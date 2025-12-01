太陽光発電システムの施工実績１００件を達成

ソーラーフロンティア株式会社

ソーラーフロンティア株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：坂倉克紀、以下「ソーラーフロンティア」)は、100％子会社であるソーラーフロンティアエンジニアリング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：冨田 浩史、以下「SFエンジ」）が、創業以来手がけてきた太陽光発電システムの施工実績が累計100件を達成したことをお知らせいたします。

SFエンジはこれまで、事業用施設の屋根(倉庫・工場)やカーポートなど、多様な現場での太陽光発電システムの設置を手がけてまいりました。また、2025年10月末時点で、電気工事施工管理技士や電気工事士などの有資格者を総勢70名以上擁し、万全な施工体制を構築しています。これらの経験豊富な有資格者が、安全かつ高品質な施工を徹底し、お客様に安心して太陽光発電システム・蓄電池の導入をいただける環境を整えております。

今後も、出光興産株式会社の100％子会社であるソーラーフロンティアとSFエンジは、太陽光発電システムの設置から蓄電池の導入、さらには設置後の保守・メンテナンスサービスまでを一貫して提供することで、持続可能な社会の実現ならびに太陽光発電の主力電源化を目指します。そして、「設置場所の限界」「発電所の長期安定利用と太陽電池パネルの大量廃棄」「系統電力システムの需給安定化」、これら3つの社会課題に引き続き取り組んでまいります。

～施工実績事例～

■ソーラーフロンティア株式会社の概要

代表者：代表取締役 坂倉 克紀

所在地：〒108-6209 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティ C棟

事業内容：太陽光発電システムの開発、販売

太陽光発電システム・蓄電池の設計、発電事業の運営・保守

URL：https://www.solar-frontier.com/

■ソーラーフロンティアエンジニアリング株式会社の概要

代表者：代表取締役 冨田 浩史

所在地：〒108-6209 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティ C棟

事業内容：太陽光発電システム・蓄電池の施工

有資格者：1級電気工事施工管理技士

2級電気工事施工管理技士

1級電気工事施工管理技士補

第1種電気工事士

第2種電気工事士

※2025年10月末現在

URL： https://www.solar-frontier.com/jpn/engineering/

【本件に関するお問合せ先】

ソーラーフロンティア株式会社 経営企画部

Mail : PR＠solar-frontier.com