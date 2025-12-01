アニメ『ガールズバンドクライ』トゲナシトゲアリのメンバーがあなたのお部屋を彩る「両面プリントクッションカバー (5種)」が二次元コスパから登場【株式会社コスパ】
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報
アニメ『ガールズバンドクライ』より、トゲナシトゲアリのメンバーがあなたのお部屋を彩る 「両面プリントクッションカバー (5種)」が二次元コスパから登場です。
井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ 5人がラインナップいたします。
これらは通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中。＜2026年3月中旬＞発売予定です。
【二次元コスパ】／アニメ『ガールズバンドクライ』先行販売情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02120/mode/series
◆アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報両面プリントクッションカバー
[5種／井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ]
井芹仁菜 両面プリントクッションカバー
河原木桃香 両面プリントクッションカバー
安和すばる 両面プリントクッションカバー
海老塚智 両面プリントクッションカバー
ルパ 両面プリントクッションカバー
発売日：2026年3月中旬予定
サイズ：45×45cm / 綿100％
価格：3,300円（税込）
あなたの生活空間を彩ります。
ファスナー付きで、付け替えや洗濯もカンタン。
・お気に入りのキャラクターとくつろげる。
・45cm×45cmサイズのクッションカバー両面に、鮮やかな発色でデザインをプリント。
・プリントから縫製まで、すべて国内の工場で仕上げた純国産品。
・やわらかく肌ざわりがよい、綿100％の天然繊維を使用。
・カバーの付け替えや、取り外して洗濯ができるファスナー仕様です。
・COSPAオリジナルのクッションボディシリーズと相性抜群！
・「クッションBODY」と組み合わせれば、ふかふかの抱き心地に。
・「クッションBODYフラットタイプ」なら、デザイン全体を楽しめて、椅子にもすっきり収まります。
■クッションBODY（通常タイプ）
■クッションBODYフラットタイプ
【基本予約受付期間】～2025年12月21日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
◆権利表記
(C)東映アニメーション
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
