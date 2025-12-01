【CM放送】企業理念が詰まった新シリーズ「フィロソフィ？」が本日12月1日より山口県内で放送開始

株式会社田村ビルズグループ

建築・不動産事業、環境リサイクル事業を展開する株式会社田村ビルズグループ（本社：山口県山口市、代表取締役：田村伊幸）は、現在の代表である田村が代表取締役就任以来、大切にしてきた企業理念でもある「TAMURAフィロソフィ」をテーマに据えた、新CMの放送を本日12月1日より山口県内および各種媒体で開始いたしました。

本CMシリーズは、現代で働く多くの人が直面する「なぜ働くのか。どんな風に生きたいのか。」という問いに焦点を当て、当社のTAMURAフィロソフィを5話に分けて、俳優の板橋駿谷さんが「“フィロソフィ”に出会うまで」を等身大で演じます。

新CM「フィロソフィ？」メインビジュアル

CMの概要

CMシリーズタイトル『フィロソフィ？』

■出演者：主演 板橋駿谷さん

出演 牧野莉佳さん

松角洋平さん

浜中文一さん

ワタナベケイスケさん

脚本 アサダアツシさん

なお、放送開始に先立って試写会も開催しました。脚本のアサダアツシさんからは、こだわったポイントとして、「『いい会社だから入ってください、興味を持ってください』という台本を作ることはできます。ただ、それではむしろ気持ちが離れてしまったり、興味を持ってもらえなかったりするかもしれない。そうはしたくなかったんです。もっと自然に、さりげなく見てもらえる形にしたいと思いながら制作しました。」と語ってくださいました。

主演：板橋駿谷さんのコメント

今回のCM出演は、日頃お世話になっている先輩からのお声がけがきっかけでした。田村ビルズグループの勢いやエネルギーに惹かれ、「この会社に関わりたい」という思いが自然と湧き上がりました。社員一人ひとりが同じマインドで意見を交わし、組織全体で前へ進もうとする文化にも強く心を動かされました。

今回演じたのは、多様な業種を糧に、会社やフィロソフィと出会うことで人生が変わっていく人物です。その変化の瞬間にある温度や息遣いを大切にしながら、前向きに成長していく姿を丁寧に表現したいと思いました。

TAMURAフィロソフィについて

私たちが働く上でとても大切にしている価値観・考え方です。またそこにある考え方は仕事のみに留まらず、人生の結果をも大きく左右するものだとも考えています。それほどまでに重要であるTAMURAフィロソフィは、常に私たちの会社のど真ん中に存在しています。それは78項目にまとめられ、そして手帳にしたためられ、全社員が携帯しています。この手帳を開き、毎日の朝礼でその言葉に、また文章に触れることで、自らを省みて反省し、また勇気をもらい、仕事を人生をより良きものにしていくことを怠らないようにしています。

CM特設ページはこちら :https://tamura-builds.co.jp/with-philosophy/?utm_source=prtimes&utm_medium=newsrelease20251201

田村ビルズグループ

山口県山口市黒川と福岡県福岡市に本社を置き、建築・不動産事業や環境リサイクル事業を手がける。稲盛和夫氏の経営哲学「フィロソフィ」を自社流にアップデートし、“「どこで」ではなく、「誰と」働くか”をコンセプトにしている。

【140年の歴史が示す信頼と実績】

田村ビルズは140年を超える歴史があります。

明治12年創業時は、こんにゃく製造販売業よりスタートしましたが、時代のニーズにあわせて変化を繰り返し、現在では環境リサイクル部門、建築・不動産部門を主力とした企業グループとなっています。

時代の変化を成長へとつなげていくのが、私たちのDNAであり、強みと自負しております。

【地域に根ざした不動産のスペシャリスト】

田村ビルズは、山口県で不動産仲介取引実績トップを誇ります。※レインズ調べ

山口市、周南市、下松市、下関市、宇部市、防府市など、山口県内各都市の賃貸仲介、不動産販売、建築、リフォーム業を通じて、どこよりも詳しく新しい山口の不動産情報を収集しております。

【ものづくり企業として創造力と技術力】

私たちは、地元山口に暮らす生活者のニーズを叶える物件を、土地の仕入れから、建物の設計、実際の施工までトータルでプロデュースする「ものづくりの企業」です。

また、当社グループ内には、一級建築士をはじめ、一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士、一級造園施工管理技士と多数の有資格者が在籍しています。

山口本社福岡本社

代表取締役：田村伊幸

所在地：山口本社 〒753-0851 山口県山口市黒川400-1 / 福岡本社 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目6-50 大名ガーデンシティ10F

設立年月日：昭和47年1月1日

従業員数：グループ全体258名(2025年12月1日時点)

主な事業：不動産売買仲介事業、賃貸管理事業、戸建分譲事業、新築・リフォーム事業、足場工事業、投資用アパート企画・販売事業、賃貸仲介、不動産テック事業、カフェ事業

田村ビルズグループHPはこちら :https://tamura-builds.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=newsrelease20251201