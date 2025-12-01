DX＆AI活用スキル取得研修セット発売記念セミナー「複数のAIとDX活用スキルで即業務効率化！導入5ステップ」12/9（火）見逃し配信

株式会社デジタル・ナレッジ詳細・お申込みはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/45070/

1995年創業のeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、2025年12月9日（火）15:00～16:15、DX＆AI活用スキル取得研修セット 発売記念「複数のAIとDX活用スキルで即業務効率化！導入5ステップ」セミナーを見逃し配信いたします。

《こんな方におすすめ》

・社員のDX・AIスキルを向上させ、業務全体の効率化を図りたいご担当者様

・最新のAI活用トレンドを把握し、自社の競争力を高めたい経営者様、担当者様

・複数のAIを効果的に使いこなすことで、さらなる業務改革を実現したいと考えている方

・社員教育に助成金を活用し、コストを抑えて質の高い研修を導入したいご担当者様

【本セミナーで学べること】

複数のAIを使い分け活用できると、こんなに便利。主要AIのそれぞれの特性を理解したうえで使い分けることで業務効率は更に向上します。

本セミナーでは、単一のAI活用に留まらず、複数の主要AIを戦略的に使い分けることで、

貴社のデジタル人材育成の促進と業務効率を向上させる具体的な方法をご紹介します。

また、ゼロからAI活用を始める企業でも迷わない、実践的な5ステップでの導入ロードマップを解説します。

【ゲストのご紹介】

講師には、経営知を蓄積し、人と組織の成功を加速させる動画ラーニングの株式会社アントレプレナーファクトリーより宮地 誠心 氏をお招きし、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説いただきます。

さらに本研修は、人材開発支援助成金を活用することで、導入費用を最大75%削減できる可能性があります。セミナー後半にてKIZASHIリスキリング社労士法人の三宅 康大 氏にご登壇頂き、「DX＆AI活用スキル取得研修セット」で活用できる助成金制度の手続きと、助成金申請の確実性を高めるためのサポート体制について徹底解説します。

【見逃し配信について】

本セミナーは、本年夏に開催し大変ご好評いただいた内容の再放送です。「DX＆AIスキル取得研修セット」のご案内にあたり、多数の視聴ご希望をいただきましたため、この度再放送を決定いたしました。ぜひこの機会にご視聴ください。

概要

開催日時 2025年12月9日(火)15:00～16:15 (14:50 受付開始・オンライン接続)

会場 オンライン開催（当日はZoomウェビナーで配信予定です）

費用 無料

プログラム

宮地 誠心 氏

第一章

業務に適した複数のAIを使いわけ、使いこなす！

なぜ複数AIを使いこなせると便利なのか？

主要AIの特徴と活用場面、導入までの５ステップについて

講師：株式会社アントレプレナーファクトリー 宮地 誠心 氏

西尾 陽

第二章

充実の内容をこの価格で！DX＆AIスキル取得研修セットが発売開始

「DX＆AIスキル取得研修セット」のおすすめポイントと提供価格について

講師：株式会社デジタル・ナレッジ 西尾 陽

三宅 康大 氏

第三章

助成金申請手続き注意点とサポートについて

人材開発支援助成金の申請上の手続きと注意点、提供するサポートについて

講師：KIZASHIリスキリング社労士法人 三宅 康大 氏

詳細・お申込みはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/45070/

