¥¹¥³ー¥×¤ÈRINNE¤¬¶¦ºÅ¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¤¥È～¿©¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë～¡×¿©¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥³ー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²£»³ ÈË¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒRINNE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Åç¹¬Âå¡Ë¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËRinne.bar¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¿©¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¤¥È～¿©¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤ä¡¢ÃÏ°è¿©ºà¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¡Ö¿©¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¤á¤°¤ë²ÝÂê¤È²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ä¸¶ºàÎÁ¹âÆ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¿©¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥³ー¥×¤È³ô¼°²ñ¼ÒRINNE¤Ï¡¢¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õー¥É¤Ê¤É¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡ÖÂÐÏÃ¤Î¾ì¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¦ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¤¥È～¿©¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë～
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～21:30¡Ê18:45³«¾ìÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§Rinne.bar¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾®Åç2ÃúÌÜ21－2 º¬´ß¥Ó¥ë¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥³ー¥×
¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒRINNE
·Á¼°¡§¥Èー¥¯¡õ¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È
Äê°÷¡§12Ì¾¡¦ÀèÃå½ç
»²²ÃÈñ¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿1¥É¥ê¥ó¥¯¡¦·Ú¿©ÉÕ¤¡ÊÅöÆü²ñ¾ì»ÙÊ§¤¤¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§À¸»º¸½¾ì¤ä¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õー¥É¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼ÂÁ©¼Ô¤Ë¤è¤ë»öÎã¾Ò²ð
¸òÎ®¥¿¥¤¥à¡§¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¡¦¾ðÊó¸ò´¹
»²²ÃÊýË¡
»öÁ°¿½¹þÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¡¢ÅöÆü¤Ï²ñ¾ì¼õÉÕ¤Ë¤Æ¤ªÌ¾Á°¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢»²²ÃÈñ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤Î¤¦¤¨¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡ÊPeatix¡Ë¡§
https://peatix.com/event/4678593
»²²ÃÂÐ¾Ý
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
°û¿©Å¹¡¦¿©ÉÊ¥áー¥«ー¡¦¾®Çä¡¦²·Çä¡¦À¸»º¼Ô¤Ê¤É¡¢¿©¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶È¼Ô¤ÎÊý
¿©¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¥Õー¥É¥í¥¹¡¢¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
»Å»ö¤äÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁªÂò¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
Æ±¤¸´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¤ä¡¢Â¾¶È¼ï¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤Êý
Î©¾ì¤ä¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢¡Ö¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î»²²Ã¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥³ー¥×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ ²£»³ ÈË
ÀßÎ©¡§ 1989Ç¯4·î1Æü
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÉÙ»Î¸«2-10-2 ÈÓÅÄ¶¶¥°¥é¥ó¡¦¥Ö¥ëー¥à 28³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Áí¹ç´ë²è¶ÈÌ³¡¢Áí¹ç¹¹ð¡¦ÈÎÇäÂ¥¿Ê¶ÈÌ³
https://www.scope-inc.co.jp/¡¡
¡Ú¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒRINNE¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®Åç¹¬Âå
ÀßÎ©¡¡2019Ç¯8·î1Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾®Åç£²ÃúÌÜ£²£±－£²
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¿ä¿Ê»ö¶È¡ÊÂÎ¸³¡¢¶µ°é¡¢¾¦ÉÊ/¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡Ë
https://www.rinne.earth
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥³ー¥×¡¡PR¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§koho@scope-inc.co.jp