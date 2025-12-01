【滋賀県東近江市】仮設組立式浮桟橋”PK²（ぷかぷか）フロート”の引き取り割引強化

株式会社トシプラ浮桟橋をご利用のお客様

浮桟橋をご利用のお客様へのお知らせです。2025年12月1日、株式会社トシプラ（本社：滋賀県東近江市市原野町794、代表取締役：利川智子）は、当社が提供する「PK²（ぷかぷか）フロート」において、これまでご好評をいただいているお引取り割引サービスを強化いたしました。

■サービス導入の背景

建設・土木現場で使用されるフロートは、大型製品であるため、運送手配が年々困難になっています。特に近年は、チャーター便の車両不足や運賃の高騰といった問題が顕著になり、「自社で引取りできるならコストを抑えたい」という声が増えております。

こうした状況を受け、お客様ご自身での引取りをより利用しやすくするために、お引取り割引を強化する運びとなりました。製品の積み込みは、当社でリフトを使用して行いますので、お客様はトラックを手配していただくだけ！

積込時の様子（当社の作業者が積込作業をします）積込完了時の様子

■お引取り割引サービスの内容

お客様がトラック（4t・10t車、ユニック車、平ボディなど）を手配し、

弊社倉庫（滋賀県東近江市）へ直接お引取りにお越しいただいた（配車をしていただく）場合、特別割引を適用します。

◆ 購入のお客様

平米数にかかわらず 10％OFF（部品5％OFF）

◆ レンタルのお客様

・15平米未満 10％OFF （部品レンタル費用除く）

・15平米以上 15％OFF （部品レンタル費用除く）

PK²フロートについて

軽量・高浮力・高耐久を特徴とする、トシプラの主力製品。

PK-30は業界初、耐荷重に優れた特許品

施工現場、河川工事、イベント用仮設桟橋など、さまざまな用途で採用されています。

■会社概要

会社名：株式会社トシプラ

所在地：滋賀県東近江市市原野町794

代表者：利川智子

事業内容：PK²フロートの製造・販売・レンタル

URL：https://toshipla.com/