【サウナ】ととのい王決定戦 2025開幕！（12月1日～）

株式会社100plus[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V2s6oP4gLFI ]

【概要】

もっと ととのいたい。その探究心を、思いきり楽しめる大会を。

サの国のすべてのユーザーが参加できる「ととのい王決定戦 2025」が 12月1日から開催されます！

ととのいNo.1 サウナーは誰だ！？

ととのい王決定戦 2025を 開催します！

「どうしたら、もっと深く、ととのえるんだろう？」

サウナが好きな人ほど、ふと考える瞬間があります。

入り方や呼吸、冷却のタイミング - 小さな工夫を積み重ねながら、自分だけの “最高のととのい” を探す。そんな探究心こそが、サウナの魅力を何倍にも広げてくれます。この大会では、サウナウォッチ（サウォッチ）で計測する “ととのい値” で、 どれだけ安全に、そして気持ちよくととのえたか をスコア化して競います。

経験値や我慢ではなく、上手にととのう工夫がスコアになります。誰でも楽しめて、誰でも優勝を狙える、フェアで遊び心に満ちた競技です。そしてこの大会の魅力は、 楽しむほど自然と心身がととのっていく こと。深い睡眠、リフレッシュ、集中力の向上……。健康は目的ではなく、ついてくるご褒美です。

サウナをもっと面白く、もっと深く、もっと自由に。

サウナ愛と探究心をもつすべての人が主役になれる大会が「ととのい王決定戦」です。

【開催期間】

大会期間：2025年 12月1日 ～ 12月31日

【参加条件】

- 専用アプリ『サの国 アプリ』 を使用できること- ‘サウナ専用ウェアラブルデバイス サウォッチ SHOWDOWN 1（または『大人の科学マガジン Ｓｐｅｃｉａｌ サウナウォッチ』） をお持ちであること- サウナ施設が「サの国」に登録されていること。未登録の施設はアプリから施設登録可能。スマートウォッチ非対応施設では挑戦不可。- 参加するだけで、全員に「ととのい王決定戦 2025 参加バッジ」が付与されます！

【ルール】

- 『ととのい王決定戦2025』へエントリーしアプリから「ととのい王決定戦 2025」を選択- サウナ → 水風呂 → 休憩 を通常のサ活と同様に行い、その間「サウォッチ」で 心拍データ を記録。- サ活ごとに “サ録” を作成。アプリに送信すると「ととのい値」が算出され、ランキングに反映。- 1日1回のみ挑戦可能（毎日AM4:00にリセット）、期間中は何度でも挑戦OK。あなたの “最高のととのい値” がランキングに採用されます。- 安全性を含めた総合評価 ― 無理な入り方で“ととのおう”とするとスコアは下がります。無理せず、正しい入り方で。- ・プレミアムプランへご加入の方は、各セット毎のととのい値が算出されますが、大会へ登録されるのは全セットの総合値となります

【上位入賞商品】

豪華景品プレゼント予定！

【大会公式HP】

詳しくは公式大会公式HPをご覧ください。

https://info.sanokuni.com/totonoi-1/totonoi-championship/2025

【今後の予定】

株式会社100plusでは、ユーザー数1万人規模（MAU約1万3千人）を対象とした、

“サウナをもっと楽しむための大会” を現在企画・準備しております。

また、サウナ文化を一緒に盛り上げてくださるコラボレーションについても幅広く募集しております。

詳細は順次ご案内いたしますので、ぜひ今後の弊社からの発信にご注目ください。

お問い合わせの際には以下のフォームよりお問い合わせください。

https://forms.gle/oDjecyMG6AzPXjHv5