ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』　訳詞に川谷絵音の参加が決定！　訳詞 ナノ／川谷絵音からのコメントあり！【2026年4月上演／主演：竹内涼真】

竹内涼真が主演を務めるミュージカル『奇跡を呼ぶ男』。この度、訳詞に川谷絵音が参加することが決定！作品の幕開けを飾るビッグナンバー「Rise Up！（原題）」など数曲の訳詞を担当する。その他の全ての楽曲の訳詞を手掛けるのはバイリンガルシンガーのナノ。東京・東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）ほか大阪、福岡、愛知公演あり。東京公演のチケットはホリプロステージにて12月7日(日)まで最速抽選先行受付中。

ナノ川谷絵音

本作は、1992年スティーヴ・マーティン主演の映画「奇跡を呼ぶ男」をもとに、2010年にミュージカル化された。ラウル・エスパルザ主演でブロードウェイに進出し、音楽にはアラン・メンケン（『アラジン』『リトル・マーメイド』）、作詞にはグレン・スレイター（『塔の上のラプンツェル』『スクール・オブ・ロック』）など、ブロードウェイのトップクリエイターたちが参加。ゴスペル調のソウルフルな音楽が、物語を鮮やかに彩るミュージカル。

この度、indigo la End・ゲスの極み乙女・ジェニーハイなどの人気バンドのボーカル&ギターを務めながらキーボーディスト・作詞家・作曲家・音楽プロデューサーとしても活動する川谷絵音が本作の訳詞に参加することが決定。作品の幕開けを飾るビッグナンバー「Rise Up！（原題）」など数曲を担当する。竹内演じるジョナスがコーラス隊と共に巧みな言葉で観客を鼓舞していく様子や、男女の駆け引きなどを、感性豊かで天才的な作詞力で知られる川谷が日本語表現に変換していく。

その他の全ての楽曲の訳詞を手掛けるのはバイリンガルシンガーのナノ。NY出身のバイリンガルであり自身の楽曲で英語と日本語をミックスしながら多様な歌詞表現をしているナノが、本作におけるアメリカならではの表現を、物語性はそのままに日本の観客に寄り添う魅力的な歌詞へと紡ぎ上げていく。 川谷、ナノ、共にミュージカルの訳詞に挑戦するのは今回が初めてとなる。

コメント

■川谷絵音

ミュージカルの訳詞という初めての仕事にずっと緊張しております。素晴らしいキャスト、スタッフの皆さんの力になれるように尽力したいと思います。涼真くん、いつかの正月にご飯を食べて以来ですね。ようやく一緒に仕事が出来て嬉しいです。

＜プロフィール＞

ボーカリスト、ギタリスト、作詞家、作曲家、音楽プロデューサー。2014年、indigo la Endとゲスの極み乙女の2バンドで同時メジャーデビュー。以降、ジェニーハイ、ichikoro、礼賛の5バンドを掛け持ちしながら、ソロプロジェクト「独特な人」「美的計画」の展開、DADARAYのプロデュース、アーティストへの楽曲提供、映像作品の音楽など活動は多岐にわたる。

■ナノ

この度、ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の楽曲の訳詞を担当できることをとても嬉しく思います。このミュージカルのユニークなストーリーやメッセージ性の強い楽曲を日本のオーディエンスにより楽しんでもらえるように、そして役者の皆様の表現の力になれるように、全力で言葉を紡ぎます！

舞台の上演が今から楽しみです！

よろしくお願いいたします！

＜プロフィール＞

アメリカ・ニューヨーク州出身のバイリンガルシンガー。2010年より動画サイトで洋楽カバーを投稿し、国内外で多数のファンを獲得。2012年にデビューアルバム『nanoir』をリリース、翌年には新木場STUDIOCOASTでファーストライブを開催し即日ソールドアウト。その後も国内Zeppツアーや海外ワンマン、音楽フェスに多数出演。2024年には全米ツアー、2025年には北米・ヨーロッパツアーを実施予定。YouTube総再生2億回超えの歌声は国境を超えて多くの人々に届いている。

作品概要

ウソから始まる本当の奇跡！？詐欺師役 竹内涼真が珠玉の楽曲を歌い上げる！

伝道師ジョナス・ナイチンゲール。

彼が伝道集会のショーで見せる「奇跡」に人々は熱狂し、涙し、心を動かされていく--

しかし、それは真っ赤な嘘。彼の本当の姿は、伝道師のふりをして妹や仲間たちとともに「奇跡」を演出し、人々から献金を集めながら各地を放浪する詐欺師だ。

ある日、旅の途中でバスが故障し、立ち寄ったカンザスの田舎町スウィートウォーターで思いがけない運命と出会う。

女性保安官、そして足の不自由な少年との出会いをきっかけに、ジョナスの中で何かが変わり始める。

ウソを重ねてきた男は、果たして“本当の奇跡”を起こすことができるのか--。

日本版演出を担うのは、グローブ座での演出をはじめ、近年ロンドン・ウエストエンドでも高い評価を得ているイギリスの新進気鋭演出家 ジェニファー・タン。ELLE UKの2020年ホットリスト（ファッション、美容、政治、文化の世界の革新者を称えるリスト）にも選出されている。

映像作品でも様々な役柄を魅力的に演じ存在感を放つ竹内涼真が、5年ぶりのミュージカルで詐欺師役という新たな役どころに挑む。

竹内演じるジョナスの妹サム役には、圧倒的な歌唱力と演技力で観客を魅了し続ける昆夏美と、BiSH解散後俳優として活動の幅を広げ今回がミュージカル初出演となるセントチヒロ・チッチ。

ジョナスと対立するアイザイア役には、近年『スウィーニー・トッド』などのミュージカルでもその実力を評価されている糸川耀士郎と、「魔進戦隊キラメイジャー」で注目を集め舞台や歌手活動でも躍進を続ける木原瑠生。

車椅子の少年ジェイク役には、2020年に『ビリー・エリオット』でビリー役を演じた川口調と、2021年『オリバー！』でオリバー・ツイスト役を演じた小林佑玖。

アイザイアの姉オルネラ役には、ミュージカルを中心に活躍し、映画『ライオン・キング：ムファサ』超実写プレミアム吹替版ではサラビ役も務めたMARIA-E。

ジョナス率いるエンジェルスのリードボーカル、アイダ・メイ役には、数々のミュージカルで唯一無二のソウルフルな歌声と存在感を魅せるマルシア。

ジョナスを警戒しつつも心を通わせていく保安官のマーラ役は、『ゴースト＆レディ』でも主演を務め、劇団四季退団後初のミュージカル出演となる真瀬はるか。

実力派キャスト＆最高のスタッフ陣が集結し、珠玉の楽曲とともに、「信じる心」が起こす奇跡の物語を紡ぎ出す。

チケット詳細

＜公演スケジュール＞

期間：2026年4月4日(土)～24日(金)

会場：東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）

主催：ホリプロ／キョードーファクトリー

企画制作：ホリプロ

○星取り・スケジュール＞＞(https://horipro-stage.jp/stage/leapoffaith2025/#schedule)

○座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/11/45c75e54022628e2f245682a65a47daf.png)

＜チケット料金＞

S席：14,000円

S席ペンライト付：15,000円

A席：10,000円

A席ペンライト付：11,000円

U-25 ：6,500円(25歳以下当日引換券)

Yシート：2,000円(20歳以下当日引換券) ＊ホリプロステージのみ取扱い

＜ペンライト付チケットについて＞

本公演では、一部公式ペンライトを使用した客席参加型の演出を予定しております。

ペンライトは公演期間中もグッズ売り場で販売いたしますが、チケットとのセットですと、よりお得な価格でお買い求めいただけます。

＜ホリプロステージ チケット販売スケジュール＞

【最速抽選先行】※S席、S席ペンライト付が対象となります。

12月1日(月)12:00～12月7日(日)23:59

【先着先行】※A席の取扱いを開始いたします。

ゴールド会員：12月27日(土)9:00～1月18日(日)23:59

レギュラー会員：12月27日(土)10:00～1月18日(日)23:59

【一般発売】2026年1月21日(水)11:00～

【Yシート(20歳以下当日引換券)】1月26日(月)17:00～2月1日(日)23:59

【U-25（25歳以下当日引換券）】1月31日(土)11:00～



＜ほかチケット取扱い＞

・チケットぴあ

・イープラス

・ローソンチケット

＜公演中イベント＞

【アフタートークイベント】

・4月7日(火)13:00

登壇者：竹内涼真、セントチヒロ・チッチ、糸川耀士郎

・4月14日(火)13:00

登壇者：昆 夏美、木原瑠生、真瀬はるか



※終演後、約20分間実施予定。

※登壇者は急遽変更になる場合もございます。

※対象公演回のチケットをお持ちの皆様がご参加いただけます。



【ホリプロステージ会員貸切公演】

・4月12日(日)12:30

来場者全員プレゼント：公式ペンライト、ステッカー



※ホリプロステージ会員貸切公演となります。

※本編終了後、スペシャルカーテンコールを実施予定です。

チケット販売詳細はこちらをご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/leapoffaith2025_ticket/

ツアー概要

＜大阪公演＞

期間：2026年5月1日(金)～3日(日)

会場：フェニーチェ堺 大ホール

主催：キョードーエンタテインメント

お問い合わせ：キョードーインフォメーション

TEL：0570-200-888（平日12:00～17:00、土日祝休）

URL：https://kyodo-osaka.co.jp/search/detail/12155



＜福岡公演＞

期間：2026年5月8日(金)～10日(日)

会場：久留米シティプラザ ザ・グランドホール

主催：インプレサリオ

お問い合わせ：インプレサリオ

Eｰmail：info@impresario-ent.co.jp

TEL：092-600-9238（平日11:00～15:00、土日祝休）

URL：https://www.impresario-ent.co.jp



＜愛知公演＞

期間：2026年5月15日(金)～17日(日)

会場：名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）

主催：中京テレビクリエイション

お問い合わせ：中京テレビクリエイション

TEL 052-588-4477（平日11:00～17:00、土日祝休）

URL：https://cte.jp/event/leapoffaith2026/

公演概要

＜スタッフ＞

音楽：アラン・メンケン

脚本：ジャナス・サーコーン、ウォーレン・ライト

作詞：グレン・スレイター

演出：ジェニファー・タン

振付：アレクザンドラ・サルミエント

翻訳：高田曜子

訳詞：ナノ／川谷絵音

音楽監督：長谷川雅大

美術：山本貴愛

照明：吉枝康幸

音響：山本浩一

衣装：伊藤佐智子

ヘアメイク：赤松絵利

歌唱指導：花れん

イリュージョン指導：水嶋ユウ

稽古ピアノ：太田裕子／田中幸美

演出助手：三原久実

舞台監督：川除 学



＜キャスト＞

ジョナス・ナイチンゲール：竹内涼真

サム・ナイチンゲール：昆 夏美／セントチヒロ・チッチ(Wキャスト)

アイザイア・スターデヴァント：糸川耀士郎／木原瑠生（Wキャスト）

オルネラ・スターデヴァント：MARIA-E

ジェイク・マッゴーワン：川口 調／小林佑玖（Wキャスト）

アイダ・メイ・スターデヴァント：マルシア

マーラ・マッゴーワン：真瀬はるか

芦田 琴 AYAKA 荒川湧太 伊藤俊彦 岡本華奈 河野駿介 塩川ちひろ 高原華乃 早矢仕 彩 増山航平 松谷 嵐 三井夕萌 森山大輔 ユンフィス りんたろう

大倉杏菜* 松村桜李*

*スウィング

（※五十音順）

＜ストーリー＞

伝道師 ジョナス・ナイチンゲール（竹内涼真）。

彼が神の教えを説く伝道集会で見せる「奇跡」のショーに、人々は熱狂し、涙し、心を動かされていく--

しかし、それは真っ赤な嘘。

彼の正体は、妹サム（昆 夏美／セントチヒロ・チッチ）、仲間のアイダ・メイ（マルシア）、オルネラ（MARIA-E）らと共に「奇跡」を演出し、献金を集めて各地を渡り歩く詐欺師だ。

そんなジョナス達一行の乗ったバスがカンザスの片田舎スウィートウォーターで故障し、立ち往生。ジョナスはそこでも集会を開き、金儲けしようと企む。

そこで出会ったのは、保安官のマーラ（真瀬はるか）。彼らに疑いの目を持つマーラは、ジョナス達に立ち退きを迫る。そんなことはお構いなしにテントを立て説教を行うジョナスはインチキの数々で見る人たちを虜にしていく。

そんな中、マーラの一人息子であり足の不自由な少年ジェイク（川口 調／小林佑玖）が声をかけてくる。

アイダ・メイの息子で聖書学校に通う青年 アイザイア（糸川耀士郎／木原瑠生）も休暇で家族のもとに戻ってきたが、ジョナスたちのイカサマに嫌悪感を抱いている。

それぞれの想いが交錯する中、ジョナスの中で何かが変わり始める。

ウソを重ねてきた男は、果たして“本当の奇跡”を起こすことができるのか--。

https://horipro-stage.jp/stage/leapoffaith2025/

公式X＝https://x.com/leapoffaith_jp

公式Instagram＝https://www.instagram.com/leapoffaith.musical/

#奇跡を呼ぶ男ミュージカル