５種類から選べる♪ 第12弾イベたま お年玉キャンペーン実施中

たまご＆カンパニー株式会社





森のたまごでお馴染みのたまご＆カンパニー株式会社は、


2024年2月に新製品「イベたま」の販売を開始しました。



「イベたま」は、パッケージやパック内のカードのQRコードを読み取ることで、


2ヶ月ごとに変わるプレゼント企画に応募できる、お客様へ「ときめき」をお届けするたまごです。



現在実施中の第12弾キャンペーンでは、季節感とプチ贅沢を堪能してほしいという思いから、


抽選で、５種類から選べる豪華景品をプレゼントします！



詳細は、以下イベたま特集ページをチェックしてください。


https://www.tandc.inc/special/tandc_ibetama/



これからもたまご＆カンパニーは、「イベたま」を通して、


皆さまにワクワクとたまごのある幸せをお届けしていきます。


次回のキャンペーンもお楽しみに！



※キャンペーン期間や景品・内容は予告なく変更になる可能性がございます。


※『QRコード』は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



＜応募方法＞


１.「イベたま」を購入し、QRコードを読み取り応募フォームへアクセスします。


２. パックの中のシリアルコードを取り出します。


３. シリアルコードなど必要事項を記入したら応募完了です。



＜応募期間(第12弾キャンペーン)＞


2025年12月1日(月)～2026年1月31日(土)



＜景品＞


Aコース (5名様) 　 ： レストラン・ホテル・旅館予約で使える一休10,000円ギフトクーポン


Bコース (10名様） ： おいしいお肉の贈り物（カタログギフト）


Cコース (15名様） ： 東京・新宿 花園万頭花園最中


Dコース (20名様） ： 銀座千疋屋フルーツガトー12個


Eコース (150名様) ： 「えらべるPay(R)」 500ポイント



※Aコースへのご応募には「イベたま」3パックの購入、Bコースへのご応募には２パックの購入がそれぞれ必要です。


※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。



＜お知らせ＞


「イベたま」のキャンペーン内容と当選結果が


たまご&カンパニー公式LINEアカウントからも見られるようになりました！

たまご&カンパニー公式LINEアカウントはこちら
▶︎https://lin.ee/RtmxBB1
・キャンペーン詳細や当選結果は、友だち登録後、


「メニュー」＞「キャンペーン」からご確認いただけます。


・第12弾の当選結果は、2026年2月中旬頃にご確認いただけます。




報道関係各位


たまご＆カンパニー株式会社


イベたま特集ページ：https://www.tandc.inc/special/tandc_ibetama/


【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


たまご＆カンパニー株式会社


営業本部 マーケティングユニット


電話：03-6758-6925


FAX：03-6551-2433