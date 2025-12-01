【LINEヤフー】サストモとECOMMITの資源循環サービス「宅配PASSTO」11月27日よりLINEミニアプリの提供を開始するなど、本格提供開始以降の主な取り組みと成果を紹介

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営する、サステナビリティに関するニュースやアイデアを届ける「サストモ」は、循環型社会に向けた不要品の回収・選別・再流通のインフラを構築する株式会社ECOMMIT（以下、ECOMMIT）と提携し、不要品を自宅などから発送でき、集まったものをリユース・リサイクルする資源循環サービス「宅配PASSTO（パスト）」を提供しています。

本ニュースレターでは、「宅配PASSTO」本格提供開始後の主な取り組みとして、LINEミニアプリの提供開始や環境省の「デコ活」への採択、そして「Forbes JAPAN Xtrepreneur AWARD 2025」受賞について紹介します。

「宅配PASSTO」とは

「宅配PASSTO（パスト）」は、「サストモ」LINE公式アカウントから自宅にある不要品を無料で発送し、それらをECOMMITが提供する資源循環サービス「PASSTO（パスト）」のスキームでリユース・リサイクルできるサービスです。

「サストモ」とECOMMITは、2024年9月12日から10月31日の間、関東・中部・関西エリア限定で「宅配PASSTO（パスト）」を提供し、約44t（44,074kg） の不要品を回収しました。それらの不要品は選別を経てリユースし、リユースが難しいものはリサイクルしています。この取り組みを通じて、ユーザーが気軽にリユース・リサイクルに取り組める仕組みがあれば、資源を有効に回収・再流通させ、循環型社会の実現に貢献できることがわかりました。

「サストモ」とECOMMITは、より多くのユーザーがリユース・リサイクルに参加し、資源循環を推進できる環境を提供するため、「宅配PASSTO（パスト）」を2025年3月より本格提供を開始しています※1。

※1 プレスリリース：サストモ、ECOMMITと提携し、資源循環サービス「宅配PASSTO」の提供エリアを拡大（2025年3月3日）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001038.000129774.html)

「宅配PASSTO」のLINEミニアプリの提供を開始（11月27日）

本格提供以降、多くのユーザーから好評を得ていることを受け、利便性の向上を目的に2025年11月27日より「宅配PASSTO」のLINEミニアプリの提供を開始しました。従来は申し込み専用Webページへの遷移が必要でしたが、LINEミニアプリにより、申し込みから集荷依頼までをLINE上で完結できるようになりました。



＜LINEミニアプリの機能＞

不要になったものを自宅から発送。「宅配PASSTO」の申し込み・集荷依頼をLINEで完結

自宅にいながらスマホ操作のみで集荷依頼まで完了します。「手放しリスト」で準備もサポートします。

楽しみながら手放す体験を支援。「宅配PASSTO」をした回数や手放したアイテムを可視化

ユーザーがパストした回数や過去に循環させたアイテム（カテゴリ）を可視化し、捨てないライフスタイルの継続を後押しします。



＜「宅配PASSTO」のLINEミニアプリ＞

環境省が推進する脱炭素行動プロジェクト「デコ活」に採択（6月2日）

「宅配PASSTO」は、環境省が実施する令和6年度（補正予算）および令和7年度「環境配慮行動普及促進事業費補助金」ならびに「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（デコ活推進事業※2）」の採択事業に選定されました※3。

本採択は、生活者が日常の中で手軽に脱炭素行動に参加できる仕組みとして、「宅配PASSTO」の取り組みが評価されたものです。今後は、この仕組みを“循環型ものづくり”を目指すメーカーなどの企業にも広げ、生活者からの不要品回収を起点に、企業が自社製品の回収や再資源化に取り組める環境を整えることで、企業と生活者がともに資源循環を進めるサーキュラーエコノミーの実現を目指します。

※2『デコ活』は環境省が主導する脱炭素行動の国民運動です。https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/

※3 環境省からの発表はこちら：https://www.env.go.jp/press/press_04996.html

「Forbes JAPAN Xtrepreneur AWARD 2025」にて、サーキュラーエコノミー賞を受賞（8月25日）

グローバルビジネス誌Forbes JAPANによる、レガシーを掛け合わせ、未来を実装する共創プロジェクトを評価するアワード「Forbes JAPAN Xtrepreneur AWARD 2025」（クロストレプレナーアワード2025）にて、「宅配PASSTO」がサーキュラーエコノミー賞を受賞しました。

Xtrepreneur（クロストレプレナー）とは、複数の企業がクロス（共創）してプロジェクトを執り行う、起業家精神（アントレプレナーシップ）をもったプレイヤーたちを指します。「Forbes JAPAN Xtrepreneur AWARD」では、一社では成しえない価値の創出に挑むクロストレプレナーが全国から募られ、今年は5つのプロジェクトが表彰されました。

「宅配PASSTO」は、「サストモ」とECOMMITによる共創を通じ、ユーザーの行動変容を促す循環型モデルが審査員に高く評価されました。

ECOMMITについて

ECOMMITは「捨てない社会をかなえる」ために、ものが循環するインフラをビジネスで実現する循環商社です。全国8箇所に自社のサーキュラーセンターと物流拠点を持ち、不要になったものを回収・選別・再流通しています。さらに、"ものの流れ"をデータ化する自社開発のトレーサビリティシステムにより、リユース・リサイクル率の算出や、CO2削減量のレポーティングまで行うことで、企業や自治体のサステナビリティ推進に向けたサービスを包括的に提供しています。

「サストモ」について

2024年9月に「Yahoo! JAPAN SDGs」からリブランディングした新メディア「サストモ」は、メディアとしての情報発信だけでなく、さまざまな提携パートナーとともにサステナブルな取り組みを推進しています。「サストモ」LINE公式アカウントでは、多くのユーザーに友だち追加いただき、友だち数は現在540万人を突破しています（2025年11月末時点）。

『すてきな一日を、だれもが、いつまでも楽しめるようにする』というミッションのもと、だれかの声を社会の力に変えていきながら、すべての人や生きものが、それぞれの一日を楽しめる世界をつくっていくことを目指します。

