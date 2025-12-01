未来を担う、ジュニアゴルファー高浦維吹選手とスポンサー契約を締結しました。

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

　三菱地所プロパティマネジメント株式会社（本社：東京都千代田区）は、ジュニアゴルファー高浦維吹（たかうら いぶき）選手（写真右）とスポンサー契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。




　当社では、これまで女子ラグビーチーム「YOKOHAMA TKM」のスポンサード※１や、同チームで活躍する当社所属社員の活動支援など、スポーツを通じた様々な挑戦を後押ししている他、三菱地所グループにおいても、三菱地所によるラグビー日本代表※2、体操日本代表、プロゴルファー大里桃子選手・菅楓華選手へのスポンサードなど様々な形でスポーツの持つ価値や魅力を発信し応援する取り組みを行ってまいりました。


　この度のスポンサー契約は、ジュニアゴルファーとして国内外の主要大会で優秀な成績を収め、更なる高みを目指して絶えず挑戦し続ける高浦選手の姿勢に共感し、企業理念「想いをつなぎ、心躍る場を共に。」のもと、未来を担うアスリートを含むスポーツ支援を通じた社会貢献の一環として決定、契約に至ったものです。


今後も当社は、高浦選手のサポートをはじめ、様々なスポーツ支援を通じた社会貢献を推進してまいります。


■プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　

高浦 維吹（たかうら・いぶき）


生年月日：2010年5月6日生（15歳）


出 身 地：千葉県


所　　属：袖ヶ浦市立昭和中3年






■高浦選手の主な戦績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


主な戦績：　　　日本ジュニアゴルフ選手権　優勝（2025年）


　　　　　　　　関東ジュニアゴルフ選手権　優勝（2025年）


　　　　　　　　IMGA世界ジュニアゴルフ選手権13歳～14歳の部　4位(2024年)


　　　　　　　　関東中学校ゴルフ選手権 冬季決勝大会　優勝（2025年）


　　　　　　　　関東中学校ゴルフ選手権 夏季決勝大会　2位（2025年）


■コメント　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　初めまして、高浦維吹です。 この度は、スポンサーとしてご支援いただけることになり、とても嬉しいです。 ゴルフが大好きで、世界で活躍できる選手になるために、日々の練習に励んでいます。まだまだ成長途中ですが、応援してくださる方々の期待に応えられるように、これからも一生懸命努力していきます。



【三菱地所プロパティマネジメント株式会社】


会社名：三菱地所プロパティマネジメント株式会社


代表者：代表取締役 社長執行役員 久保 人司


事業内容：オフィスビル、商業施設等の建物の総合的な運営・管理サービス


本社所在地：東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル


設立年月日：1991年10月1日


U R L： https://www.mjpm.co.jp/



※１：女子ラグビーチーム YOKOHAMA TKMとの


　　　スポンサー契約について


YOKOHAMA TKMは、多様性を尊重したチームワークや、地域社会への貢献活動において顕著な実績を有する、女子ラグビー界を牽引するトップチームです。当社は、同チームが体現する「多様性」「挑戦」、そして「地域社会への貢献」といった価値観に深く共感し、スポーツを通じた社会貢献のパートナーとして2021年よりスポンサー契約を締結しております。


尚、当社社員の永岡萌選手（写真上、左から２人目）が同チーム


の2025年シーズンキャプテンとして活躍しています。







※２：三菱地所はオフィシャルスポンサーとしてラグビー日本代表


（男子・女子の15人制及び7人制日本代表）を応援しています。