は協働で、8つの自治体の家庭から回収された使用済みペットボトルを新たなペットボトルに再生し、飲料容器として再利用する「ボトルtoボトル」事業により、持続可能な循環型社会の実現に貢献していきます。

「ボトルtoボトル」は、石油由来のペットボトル素材を調達し製造する場合と比較して、CO2排出量が少ないペットボトルのリサイクル法です。今回の取り組みでは、リサイクル時に発生する残渣を少なくするため、「メカニカルリサイクル（物理的再生法）」と「ケミカルリサイクル（化学的再生法）」の２つのリサイクル手法を組み合わせています。メカニカルリサイクルの工程で発生する『残余物※』をケミカルリサイクルしていくことで、メカニカルリサイクルのみの場合と比較して更なるリサイクル率の向上を目指します。

※ペット素材を多く含むパウダー状のもの

＜参考＞

■メカニカルリサイクルとケミカルリサイクルの組み合わせ

メカニカルリサイクルは、回収したペットボトルを高温で溶かして異物を取り除いてペット樹脂を再生する手法です。ケミカルリサイクルは、ペットボトルを分子レベルにまで化学分解して不純物を取り除き、新たな再生ペット樹脂とするものです。ケミカルリサイクルの方が高品質の再生ペット樹脂が出来上がりますが、コスト面では、大がかりな分解設備などが不要なメカニカルリサイクルのほうが優れているとされます。

アサヒ飲料は、メカニカルリサイクルとケミカルリサイクルの組み合わせにより、リサイクル率の向上を目指しています。

■リサイクル工程における残渣と残余物

メカニカルリサイクルではリサイクルの工程で約20％の残渣が発生しますが、そのうち5～10％の残余物はペットボトル以外のものへのリサイクルが主となっています。残余物の一部にはペットボトル素材が含まれているため、残余物もペットボトル原料に再生することで、効率的かつ持続的なリサイクルが実現できます。