【ITキャリア推進協会（JAIC）】内閣府副大臣 デジタル副大臣 今枝宗一郎先生 を迎えて 第３回海外視察（アメリカ）報告会を盛況裏に終了

一般社団法人ITキャリア推進協会Silicon Valley AI Ventures × Japanese Companies Meetup 2025

最先端IT人材（AI・サイバーセキュリティ・AR ,VR, XR・IoT・ブロックチェーン・DX全般他）の育成に特化した協会、一般社団法人ITキャリア推進協会（東京都千代田区、加盟数204（ベンチャー企業多数）、理事長：大和田博道、以下「JAIC」）は、2025年10月27日からサンフランシスコ・シリコンバレーにて第3回企業視察＆Meetupを実施しました。全世界から10,000人以上のスタートアップが集うイベント『TechCrunch Disrupt 2025』への参加、 ゴールデンブリッジから話題の自動運転タクシー『Waymo』でサンフランシスコ市街を散策、セールスフォース本社の視察、Google本社では社員様同行による視察＆Googleご飯を体験。そしてSIT（Startup Island Taiwan）での台湾現地ベンチャーやVCとの懇親会、 Open AI 新本社、Apple Park Visitor Centerなどを訪問。Metaでは最新のMeta Ray-Ban Display Glassesを体験。Meetupでは日本から参加した20代30代のベンチャー企業社長を中心とした9社によるピッチを実施。ピッチ後、MEETUP参加者とのコミュニケーションにより具体的なビジネス連携に発展しました。この実施内容における第3回報告会を内閣府副大臣 デジタル副大臣 今枝宗一郎先生を主賓に迎え開催しましたのでご報告申し上げます。

挨 拶 一般社団法人 IT キャリア推進協会 理事⾧ 大和田 博道

主賓ご挨拶 第49代 文部科学副大臣 第11代 財務大臣政務官

内閣府副大臣 デジタル副大臣 衆議院議員 今枝 宗一郎 先生（VTR）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=fDlct7k_AD8 ]

ご 挨 拶 Startup Island Taiwan silicon valley HUB 責任者 Jenny様（VTR）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=JK3wHCVs8v0 ]

講 演 「シリコンバレー視察報告および日本企業のAI導入の現在地と変革への道筋」

一般社団法人AICX協会 理事

株式会社ゲンバアイ 代表取締役 山崎 陽平 様

山崎様note [Google本社潜入] はじめてのシリコンバレー視察3days体験記

https://note.com/abochi7328/n/n7f3e0a06bac0

ご 紹 介 ゴールドスポンサー・シルバースポンサーのご紹介

■ゴールドスポンサー

株式会社FCE https://fce-hd.co.jp/

ゴールドスポンサー 株式会社FCE様 ご挨拶文

拝啓

深秋の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。この度は、第3回 ITキャリア推進協会 アメリカ視察報告会の開催、誠におめでとうございます。ゴールドスポンサーとして本会に協賛の機会を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。

本日はどうしても参加する調整ができずこのような形でのごあいさつとなる無礼をお許しください。

さて、弊社株式会社FCE（東証スタンダード：9564）は、「チャレンジあふれる未来をつくる」をパーパスに掲げ、「主体性」×「生産性」による人的資本の最大化を使命として事業を展開しております。誰でも使える純国産RPA『RPAロボパットDX』、学びと行動定着を支援する統合型ラーニングプラットフォーム『Smart Boarding』、そして自走型組織を実現する『７つの習慣(R) Business Ownership研修』など、企業の成長に直結する人材育成・DX推進を幅広く支援してまいりました。また近年では、生成AIを活用した業務支援プラットフォーム「AI OMNI AGENT」を新たに展開し、変革期に求められる次世代の働き方を後押ししております。

今回のシリコンバレー視察は、「AIエージェントの最新情報と具体的なビジネス活用」をテーマに、まさに現在の日本企業に求められる“未来への挑戦”を体現した企画だと感じております。特に20代・30代の若いCEOや次世代リーダーの皆様が世界最前線の技術・思想に触れ、大きな成長機会を得られたことは、日本全体の競争力向上にもつながる極めて意義深い取り組みです。

FCEは、ITキャリア推進協会様が掲げる「IT業界において自らが感じ・考え・行動し価値を生み出す人を育成する『環境』を創ることで社会に貢献する」という理念に深く共感し、この挑戦的な取り組みを全力で応援したいという思いから、今回のゴールドスポンサーを務めさせていただきました。視察で得られた知見が、皆様の事業成長の大きな一歩となり、日本のイノベーションを加速させる原動力となることを心より期待しております。

今後もFCEは、協会様と共に次世代を担う人材の育成と企業価値向上に貢献してまいります。本日の報告会が皆様にとって新たな気づきとネットワーク構築の場となりますことを祈念し、ご挨拶とさせていただきます。

■ゴールドスポンサー

株式会社VOLTMIND https://voltmind.jp/

株式会社VOLTMINDは、「最先端技術で、人生の体験価値を根底から向上させる」 ことをミッションに掲げ、2024年2月に設立されたAIカンパニーです。

主な事業内容は、AIシステム開発事業 、高性能な自社AIサーバーレンタル事業 、マーケティング支援事業を展開しております。

当社の強みは、安価な国産自社GPUサーバーを基盤とした 、短納期・低コストを実現する「AI駆動開発」 です。また、技術とビジネスの橋渡しを行う「FDE（フォワード・デプロイド・エンジニア）」 が、AIの企画から導入、社内推進までを伴走支援します。

また自社のGPUを活用したハッカソンの開催を行い、AIエンジニアの育成や最新技術の発掘を行っております。

上場企業をはじめとする企業へのAI導入やDX推進 、大規模システム刷新などで多数の実績を有しており 、今後もAI技術による「2025年の崖」 などの社会的課題解決と、日本の「創造大国」化に貢献していきます。

■ゴールドスポンサー

株式会社piland https://piland.co.jp/

株式会社pilandは、「AIとテクノロジーで社会の構造を再設計する」を理念に掲げ、AI・データサイエンス・システム開発を中核としたソリューションを提供するテクノロジー企業です。AIを活用したWebシステム開発、IoT・クラウド基盤構築、生成AIやRAGを用いた業務支援システムなど、幅広い分野において上流工程から運用まで一気通貫で支援しています。単なる受託開発に留まらず、事業戦略と研究成果を結びつけ、社会実装まで見据えた「エンジニアリング×戦略」のアプローチを強みとしています。

代表の長野陸は、AI・データサイエンス・システムアーキテクチャに精通するエンジニアであり、複数の企業でAI導入や新規事業立ち上げを主導してきました。研究者としても慶應義塾大学SFC客員研究員、広島大学大学院博士課程でAIドローンや制御工学の研究に取り組み、学会発表や著書執筆などを通じて知の社会還元を進めています。

pilandは、産業・行政・地域社会における実課題をテクノロジーで解決する「社会実装型AIパートナー」として、研究・開発・戦略を横断的に統合し、新しい価値創造を追求しています。AIリテラシー教育や技術セミナーの開催、若手エンジニア育成にも注力し、未来を形づくる人と技術の共進化を目指しています。

■シルバースポンサー

デジタックス株式会社 https://ai-digitax.com/

デジタックス株式会社は、生成AIプロジェクトを速やかに、かつ強力に推進するためのパーツやチームをご提供しています。

「X-Modules」では、例えば、ボイスボットによる自動対応・要約機能を備えたAI-Based CTIシステムを自社商品として開発できます。

「Samurai API」では、AIでは実現できないラストワンマイルについて、API経由で人間に作業指示をし、完遂することができます。

今回のシリコンバレー研修においては、当社の技術をグローバル市場に展開するための可能性を模索しました。これまで漠然と抱いていたグローバル展開の構想が、現地での交流を通じ、実現可能性が確認できたことは大きな収穫です。特に、ピッチコンテストで得られた新たなパートナーシップのチャンスは、今後の展開において重要なステップとなります。

今後デジタックスは、世界中のパートナー企業様と連携し、AI事業を共に発展させ、次のステージに向けてさらなる挑戦を続けてまいります。

■シルバースポンサー

TENSORVERSE合同会社 https://tensorverse.jp/

TENSORVERSE合同会社は、「AI時代の新たな価値創造」を掲げ、AI技術の社会実装を推進する筑波大学発ベンチャーです。多くの企業がAI導入を進める一方で、「概念実証（PoC）で止まり、実業務に活かせない」という課題が浮き彫りになっています。

私たちはこの「AIの社会実装」こそが現代の最重要テーマと捉え、筑波大学で培われた技術力と研究成果を基盤に「PoCの先にある、本当に使えるAI」を提供します。事業は三本柱で構成をしております。

(1)お客様の課題に合わせた「AI受託事業」では、生成AI・画像認識・データ分析などを活用し、効率化と新たな価値創出を実現。

(2)AIを活用し企業変革を推進できる人材を育てる「AI教育事業」。

(3)社内ナレッジ活用を支援する「RAGプロダクト事業」。AIを人の可能性を広げるパートナーと捉え、確かな技術と創造性でビジネスと社会の進化に貢献します。

AIを「仕事を奪う脅威」ではなく、「人と共存し、可能性を拡張するパートナー」として捉え、確かな技術力と豊かな創造性を融合させます。AIがすべての人にとって「身近で便利なツール」となる社会を目指し、お客様のビジネス変革に真摯に貢献してまいります。かな技術力と豊かな創造性を融合させ、AIと人が共存し、より良い社会を実現することを目指して活動してまいります。

■シルバースポンサー

UCK Inc. Japan https://uck-inc.jp/

UCK Inc. Japan 合同会社は、東京都港区を拠点に、AI技術とシステム開発を融合させたソリューションを提供するIT企業です。業務システム開発のプロセスにAIを積極的に取り入れ、設計から運用までの各工程で生産性と品質の向上を実現しています。また、顧客の現場や業務を丁寧に理解し、AIが真に価値を発揮できる領域を見極めたうえで、導入から運用までを伴走型で支援しています。

同社は、テクノロジーを単なる効率化の手段ではなく、企業が新たな可能性を切り拓くための“パートナー”と捉えています。社名に込めた「Unique（独自性）」「Creative（創造性）」「Kindness（誠実さ）」の理念のもと、システム開発とAIの力を掛け合わせ、データ活用や業務最適化を通じて、企業の意思決定と未来の成長を支える“知的な基盤づくり”を推進。これまで数多くのプロジェクトで、クライアントと共に課題を見つめ直し、次のステージへの進化を実現してきました。

UCK Inc. Japanは、人とテクノロジーが共に成長し続ける社会を目指し、企業の挑戦に誠実に寄り添い続けます。

■シルバースポンサー

株式会社ザワッグル https://www.thewaggle.co.jp

株式会社ザワッグル（TheWaggle Corporation）は、独自の教育設計理論「ASGRAFメソッド」を基盤に、EdTech領域で教育デザインを専門とする企業です。私たちは「人と組織の成長を設計する」ことを使命に、中小企業の経営層や管理職の育成を通じて、持続的に売上を伸ばすための組織づくりを支援しています。単なる研修にとどまらず、経営課題や事業戦略と連動した教育プログラムを設計し、実践的なスキルとリーダーシップを備えた人材を育成します。

また、個人や教育事業者に対しては、ASGRAFメソッドを活かした教育事業の立ち上げ支援を行い、学びの仕組みづくりから収益化までを伴走します。

「教育を“仕組み”から変革したい」「人材育成を経営の軸にしたい」とお考えの企業・個人の方は、ぜひザワッグルまでお問い合わせください。

■シルバースポンサー

株式会社サントラスト https://www.suntrust.co.jp/

株式会社サントラスト（本社：東京都千代田区）は、「人と技術を信頼でつなぐ」を理念に、システム開発・インフラ構築・ERP（SAP）導入支援など、企業のIT基盤を支えるエンジニアリングサービスを提供しています。Web、業務システム、クラウド領域まで幅広い分野で実績を重ね、確かな技術力と人材育成を強みとしています。国内のエンジニアリングサービス業界は、いくつかの構造上の課題を抱えています。サントラストは、エンジニアがより良い環境で挑戦し、成長できる未来を実現することで、業界全体の進化を目指しています。今回のアメリカ視察では、シリコンバレーの先進企業やスタートアップとの交流を通じ、AI・DX分野の最前線を体感しました。得た知見を日本に還元し、国内IT市場の発展に寄与してまいります。

■シルバースポンサー

株式会社CueBeX https://cuebex.co.jp/

株式会社CueBeXは、AIソリューションの共創パートナーとして、音声AI・言語AIを中心に受託開発やPoC支援を提供するテクノロジーカンパニーです。少数精鋭の体制で、KPI設計・要件定義から、最新論文を踏まえた研究開発（R&D）レベルでの検証、アプリケーション開発、運用・保守まで、一気通貫で支援します。短期間でのMVP創出や小規模導入からのスケール設計を得意とし、クラウド環境に加え、セキュリティやガバナンスに配慮したオンプレミス環境にも対応します。

今回のシリコンバレー視察では、同行企業・現地企業との協業可能性の具体化に加え、スタートアップとの技術的ギャップの可視化、これからのIT人材のあるべき姿の分析と示唆の抽出、そして生成AIをはじめとする最前線の市場動向の把握に取り組みました。

今後は、得られた知見をプロダクト開発と実装に直結させ、企業のDX推進と業務生産性向上、さらにそれらを通じた世界で通用する人材の育成に一層貢献してまいります。

■シルバースポンサー

株式会社ゲンバアイ https://genbaai.com/

株式会社ゲンバアイは、「現場を愛し、現場を Eye（眼） にして、現場をAI化する」という社名に込めた想いを旗印に、現場と経営が共に発展する未来を創出するAIソリューション企業です。

代表取締役 山崎陽平は、 京都大学大学院情報学研究科を修了後、上場不動産企業にてチーフAIエンジニアとしてAIサービス構築を牽引。その後、エンタメ・グルメ・モビリティ業界でPM／エンジニアとして多数のAI／DXプロジェクトを推進しました。現在は、一般社団法人AICX協会理事もつとめ、日本全体のAI活用とDX推進を牽引する立場から、企業の変革を支えています。

当社は、AIエージェントを中核とした業務効率化・顧客体験向上を実現し、企画、開発、運用までを伴走支援。特に製造・サービス・営業・バックオフィスなど多様な“現場”に対し、隠れたニーズを抽出して成果につなげる実践型DXを展開しています。設立以来、複数の業務改善プロジェクトで導入支援を完遂しており、PM／エンジニア経験を持つ代表のリードのもと、「使えるAI」を現場に落とし込むことを使命としています。

■シルバースポンサー

株式会社アフェックス https://www.afx-pro.com/

株式会社アフェックスは東京都の上野でソフトウェア開発をメイン事業とした現在14期目の会社です。主にSES（システムエンジニアリングサービス）と呼ばれる事業に注力しております。社員数は30名弱ですが、昨年度の売上高は約14億5千万円で13期連続の黒字経営をしております。 10年ほど前から事業の多角化に乗り出してまして、IT以外では広告代理店事業、介護タクシー事業、eスポーツ事業なども行っております。 ITの売上が全体の85%以上を占めておりますが、2番手の事業の広告代理業でも11%ほど売り上げてまして年間1億5千万円超の売上があります。 介護タクシー事業は東京都の練馬区に拠点を構えてまして、現在ハイエースの福祉車両を6台所有して、社員のドライバー6名、あとは契約している救急救命士も4名在籍して、民間救急や障碍者児童の送迎なども行っております。 eスポーツ事業は、福島県福島市に拠点を構え、プロeスポーツチームの「FUKUSHIMA IBUSHIGIN」の運営をしております。格闘ゲームが強いチームでして、特にストリートファイター6というゲームでは国内最高峰のリーグ戦に2年連続参戦してたり、所属選手が大きな世界大会で優勝したことも2度あります（優勝賞金100万ドルと40万ドル獲得）。 ITを軸に様々な分野に広げ、関わる人が皆幸せになれるような仕事をしていきたいです。

19:30 ご 紹 介 新規加盟企業様のご紹介

■新規加盟企業様

株式会社アノテテ https://anotete.co.jp/

代表取締役 岸本 渉 氏

■新規加盟企業様

合同会社SEEKER https://www.seeker.ventures/

代表社員 佐々木 豊 氏

■新規加盟企業様

株式会社スクーティー https://www.scuti.jp/

CEO & Founder 掛谷 知秀 氏

■新規加盟企業様

株式会社M2DS https://www.m2ds.jp/

代表取締役社長 永沢 大樹 氏

■新規加盟企業様

株式会社relation https://www.relation2012.com/

取締役副社長 COO 森野 伸吾 氏

■新規加盟企業様

SREホールディングス株式会社 https://sre-group.co.jp/

シニアマネージャー 新村 仁 氏

御 礼 一般社団法人ITキャリア推進協会 代表理事 本原 和哉

ご 歓 談 （ネットワーキング）

＜最後に＞

皆様のご協力のお陰で第３回 海外視察（アメリカ）報告会も、様々な素晴らしい方達のご参加のもと盛況裏に終了する事ができました。この場をお借りして心から感謝申し上げます。

ITキャリア推進協会 事務局一同