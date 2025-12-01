木村情報技術、プロサッカーチーム「サガン鳥栖」のユニフォーム（胸部）スポンサー継続のお知らせ

木村情報技術株式会社

木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、2026明治安田Jリーグ百年構想リーグにおきましても、佐賀県のプロサッカーチーム「サガン鳥栖」のユニフォーム（胸部）スポンサーを継続することとなりましたのでお知らせします。

2026明治安田Jリーグ百年構想リーグ ユニフォーム

木村情報技術株式会社 代表取締役 木村 隆夫 コメント

2025シーズン、サガン鳥栖は厳しい戦いを最後の最後まで全力で戦い抜きました。残念ながらJ1昇格には届かず、悔しさの残る結果となりましたが、シーズンを通して選手皆さまが見せてくれたひたむきな姿勢、そしてどんな時も応援し続けたファン・サポーターの皆さまの力強い声援に、深い感動と敬意を抱いています。

私たち木村情報技術はユニフォーム胸スポンサーとして、サガン鳥栖と、そしてファン・サポーターの皆さまと共に歩んでまいりました。そして来シーズンも、変わらずユニフォームスポンサーとしてクラブを支えてまいります。この悔しさをさらなる飛躍のための力に変え、来シーズンこそJ1の舞台へ。これからも皆さまと共に全力で後押ししてまいります。

【木村情報技術株式会社 会社概要】

- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

所在地 ：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

代表者 ：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設立 ：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/