ポーランド発ナチュラルコスメ「4Starlings（フォースターリング）」が贈る、心躍るホリデーコレクション

株式会社TwoTrees

株式会社TwoTrees（本社：東京都千代田区）は、ポーランド発のナチュラルコスメブランド「4Starlings（フォースターリング）」より、ホリデーシーズンに向けた特別なコレクションを展開いたします。自然素材とクラフトマンシップの温もりが詰まった製品で、心躍るクリスマスのひとときと、大切な人へのギフト選びの楽しさをご提案します。

冬の気分を一新する「ビターオレンジ」シリーズが日本初上陸

今年のホリデーシーズンに、フォースターリングからフレッシュな驚きをお届けします。爽やかさとほろ苦さが特徴の新作「ビターオレンジ」シリーズが、いよいよ日本に初登場。

ビターオレンジの香りは、冬のルーティンに活力を与え、リフレッシュメントをもたらします。

サスティナブルな思想のもと、ポーランドのクラフトマンシップによって生まれたこれらの製品は、肌にも環境にも優しく、心まで満たされる特別なケアタイムを演出します。

フラッフィーボディムース： 軽い感触で肌に溶け込み、しっとり潤いを与える新テクスチャーのムース。リキッドソープ： 豊かな泡立ちで、手肌を乾燥から守りながら洗い上げるソープ。リップスクラブ： 唇を優しく磨き上げ、なめらかに整えるスクラブ。リップバーム： 乾燥しやすい冬の唇をしっかり保護し、潤いを与える集中ケア。

季節限定コレクション：心温まる「ベイクドアップル」のクリスマスギフト

ホリデーシーズンに欠かせない、心温まる「ベイクドアップル」の香りも登場します。焼きリンゴにシナモンが重なる温かな香りは、まるで暖炉のそばで過ごすような心地よさをもたらし、クリスマスの特別なムードを盛り上げます。

この「ベイクドアップル」シリーズから、冷たい外気から肌を守る「ハンドクリーム」と「リキッドソープ」を厳選し、特別なセットをご用意しました。

これらのアイテムを詰め合わせた「クリスマスギフトセット」は日本初登場となります。大切な人への感謝の気持ちや、自分自身へのご褒美におすすめです。

一貫生産が生み出す、サスティナブルな楽しさ

フォースターリングは、豊かな森や湖に恵まれたポーランドで、「自然との共存」と「クラフトマンシップ」を哲学に誕生しました。すべての製品は、企画から原料選定、製造、パッケージングまで、すべて自社の工房で一貫して手作業で行われています。これにより、高い品質管理とブランドの思想が隅々まで行き届いた製品が実現しています。

すべての製品がプラスチックフリー、ゼロウェイスト、ヴィーガン対応など、環境配慮を徹底し、持続可能な未来にも配慮した製品づくりを大切にしています。

クリスマス期間限定ポップアップストア

新作「ビターオレンジ」シリーズの初披露と、日本初登場の「クリスマスギフトセット」の先行発売を記念して、日本橋三越本店にて期間限定ポップアップストアを開催いたします。

■日本橋三越本店 期間限定ポップアップストア(https://www.mistore.jp/store/nihombashi/shops/living/living_stationery/shopnews_list/shopnews075211.html?utm_campaign=as-npc116018532)

会期: 2025年12月3日（水）～16日（火）

時間: 10:00～19:00

場所: 日本橋三越本店 5階

クリスマスギフトセットを先行販売します。

冬の香りや新しい質感に出会える特別な2週間です。

ぜひ日本橋三越でお待ちしております。



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社TwoTrees

info@two-trees.jp

ポーランド発のナチュラルコスメブランド、4Starlings（フォースターリング）は2015年創業。豊かな自然と伝統的なクラフトマンシップを背景に、手仕事の温もりとサステナブルな思想を大切にした製品づくりが特徴です。アートとサイエンスの視点を取り入れ、心地よいナチュラル製品を開発。石鹸から始まり、ヨーロッパ各国で支持されるグローバルブランドに成長しています。

・Website(https://4starlings.official.ec/)

・instagram @4starlings_jp(https://www.instagram.com/4starlings_jp/)