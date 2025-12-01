５種類から選べる♪ 第12弾イベたま お年玉キャンペーン実施中
森のたまごでお馴染みのたまご＆カンパニー株式会社は、
2024年2月に新製品「イベたま」の販売を開始しました。
「イベたま」は、パッケージやパック内のカードのQRコードを読み取ることで、
2ヶ月ごとに変わるプレゼント企画に応募できる、お客様へ「ときめき」をお届けするたまごです。
現在実施中の第12弾キャンペーンでは、季節感とプチ贅沢を堪能してほしいという思いから、
抽選で、５種類から選べる豪華景品をプレゼントします！
詳細は、以下イベたま特集ページをチェックしてください。
https://www.tandc.inc/special/tandc_ibetama/
これからもたまご＆カンパニーは、「イベたま」を通して、
皆さまにワクワクとたまごのある幸せをお届けしていきます。
次回のキャンペーンもお楽しみに！
※キャンペーン期間や景品・内容は予告なく変更になる可能性がございます。
※『QRコード』は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
＜応募方法＞
１.「イベたま」を購入し、QRコードを読み取り応募フォームへアクセスします。
２. パックの中のシリアルコードを取り出します。
３. シリアルコードなど必要事項を記入したら応募完了です。
＜応募期間(第12弾キャンペーン)＞
2025年12月1日(月)～2026年1月31日(土)
＜景品＞
Aコース (5名様) ： レストラン・ホテル・旅館予約で使える一休10,000円ギフトクーポン
Bコース (10名様） ： おいしいお肉の贈り物（カタログギフト）
Cコース (15名様） ： 東京・新宿 花園万頭花園最中
Dコース (20名様） ： 銀座千疋屋フルーツガトー12個
Eコース (150名様) ： 「えらべるPay(R)」 500ポイント
※Aコースへのご応募には「イベたま」3パックの購入、Bコースへのご応募には２パックの購入がそれぞれ必要です。
※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。
＜お知らせ＞
「イベたま」のキャンペーン内容と当選結果が
たまご&カンパニー公式LINEアカウントからも見られるようになりました！
たまご&カンパニー公式LINEアカウントはこちら
▶︎https://lin.ee/RtmxBB1
・キャンペーン詳細や当選結果は、友だち登録後、
「メニュー」＞「キャンペーン」からご確認いただけます。
・第12弾の当選結果は、2026年2月中旬頃にご確認いただけます。
報道関係各位
たまご＆カンパニー株式会社
イベたま特集ページ：https://www.tandc.inc/special/tandc_ibetama/
たまご＆カンパニー株式会社のプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/125098
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
たまご＆カンパニー株式会社
営業本部 マーケティングユニット
電話：03-6758-6925
FAX：03-6551-2433