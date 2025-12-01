アークエッジ・スペース、超小型衛星AE5Ra、AE5Rb、AE5Rcを同時打上げ、運用開始

株式会社アークエッジ・スペース

小型衛星コンステレーションの企画・設計から量産化、運用まで総合的なソリューション提供を行う株式会社アークエッジ・スペース（本社：東京都江東区、代表取締役 CEO ：福代孝良、以下「アークエッジ・スペース」）は、超小型衛星AE5Ra・AE5Rb・AE5Rc、3機の打上げが成功し、試験電波による通信確立により初期チェックアウトを開始したことをお知らせします。

これにより、AEシリーズの自社開発・運用衛星は累計12機に到達し、2024年12月以降の1年間で新たに9機が運用を開始したことになります。

AE5Ra・AE5Rb・AE5Rc 外観（知財保護のため、画像の一部を加工しています）

AE5Ra・AE5Rb・AE5Rcは、日本時間2025年11月29日3時44分に、SpaceX社のFalcon 9ロケット Transporter15にて打ち上げられ、所定の軌道に投入された後、同日、当社が保有する地上局にて試験電波による通信を確認しました。

これら3機の衛星は、数か月の初期運用を行ったのち、サクセスクライテリア（成功判断基準）の達成を目指します。

本プロジェクトは、2021年度に経済産業省の支援を受けて採択された後、2023年度以降はNEDO（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）の「宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業（超小型衛星の汎用バスの開発・実証支援）／迅速かつ効率的な多種類複数機生産を実現する6U標準汎用バスとその生産・運用システムの開発・実証」で培った標準化設計・生産プロセスを取り入れたことで、複数機を一度に設計・製造・試験・運用可能な体制を確立し、3機同時打上げを実現しました。

これにより、2024年12月9日に国際宇宙ステーションから放出されたAE1bを皮切りに、今回の3機を含め、1年以内に合計9機の6U衛星を軌道投入しています。

なお、1年間での人工衛星9機の軌道投入・運用開始は、日本国内で最多※の実績となります。（※自社調べ）

今後は、この汎用バスを軸に複数機の衛星を効率的に設計・製造・運用し、政府・研究機関・民間企業など多様なプレイヤーによる宇宙利用の加速を支援していきます。また、災害監視、海上安全、環境観測、IoT通信や低軌道測位など、社会課題の解決に資する幅広い用途に対応可能な共通プラットフォームとして、継続的な発展を目指してまいります。

■AE5Ra・AE5Rb・AE5Rcについて

当社が展開する海洋状況把握に関する電波観測の要素技術実証を行う予定です。電波観測技術は、衛星を活用し海上に存在する様々な電磁波を観測することで、海上の安全等にかかわる情報を取得できる重要技術となります。

さらに、今回の3機同時運用は、将来的なコンステレーション構築と多数機の継続的・安定的な運用体制の確立に向けた重要なマイルストーンとなります。軌道上に多数の衛星が並ぶコンステレーション環境においても、衛星を切り替えながら地上局と通信を維持・運用するための実証を進めていきます。

なお、本ミッションはNEDO（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）委託事業「経済安全保障重要技術育成プログラム／船舶向け通信衛星コンステレーションによる海洋状況把握技術の開発・実証」の一環として実施されています。

■株式会社アークエッジ・スペースについて

アークエッジ・スペースは、超小型衛星コンステレーションの企画・設計から量産化、運用まで総合的なソリューション提供を行う宇宙スタートアップ企業です。

“衛星を通じて、人々により安全で豊かな未来を”実現することを目指し、今後は地球観測、船舶向け衛星通信（衛星VDES）、光通信、低軌道衛星測位等に対応した超小型衛星コンステレーションの構築を実現するとともに、月面活動にむけた衛星インフラ構築や深宇宙探査など、多様なミッションニーズに対応する宇宙の開発利用を推進します。

本社所在地：東京都江東区有明一丁目３番３３号ドーム有明ヘッドクォーター３階

代表取締役CEO：福代 孝良（ふくよ たかよし）

設立：2018年7月

WEB：https://arkedgespace.com/