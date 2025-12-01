日本ナレッジスペース、IT業界の常識を覆す「健康経営」と成長戦略が高く評価され「2025年度SMB Growth 企業賞 システム開発部門」を受賞！

日本ナレッジスペース株式会社

日本ナレッジスペース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松岡 竜邦、以下 当社）は、この度、市場調査・分析を行う一般社団法人企業価値調査機構よりSMB領域(※Small to Medium Business中小～中堅企業群総称)にて「2025年度SMB Growth 企業賞 システム開発部門」を受賞したことをお知らせいたします。

本賞は、中小企業（SMB）市場の成長を力強く牽引し、高い実績を上げた企業に贈られるものです。システム開発部門において、当社が追求する「働く人の健康と人生全体を支える」理念が、高い企業成長と相まって特に評価されました。

当社紹介ページ URL：https://smbgrowthcompany.com/2025/jpn-ks

特設サイトURL：https://smbgrowthcompany.com/

１．受賞の背景：健康経営が牽引する高成長

当社は、「働く人の健康は、まさに経営によって創造される未来である」という理念のもと、IT業界特有の長時間労働の常識を覆し、社員のパフォーマンスを最大化する「健康経営」を経営戦略の中核に据えてまいりました。

評価された具体的な取り組み

１.長時間労働の是正と透明化

業界課題である長時間労働の是正を徹底し、残業時間を月平均7～8時間（中央値4～5時間）に抑えるとともに、この実態を正確に伝えるため、中央値を含めた数値を毎月ホームページで公開しています。

２.医療・健康支援の徹底

法定健診に加え、オプション検査補助や要再検査時の費用支援など、「入口から出口まで」をカバーする健康診断の仕組みを構築。また、集中力・判断力に直結する「睡眠」の質向上に特に注力し、医療レベルの検査やオーダーメイド枕の導入、睡眠外来の補助制度を整備しています。

３.社員の声に基づく70種類以上の福利厚生

現場の声から生まれた「懇親会費用補助」「お米購入補助」「アレルギー対策補助制度」など、70種類を超える制度が社員の人生全体を支える土台となっています。

これらの取り組みにより、社員を「資本」と捉える好循環を生み出しています。また、この理念に共感する求職者からの応募は年間1,400～1,500件に上り、採用・成長を力強く牽引しています。

※当社取組の具体的な内容は下記ページをご覧ください。

■残業時間の公開ページ

https://www.jpn-ks.co.jp/management/

■福利厚生ページ

https://www.jpn-ks.co.jp/welfare/

２．今後の展望：社員の幸せが社会貢献につながる企業へ

今回の受賞は、社員一人ひとりが健康で安心して働ける環境こそが、最高のパフォーマンスを生み出し、企業の成長を加速させることを証明するものです。

当社代表取締役は、次のように述べています。

「この度は名誉ある賞をいただき、大変光栄に思います。IT業界で長年感じていた『働き方の問題意識』からスタートした当社の健康経営が、企業の成長エンジンとして評価されたことに、確かな手応えを感じています。

会社は社会の公器であり、社員の人生を豊かにする責任を負っています。今後も『社員の健康と人生を第一に考える』という変わらない思いを胸に、誰もが安心して挑戦できる環境をつくり続け、最終的には社員の健康寿命の延伸、そして廃棄予定の野菜の購入を通じた地域支援、子ども食堂支援など、社会への貢献を両輪として追求してまいります。」

当社は、今後も中小企業（SMB）のデジタル変革を支援するシステム開発事業を推進するとともに、「働く人の幸せ」を起点とした経営を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【日本ナレッジスペース 会社概要】

名称 ：日本ナレッジスペース株式会社

代表者 ：代表取締役 松岡 竜邦

本社 ：東京都港区新橋6丁目20-1 ル・グラシエルBLDG.1 3F

ＵＲＬ：https://www.jpn-ks.co.jp/