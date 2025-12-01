アイティフォー、入金案内自動化サービス「Payコレクト」を2026年4月に提供開始

株式会社アイティフォー

株式会社アイティフォー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂田 幸司）は、入金案内業務を自動化するサービス「Payコレクト（ペイコレクト）」を2026年4月（予定）から提供開始します。「Payコレクト」はSaaS型サービスで、入金案内から入金約束、支払い、効果測定に至るまでを一気通貫で自動化します。幅広い業種に対し提供を進め、オペレーター不足の解消と顧客の利便性向上の両立を目指します。当社の債権管理システムとの自動連携など、より効率化に寄与するための機能拡張を進めていく予定です。

◆サービス提供の背景と目的

近年、多くの企業でオペレーター不足が深刻化しており、特に定型的な督促・入金案内業務の効率化が急務となっています。「Payコレクト」は、国内で約180の債権管理システムを提供するアイティフォーのノウハウを生かした信頼性の高いサービスとして開発されました。煩雑な入金案内業務における顧客への連絡や支払いを自動化することで、企業の業務効率を大幅に改善し、オペレーター不足の解消と顧客の利便性向上の両立を目指します。

◆「Payコレクト」の主な特長

１.SaaS型サービスとして提供

「Payコレクト」は、企業が保有する入金案内データを送るだけで、顧客への連絡、入金約束の受付、そして支払いの完了までを一気通貫で自動化するサービスです。SaaS型での提供となるため、個別のシステム導入は不要です。

１.入金案内・入金約束の自動化

企業は対象データをPayコレクトに送るだけで、顧客への入金案内をSMSまたはメールで自動送信できます。顧客は受信したメッセージから専用サイトへアクセスし、本人認証を行ったうえで、請求内容の確認、入金予定日の登録（入金約束）を簡単に行えます。リマインド通知や支払い相談を行うことも可能です。

２.多様な決済手段の提供

顧客は、振込先口座の確認のほか、コンビニ入金（PAYSLE）、PayPayなどの複数の支払い方法の選択が可能です。

３.フィッシング詐欺対策

キャリア共通ショートコードの表示や、メールでのBIMI（Brand Indicators for Message Identification）※活用 、簡易本人確認機能等の提供により、顧客のフィシング詐欺への懸念を軽減します。

４.業務連携と効果測定

CSVファイルでのデータ取り込みのほか、API連携も可能です。送信結果（送信済、ログイン済、入金約束済、支払相談済など）をダッシュボードでリアルタイムに確認・検索・集計でき、迅速な状況把握と効果測定をサポートします。Payコレクトが生成するURLはダウンロードが可能なため、督促状へのQRコード貼付や、企業アプリのマイページなどとの連携も可能です。

５.導入支援

アイティフォーが、顧客の導入から運用開始までをトータルにサポートします。

◆今後について

銀行をはじめ、カード会社、サービサー、リース、家賃保証、電気・ガス・水道などの幅広い業種に対して提供を行う予定です。当社の債権管理システム「TCS」や「CMS」との連携や、Payコレクトへのアクセスの導線ならびに決済手段の拡充を図り、さらに利便性を向上させてまいります。

※BIMI（Brand Indicators for Message Identification）：

メールの受信トレイに、メール送信元の組織やブランドのロゴを表示させるためのメール認証規格。主になりすましメール対策と、ブランドの信頼性向上のために使われる。

【製品URL】

入金案内自動化サービス「Payコレクト」

https://www.itfor.co.jp/financial/pay-collect/

【関連製品URL】

銀行向け債権管理システム「CMS V5」

https://www.itfor.co.jp/financial/cms/

ノンバンク向け延滞債権管理システム「TCS」

https://www.itfor.co.jp/financial/tcs/

【株式会社アイティフォーの概要】

代表者：代表取締役社長 坂田 幸司

本社所在地：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル

上場区分：東証プライム（4743）

URL：https://www.itfor.co.jp

アイティフォーは、社会や人々の多様なニーズにITサービスで応える企業です。金融機関や地方自治体、小売業／EC事業者向けサービスをはじめ、キャッシュレス決済、コンタクトセンター、セキュリティ・基盤など幅広い分野におけるサービスの提供を通じて地方創生を支援し、「寄り添うチカラ」で人々の感動と笑顔を生み出す社会づくりに貢献します。

