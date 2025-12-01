ストーマ（人工肛門・人工膀胱）装具をアートに。オストメイトモデルによるファッションショーをパリで開催決定！

一般社団法人日本福祉医療ファッション協会

一般社団法人日本福祉医療ファッション協会は、2026年９月下旬～10月上旬（正式な日程は未定）に、パリ・LA GALERIE BOURBONにて「Stoma Neo-ART Project」ファッションショーの開催を決定いたしました。

世界初。ストーマ(人工肛門・人工膀胱)装具を、京都の伝統工芸とファッションデザインで「現代アート」に。

開催場所のLA GALERIE BOURBON(パリ7区)

ストーマ装具は、私たちが生きるために必要な、かけがえのないパートナー。そのパートナーを、ファッションの聖地パリから、堂々と、美しく、世界に発信します。

「隠すもの」から「魅せるアート」へ。誰もがオシャレを楽しめる世界を、パリから。

日本には20万人以上のオストメイト（ストーマ保有者）がいるとされています。しかし排泄というセンシティブな問題ゆえに当事者の存在は見えにくく、見たこともないのに偏見を持つ人もいます。病気や事故で誰もが突然当事者になる可能性があるにもかかわらず、共に暮らしていることを忘れがちです。

本プロジェクトでは、「隠す」から「魅せる」をテーマにしたファッションショーを通じて、オストメイトが自分らしく生きられる社会の実現を目指します。

＊人数は2023年度末、身体障害者手帳交付台帳登載数（厚生労働省）より

【開催概要】

イベント名： Stoma Neo-ART Project

開催日時 ： 2026年9月下旬～10月上旬（正式な日程は未定）

開催場所 ： LA GALERIE BOURBON(パリ7区)

参加予定 ： 世界各国のオストメイト、医療関係者、ファッション業界関係者、メディア

テーマ ： 「隠すもの」から「魅せるアート」へ

-Traditional Crafts meet Medical Fashion-

公式HP ： https://jwmf.jp/stoma-neo-art(https://jwmf.jp/stoma-neo-art)

【プロジェクトリーダー 矢野 雷太からのメッセージ】

ーあなたは「ストーマ」という言葉を知っていますか？

ストーマ（人工肛門・人工膀胱）は、生まれながら持つものではなく、

病気や事故などをきっかけに、手術を受けて新たに作るものです。

生きるため、そして安心して外出や食事を楽しむための、

「選択」です。

医療従事者は、術後はもちろん、手術の前から、 ストーマを持つ身体や生活になじめるよう、

患者さんの戸惑いに寄り添います。

病院の中では、オストメイトは当たり前の存在として受け入れられています。

一方で、オストメイトは、私たちと同じ社会を生きる生活者でもあります。

街を歩き、誰かと出会い、家族や恋人と食事を楽しみます。

そんな当たり前の日常を送るために、本人たちは、人知れず不便と闘い、時には偏見とも闘いながら、生きています。

今回のプロジェクトでは、オシャレにデザインされたストーマ装具を中心に、

オストメイトにしかできないトータルファッションを提案します。

これによって、オストメイトの生活や気持ちが豊かになること、

そして社会全体がオストメイトを共に生きる仲間として再認識すること、

これを実現したいと思います。

このプロジェクトの本質は、オストメイトに限ったものではなく、

【偏見を気にして人目を避けるように生きているすべての人々】に、

そして

【未来の当事者であるすべての自分たち】に向けられた、

自分らしさを承認するための希望のメッセージです。

新しい身体で生きることを選択したオストメイトが、

鼻歌まじりに服を選んで、日常を謳歌できる世の中へー。

そして「誰もがオシャレを楽しめる世界へ」。

【デザイン&ショー統括 平林 景からのメッセージ】

「福祉×医療×ファッション」で世界の価値観を変える事。

これは私の生涯をかけたミッションです。

このプロジェクトによって、世界に新たな選択肢が生まれることを願っています。

【なぜ、ファッションショーをパリで行うのか】

開催地は凱旋門近くの建物＜ファッションの聖地から、新しい価値観を＞

パリは、世界のファッションをリードし続けてきた都市です。そして、多様性と革新を受け入れてきた都市でもあります。2022年、代表の平林はパリ日本文化会館で車椅子モデルのファッションショーを実現し、現地メディアから高い評価を得ました。

そして2026年、私たちは再びパリへ。

今度は「ストーマ」という、さらに深い社会的課題に挑みます。

LA GALERIE BOURBONは、スペイン王室の旧パリ邸宅でありパリ7区の歴史的な建築物。ここから、京都の伝統工芸と医療福祉ファッションが融合した、かつてない美の形を世界に発信します。

＜京都×パリ 姉妹都市が紡ぐ新たな物語＞

パリと京都は1958年から姉妹都市関係を結んでいます。千年の都・京都が培ってきた美意識と技術が、芸術の都・パリで花開く。この文化交流が、医療福祉という現代の課題解決と出会います。

【日本のパイオニアであるオストメイトモデルがパリへ】

アンバサダー＆イメージオストメイトモデルエマ 大辻 ピックルス

コロプラストJapanアンバサダー

イギリス生まれ。慶応義塾大学法学部、鹿児島大学医学部卒業。医師である傍ら、日本初の「オストメイトモデル」として活動中。16歳から難病である慢性偽性腸閉塞症（CIPO）と闘病し、ストーマを公表することで、オストメイトの認知啓蒙活動に力を注いでいる。

～メッセージ～

私はこれまでオストメイトモデルとして、ストーマの認知向上と、当事者が前向きに受容していくための啓蒙活動を中心に活動を続けてまいりました。 しかし、真の“モデル”とは、芸術作品が投影されて初めて具現化するものだと考えています。 この度、日本福祉医療ファッション協会様のデザインの素晴らしい衣装と“デザイナーズパウチ”という世界初のコラボレーションに、モデルとして関わらせていただき、オストメイトであってもファッションを諦める必要はない、むしろパウチがアクセントにさえなる――。 そのような、これまでの常識を大きく覆すチャレンジングで斬新なプロジェクトに、心の躍動を抑えきれません。

【医療×エンターテイメントの第一人者がアドバイザーに】

アドバイザー

石井洋介

医師 / 日本うんこ学会 創設者 /

医療情報発信プロデューサー

大腸がん知識普及ゲーム「うんコレ」開発、「日本うんこ学会」設立など、タブー視されがちな排泄の課題をエンターテイメントの力で社会に浸透させた第一人者。本プロジェクトでは医療監修とコンテンツ戦略を担当。

【プロジェクトへの応援コメント】中井美穂

フリーアナウンサー

オストメイトにとって、ストマの装具は自分の体と同じように大切なものです。 しかし、今までは色やデザインの選択肢はほとんどありませんでした。 毎日使うものなので機能性はもちろんですが、TPOや自分の気分に合わせてもっと自由に楽しめるような装具があってもいいのでは。そんな発想がアートと結びついて素晴らしい形になりました。 今回のエマさんの姿を通して、ストマのことやオストメイトの存在を知らなかった人たちに興味を持ってもらえる大きな一歩になることを期待しています！

【協賛・協力企業】世界的課題に挑む企業が結集

◇スポンサー

◇協力企業(製品提供パートナー)

◇伝統工芸

◇オフィシャルパートナー

【このプロジェクトが変えるもの】

◇世界中のオストメイトの人生が変わる

ストーマ保有者に「隠さなくていい」という選択肢を提示します。

◇医療器具の概念が変わる

「工業製品」から「ファッションアイテム」へ。

医療とファッションの境界線が消える瞬間を創出します。

◇伝統工芸の新たな可能性が広がる

京都の西陣織・京友禅が、医療福祉という新市場へ。伝統技術が現代の課題を解決する道を示します。

◇SDGs達成への貢献

- Goal 3: すべての人に健康と福祉を- Goal 8: 働きがいも経済成長も- Goal 10: 人や国の不平等をなくす- Goal 17: パートナーシップで目標達成

【公式情報】

一般社団法人 日本福祉医療ファッション協会（JWMF）

公式サイト: https://jwmf.jp/（リニューアル前はコチラ(https://wel-fashion.jp/)）

協賛・パートナーシップに関するお問い合わせ

Mail： official@jwmf.jp

【一般社団法人日本福祉医療ファッション協会について】

福祉と医療、デザインの視点から、社会課題から生まれる「あったらいいな」を提案する団体。「誰もがオシャレを楽しめる世界」の実現を目指し、車椅子ファッション、おむつファッション、ストーマファッションなど、前例のない挑戦を続けています。

2024年大阪・関西万博「O-MU-TSU WORLD EXPO 2025」を成功させ、国内外100社超のメディアで報道される。H.C.R.2025では世界最大級のおむつ展示「O-MU-TSU MUSIUM at H.C.R.」を開催し多くの業界関係者から注目を集める。2025年10月にPRTIMESプレスリリースアワード2025「インフルエンス賞」を受賞。

代表理事: 平林 景(四條畷学園大学客員教授、KEI's STYLE代表取締役)

副代表理事: 矢野雷太(広島記念病院消化器外科医長/うんコメンテーター(R))

【メディア関係者の皆さまへ】

本プロジェクトは、医療・福祉・ファッション・伝統工芸という多様な領域が融合した、前例のない挑戦です。取材をご希望のメディア関係者様は、以下の連絡先までお気軽にお問い合わせください。

取材のお問い合わせ

一般社団法人日本福祉医療ファッション協会（JWMF）

事務局担当：田中利津子

Mail：official@jwmf.jp