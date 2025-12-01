1月23日(金) AndTech「大気中のCO2回収効率の向上に向けた最新技術動向」WEBオンライン Zoomセミナー講座を開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せるCO2回収技術での課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「CO2回収技術（DAC）」講座を開講いたします。

CO2吸収型コンクリートに関する過去・最新の開発事例、未利用冷熱を用いた新しいDAC技術、大気中の水分を含まずCO2を選択的に回収する技術、固体吸収材の性能評価手法と得られたデータから経済的なプロセスを開発するための手法や事例を紹介！

本講座は、2026年01月23日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f05e1cb-50cf-69b4-ab2c-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：大気中のCO2回収効率の向上に向けた最新技術動向

～DAC（Direct Air Capture）技術、選択的回収剤の開発と固体吸収材の評価とプロセス、セメント・コンクリート分野におけるCO2の吸収・固定～

開催日時：2026年01月23日(金) 10:45-17:05

参 加 費：60,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f05e1cb-50cf-69b4-ab2c-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

第1部 セメント・コンクリートによるCO２吸収とその可能性について

講師 鹿島建設株式会社 技術研究所 土木材料グループ 関 健吾 氏

第2部 大気中の直接CO2回収（DAC）に用いる固体吸収材の評価とプロセス開発

講師 株式会社ＫＲＩ 環境化学プロセス研究部長 白石 浩憲 氏

第3部 DACの開発状況と冷熱を用いたDAC省エネルギー化に関する研究開発

講師 東海国立大学機構 名古屋大学 未来社会創造機構脱炭素創造センター､大学院工学研究科 化学システム工学専攻 / センター長・教授 則永 行庸 氏

第4部 大気中CO2選択的回収剤の開発

講師 神戸学院大学 薬学部 薬学科 / 教授 稲垣 冬彦 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

・セメントとコンクリートのCO2排出量の現状

・セメント・コンクリートのCO2吸収のメカニズム

・グリーンイノベーション基金における開発実績

・DACプロセスや固体吸収材に関する基礎知識

・実用的な吸着剤の性能評価手法

・吸着プロセス開発の進め方や設計、経済性評価の考え方

・気候変動対策として注目されるDACの基礎から、LNG冷熱を活用した省エネルギー型DACプロセス「Cryo-DAC(R)」の原理・構成・実証試験の知見を学べます。

・CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）およびDAC（Direct Air Capture）

Negative Emission技術であるDACとNet Zero Emission技術であるCCSの違いが理解できる

・低分子アミンを活用したDAC開発経緯

化学吸収法における低分子アミンの構造による反応性と吸収成分の違いについての知識が習得できる

・従来の化学吸収法における課題点

一般的な化学吸収法全般の課題を理解できる

・大気中CO2選択的回収技術

一般的な化学吸収法全般の課題解決の方法やその機構/性質、特に新概念”逆親媒性”のメカニズムが理解できる

・上記の最新情報

新概念”逆親媒性”を活用した次世代型の最先端CO2選択的回収技術に関する知識を習得できる

本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

本件に関するお問い合わせ

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

