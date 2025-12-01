auのデザインケータイ「INFOBAR」が指先に宿る。スマートリカバリーリングとコラボで登場！

issin株式会社

家族のカラダとココロの健康維持・増進をテクノロジーで実現する、東京大学発ヘルスケアスタートアップのissin株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役：程 涛、読み：イッシン、以下「issin」）は、auのデザインケータイ「INFOBAR」を象徴するカラー"NISHIKIGOI"および"ICHIMATSU"をモチーフとしてデザインした「Smart Recovery Ring（スマートリカバリーリング）INFOBARコラボモデル」を発表しました。

issin製品としては、体重測定できるバスマット「スマートバスマット」に続いてのINFOBARシリーズとのコラボとなります。



本製品は2025年12月1日（月）18時から2026年1月31日（土）まで、「CAMPFIRE」にて最大25％OFFで購入型クラウドファンディングを開始します。



「INFOBAR」コラボモデルの詳細・購入はこちら

プロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/896947/view(https://camp-fire.jp/projects/896947/view)

スマートリカバリーリング INFOBARコラボモデルについて

つけるだけで「睡眠」「ストレス」「活動量」を計測し、専用アプリで詳細なデータを確認できる指輪型ウェアラブルデバイス「スマートリカバリーリング」に、auのデザインケータイ「INFOBAR」とのコラボデザインが登場しました。

本製品のデザインには、初代「INFOBAR（2003年）」を象徴するカラー「NISHIKIGOI」および「ICHIMATSU」を採用しています。

左から INFOBAR（2003年・カラー：NISHIKIGOI・ICHIMATSU）スマートリカバリーリング（カラー：INFOBAR NISHIKIGOI・INFOBAR ICHIMATSU）

デザイン監修 砂原 哲氏 コメント

初代INFOBARが誕生した2003年には想像していなかった未来が指先に到来しました。au Design projectが大切にしてきた"毎日、目にし、手にするたびにちょっと幸せな気分になれる"日常が、このSmart Recovery Ringで叶うことを心から願っています。本製品を発表したのは今年3月末。その後8カ月お待たせしてしまいましたが、これはひとえにINFOBARの名に恥じないCMF（色・素材・仕上げ）のクオリティを追求した結果です。本製品は「NISHIKIGOI」にアルミ合金素材、「ICHIMATSU」にステンレス素材を採用。「NISHIKIGOI」のベースカラーはINFOBAR A03のアルミレッドを再現しました。ブラスト加工ならではの繊細なテクスチャと、NISHIKIGOI模様の光沢感が生み出す華やかで上質なコントラストは、身に着ける喜びを高めてくれます。また、「ICHIMATSU」は初代INFOBARのマットブラックを再現したベースとICHIMATSU模様の光沢感とのシックな対比が魅力です。ぜひ実際に手に取って、その仕上がりをお確かめいただけたら幸いです。

KDDI株式会社 事業創造本部 LXビジネス企画部 エキスパート／au Design project プロデューサー 砂原 哲

クラウドファンディング実施概要

「CAMPFIRE」で、最大25％OFFの購入型クラウドファンディングを実施

支援募集期間

2025年12月1日(月)18:00～2026年1月31日(土)23:59

※商品がなくなり次第終了いたします。



プロジェクトページ

https://camp-fire.jp/projects/896947/view

リターン一覧[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103350/table/89_1_1ba1d13ed82e56819541093186f711f9.jpg?v=202512020157 ]

※今後、リターンを追加する可能性があります。

※本プロジェクトは購入型クラウドファンディングに該当するため、ご支援は寄付金控除の対象外です。

「INFOBAR」について

携帯電話デザインの革新を掲げた「au Design project」の第1弾モデルとして、初代INFOBARは2003年に発売され、モバイルデザイン領域に大きなインパクトを与えました。INFOBARを象徴する特徴のひとつが、NISHIKIGOIやICHIMATSUといった個性的な名称を持つカラーデザインです。また、その独自性はアニメや漫画の登場人物が使用する携帯電話としても多く描かれ、幅広いカルチャーにも影響を与えました。その後、携帯電話からスマートフォンへと進化する約20年の中で計7モデルを展開し、特に代表色であるNISHIKIGOIは全モデルに採用されるなど、シリーズを通じて高い支持を獲得してきました。プロダクトデザインはプロダクトデザイナー・深澤直人氏が担当し、そのデザイン性は国際的にも高く評価されています。これまでに、ニューヨーク近代美術館（MoMA）、インディアナポリス美術館（米国）、ヴィクトリア＆アルバート博物館（英国・ロンドン）、デザインミュージアム（英国・ロンドン）に収蔵されています。2023年には初代「INFOBAR」の発売20周年を記念し、発売日であった10月31日を「INFOBARの日」として制定しました。

au Design project ウェブサイト https://adp.au.com/

製品特徴

「Smart Recovery Ring」は、つけるだけで「睡眠」「ストレス」「活動量」を計測し、専用アプリで詳細なデータを確認できる指輪型ウェアラブルデバイスです。また、データを統合的に分析し、毎朝の回復力を示す「リカバリースコア」で回復力を可視化します。

国内ブランド最軽量レベルの薄さ2.3mm・重さ約3gで装着感を感じにくく、生活防水仕様のため日常生活やシャワーの際も安心して使用できます。また、2時間の充電で最大約7日間の連続使用が可能なバッテリーを搭載しており、忙しい日々でもストレスなく使用できます。

専用アプリでは、パーソナルヘルスケアAI「ウェリー」がユーザーのデータに連動し、まるでそばで見守るパートナーのように寄り添いながら、ゲーム感覚の健康管理ができる仕組みを搭載しており、楽しみながら疲れや不調からのリカバリー習慣を促進します。

あなたの毎日の変化をモニタリング

「なんとなく疲れてる気がする…」「寝てるのにスッキリしない…」そんな“隠れ不調”に、スマートリカバリーリングが、眠りの深さ、活動量、ストレスや回復力までまるっとモニタリング。

つけるだけで、心身の状態を可視化

指につけるだけで、毎日の心身状態を自動記録。睡眠、ストレス、身体活動を測定し、専用アプリで詳細なデータを確認できます。また、計測データを統合的に分析し、毎朝の回復力を示す「リカバリースコア」を可視化します。

ストレスにならない、快適な装着感

薄さわずか2.3mm、重さ約3g。指にそっとなじむ軽さと薄さで、着けていることを忘れるほど快適。手洗いやシャワーもそのままでOK。24時間、あなたとともに。

睡眠改善サポート（2026年1月 提供開始予定）

※アプリの表示につきましては、デザイン・仕様が一部変更になる可能性もございます。

睡眠改善サポート１.：おやすみサウンド

入眠前のこころとからだをゆるめ、自然な眠りへ導くサウンドです。

呼吸が整い、副交感神経が優位になることで、スムーズな入眠をサポートします。

リラックスして横になるだけで、やさしく“眠りやすい環境”をつくります。

睡眠改善サポート２.：おはようサウンド

目覚めの自律神経をやさしく整え、スッと起きられる状態に導くサウンドです。

心拍と呼吸をゆるやかに引き上げ、自然な覚醒をサポートします。

睡眠改善サポート３.：パワーナップ

お昼休みや短い時間に、脳とからだを効率よくリフレッシュするためのサウンドです。

15～20分の軽い仮眠で、集中力・気分・作業効率の回復をサポートします。

睡眠改善サポート４.：睡眠環境チェック

あなたの寝室環境（温度・湿度・明るさ・騒音など）が、眠りやすい状態になっているかをチェックする機能です。

睡眠の質を下げやすい要因を見つけ、快適な入眠環境づくりをサポートします。

製品概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103350/table/89_2_5cb63463a3e0f3aa8f437d264058bc32.jpg?v=202512020157 ]

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※KDDI直営店以外の取扱店における販売価格は、各店舗にお問い合わせください。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。

※「INFOBAR」「NISHIKIGOI」「ICHIMATSU」はKDDI株式会社の商標または登録商標です。

※その他掲載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

【関連プレスリリース】

・つけるだけで回復を促す「スマートリカバリーリング」auで限定発売開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000103350.html

・auのデザインケータイ「INFOBAR」がバスルームに登場！体重測定できるバスマット「スマートバスマット」コラボデザイン発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000103350.html

【会社概要】

会社名：issin株式会社（読み：イッシン）

代表者：代表取締役 程 涛

設立：2021年4月5日

所在地：東京都文京区本郷七丁目3番1号 東京大学アントレプレナープラザ 705

資本金（資本準備金含む）：834,956,200円

事業内容：日常生活に溶け込んだヘルスケア機器・サービスの開発・提供

・生活習慣の改善・促進を、ラクに楽しくサポートするスマホ向けアプリ「ウェリー」

・お風呂上がりに乗るだけで、無意識に体重管理ができる「スマートバスマット」

・装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる「Smart Recovery Ring」

・効率良く簡単に運動習慣を身につけられるエクササイズサービス「Smart 5min」（法人向け）

・専門家とAIが最適な健康アクションを提案する生活習慣改善サービス「Smart Daily」（法人向け）

URL：https://issin.cc/



【代表プロフィール】

issin株式会社 程 涛（テイ トウ）

1982年、中国・河南省生まれ。東京工業大学卒。シリアルアントレプレナー（連続起業家）。東京大学修士在学中に、東大発ベンチャーpopInを創業し、2015年にBaiduと経営統合。世界初の照明一体型3in1プロジェクター「popIn Aladdin」や大ヒットゲーム「スイカゲーム」などを開発。

2021年、issin株式会社を創業。国内初のお風呂上がりに乗るだけで体重測定できるバスマット「スマートバスマット」をリリース。2025年、装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる指輪型デバイス「スマートリカバリーリング」をリリース。日常生活に溶け込んだヘルスケア体験を追求している。

2025年11月、自身初の著書「道具としてのアイデア」（日経BP社）を出版。