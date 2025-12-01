５種類から選べる♪ 第12弾イベたま お年玉キャンペーン実施中

たまご＆カンパニー株式会社

森のたまごでお馴染みのたまご＆カンパニー株式会社は、

2024年2月に新製品「イベたま」の販売を開始しました。

「イベたま」は、パッケージやパック内のカードのQRコードを読み取ることで、

2ヶ月ごとに変わるプレゼント企画に応募できる、お客様へ「ときめき」をお届けするたまごです。

現在実施中の第12弾キャンペーンでは、季節感とプチ贅沢を堪能してほしいという思いから、

抽選で、５種類から選べる豪華景品をプレゼントします！

詳細は、以下イベたま特集ページをチェックしてください。

https://www.tandc.inc/special/tandc_ibetama/

これからもたまご＆カンパニーは、「イベたま」を通して、

皆さまにワクワクとたまごのある幸せをお届けしていきます。

次回のキャンペーンもお楽しみに！

※キャンペーン期間や景品・内容は予告なく変更になる可能性がございます。

※『QRコード』は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

＜応募方法＞

１.「イベたま」を購入し、QRコードを読み取り応募フォームへアクセスします。

２. パックの中のシリアルコードを取り出します。

３. シリアルコードなど必要事項を記入したら応募完了です。

＜応募期間(第12弾キャンペーン)＞

2025年12月1日(月)～2026年1月31日(土)

＜景品＞

Aコース (5名様) ： レストラン・ホテル・旅館予約で使える一休10,000円ギフトクーポン

Bコース (10名様） ： おいしいお肉の贈り物（カタログギフト）

Cコース (15名様） ： 東京・新宿 花園万頭花園最中

Dコース (20名様） ： 銀座千疋屋フルーツガトー12個

Eコース (150名様) ： 「えらべるPay(R)」 500ポイント

※Aコースへのご応募には「イベたま」3パックの購入、Bコースへのご応募には２パックの購入がそれぞれ必要です。

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

＜お知らせ＞

「イベたま」のキャンペーン内容と当選結果が

たまご&カンパニー公式LINEアカウントからも見られるようになりました！



たまご&カンパニー公式LINEアカウントはこちら

▶︎https://lin.ee/RtmxBB1

・キャンペーン詳細や当選結果は、友だち登録後、

「メニュー」＞「キャンペーン」からご確認いただけます。

・第12弾の当選結果は、2026年2月中旬頃にご確認いただけます。

報道関係各位

たまご＆カンパニー株式会社

イベたま特集ページ：https://www.tandc.inc/special/tandc_ibetama/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

たまご＆カンパニー株式会社

営業本部 マーケティングユニット

電話：03-6758-6925

FAX：03-6551-2433