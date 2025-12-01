【日本発】文章・動画・URLを“一瞬で漫画化”。AI漫画プラットフォーム「MangaNow」正式リリース

株式会社イーリサ

株式会社イーリサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大竹マニエル）は、日本発のAI漫画プラットフォーム「MangaNow（マンガナウ）」を正式リリースしました。

※実際にMangaNowを利用して作成した素材

公式サイト：https://manganow.ai/

MangaNowは、文章・動画・URLなどの素材を入力するだけで、専属AIエージェントが物語の構成からコマ割り、作画までをフルサポートし、プロ品質の漫画を自動生成できるサービスです。キャラクターの固定（キャラの一貫性維持）やセリフ編集も自由自在で、専門的なスキルがなくても、誰でも漫画作品を作ることができます。

※実際にMangaNowを利用して作成した素材

個人の創作活動はもちろん、企業のプロモーションや教育・解説コンテンツ、採用・広報まで、幅広いシーンで活用できる新しい漫画プラットフォームを目指しています。

開発背景

漫画市場は現在、世界規模で爆発的な成長を遂げています。



Mordor Intelligence社の調査によると、2025年から2030年にかけて世界の漫画市場は年平均成長率（CAGR）約19.83％で推移し、2030年には約478億米ドル（約7兆円規模）に達すると予測されています。

このように、漫画はエンターテインメントだけでなく、情報発信やマーケティング、教育分野においても重要なコンテンツとして位置づけられつつあります。一方で、従来の漫画制作には次のような課題がありました。

- 絵が描ける人材や、漫画制作のノウハウが必要- シナリオ作成・構成・コマ割り・作画など、多くの工程が発生する- 継続的に制作する場合、時間・コストの負担が大きい

こうした背景を踏まえ、「アイデアさえあれば、誰でも漫画表現を使える世界をつくりたい」という思いから、AI技術を活用した漫画専用プラットフォーム「MangaNow」の開発に至りました。

MangaNowの主な特徴

※実際にMangaNowを利用して作成した素材1. キャラ生成・素材配置のすべてを“資産化”

AIが一貫性のあるオリジナルキャラクターを自動生成。

商品パッケージ、ロゴ、背景素材なども自由に配置でき、作成したキャラクターや素材はすべて保存・再利用が可能です。

シリーズ展開や、ブランド世界観を統一したクリエイティブ運用に役立ちます。

2. URL・動画・テキストを貼るだけ。一瞬で漫画化

ブログ記事、動画URL、テキスト、PDFなど、入力形式を問いません。

URLや文章を貼り付けるだけでAIが内容を解析し、「読みやすく」「伝わる」漫画へ自動変換します。

3. 目的に合わせてストーリーと構成を自動生成

「情報漫画」「紹介漫画」「広告漫画」「漫画LP」など、用途に応じてAIが最適なストーリー構成を提案します。

13種類のテンプレートを基盤に、成果につながるプロ品質のシナリオを自動生成します。

4. 5カテゴリ・21種類の多彩なアートスタイル

手描き風、アニメ調、厚塗り風、ギャグ調など、幅広いアートスタイルに対応。

構図や雰囲気のカスタム指示も可能で、頭の中のイメージを忠実に表現できます。

5. 正方形・縦型・横型・4コマ・バナー用など30種類以上のコマ割り

SNS向きの4コマから、詳細説明に適した縦型スクロールまで、多彩なレイアウトに対応。

オリジナルのコマ割り画像をアップロードすれば、独自レイアウトの漫画も生成できます。

6. 生成後も柔軟に編集できる高い操作性

漫画生成後も、

- セリフの書き換え- 表情のみ再生成- フォント変更- 画像の差し替え

など、細部まで自由に調整できます。

「ここだけ直したい」というこだわりにも応え、納得のいくクオリティに仕上げられます。

7. 出版社×マーケティング支援企業が開発した国産AI

日本語の文脈理解に強い国産AIを採用し、直感的に操作できるUIを実現しました。

個人・法人を問わず、幅広い制作ニーズに対応する、“現場発”の漫画制作プラットフォームです。

今後の展開

今後は、漫画表現をさらに拡張するため、以下のような機能追加を予定しています。

- 漫画ページを自動的に動画化する機能- キャラクターのセリフにAI音声を付与できる機能- 教育・医療・採用・広報など、用途別テンプレートの拡充- 外部サービスとの連携による、制作～配信フローの効率化

静止画の漫画を「動き」と「声」を備えたコンテンツへと進化させ、MangaNowを漫画・動画・音声を横断した総合クリエイティブプラットフォームへと成長させていく予定です。

あわせて、リリースを記念して、2025年12月31日までにご契約いただいた方を対象に、月額プランは初月半額、年間プランは3ヶ月分無料となるキャンペーン を実施いたします。



この機会に、日本発のAI漫画プラットフォームによる新しい制作体験をぜひお試しください。

想定される利用シーン

会社概要

- 個人クリエイターのオリジナル漫画制作- noteやブログ記事の漫画化・リメイク- 企業のサービス紹介・導入事例漫画- マニュアル・研修教材・社内ルールの漫画化- 採用・コーポレートストーリーの可視化- YouTubeやオンライン講座内容のダイジェスト漫画 など

会社名：株式会社イーリサ

代表者：代表取締役 大竹マニエル

所在地：東京都渋谷区道玄坂２丁目１５番１号

設立：2021年3月

資本金：2,000,000円

URL：https://eresa.co.jp/

事業内容：インターネットのウェブサイト、ウェブコンテンツ及び

ホームページの企画、デザイン、制作、販売、運営及び管理