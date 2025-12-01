¥¹¥Ýー¥Ä¥Ê¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢´ë¶È¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ê¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Îºþ¿·¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ª¤è¤Ó¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤ÎÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÈË¤«¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¤Î¼Â¸½¡É¤ò¤è¤ê¶¯¤¯³ÎÎ©¤·¡¢¼Ò²ñ¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¥Ñー¥Ñ¥¹¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñー¥Ñ¥¹¡§Ë¤«¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¤Î¼Â¸½
¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§ËèÆü¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ýー¥ÄDX¤ò¥êー¥É¤¹¤ë
½¾Á°¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡ÈË¤«¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¤Î¼Â¸½¡É¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤·Ä¾¤·¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡ÈËèÆü¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¡É¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡ÈÆüËÜ¤Î¥¹¥Ýー¥ÄDX¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡É¤È¤·¡¢¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤Î±¿±Ä¤Ë³è¤«¤·ÉáµÚÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤ò»ë³ÐÅª¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¿·¥í¥´¤ò³«È¯¡£
¿·¤·¤¤¥í¥´¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡È°ÂÄê´¶¡É¤ä¡È¿®Íê´¶¡É¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÀè¿ÊÀ¡É¤È¡È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤µ¡É¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Ê²½¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤ÏÅö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹À¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¹½À®¤Øºþ¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ê¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È(https://sportsnavi.co.jp/)
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡¾®ÍÑ·½°ì¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÂçÉý¤ÊÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¥Ñー¥Ñ¥¹¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Á´¼Ò°÷»²²Ã·¿¤Î¥Ö¥ìー¥ó¥¹¥Èー¥ß¥ó¥°¤äµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢ÃúÇ«¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¥¹¥Ýー¥Ä¥Ê¥Ó¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤¿ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ýー¥ÄDX¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¡¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹
¥°¥ëー¥×CEOÏ¢ºÜ¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¥Ê¥Ó¾®ÍÑ¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÈDX¤Ø¤Î·è°Õ¡ÖÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡¢ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡×(https://yahoo.jp/iUJzGa)
¢£¥¹¥Ýー¥Ä¥Ê¥Ó ¥Ö¥é¥ó¥É/¥Ç¥¶¥¤¥óÀÕÇ¤¼Ô ÀÐÅÏ´²Ç·¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿·¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤É¤¦ÆÏ¤±¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ê¥Ó¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤¬Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÌ¤Íè¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£