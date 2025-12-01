パーソルクロステクノロジー、電動化領域の開発力強化に向け東京アールアンドデーグループと業務提携

パーソルクロステクノロジー株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループで、テクノロジーソリューション事業を手がけるパーソルクロステクノロジー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：正木 慎二、以下：パーソルクロステクノロジー）は、「高度な技術でわくわくできる未来のモビリティを創造します」をミッションとして掲げ、企画から車両試作まで、モビリティに関する総合的なエンジニアリングサービスを提供する東京アールアンドデーグループ（株式会社東京アールアンドデー〈本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本浩征〉、株式会社ピューズ〈本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：松本浩征〉、株式会社JHI〈本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮下泉〉以下：東京アールアンドデーグループ）と業務提携契約（以下：本業務提携）を締結し、各社が得意とする技術を掛け合わせ、さらなる電動化領域の開発力強化を目指すことをお知らせします。

■カーボンニュートラル実現に向け、電動化領域の開発力強化を目的に本業務提携を実施

温室効果ガス排出削減のため、カーボンニュートラルへの取り組みが全世界で求められている中、日本では「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略※1」が策定され、乗用車・商用車それぞれに電動化の目標が設定されています。また乗用車・商用車だけでなく食料・農林水産業の項目においても「農林業機械・漁船の電化・水素化等について、2040年までに技術確立」という目標が定められており、モビリティ全般で電動化へのニーズが高まっています。

パーソルクロステクノロジーでは、自動運転・ADAS開発やエンジン開発、実験・認証試験サービス、CAE解析やモデルベース開発など、自動車開発やカーボンニュートラルにかかる、さまざまな企業の課題を技術力で解決してきた実績があるほか、エンジニア人材の育成にも注力しています。

一方東京アールアンドデーグループは、グループ全体の技術力を結集し、ベビーカーからバス・トラックに至るまで、人や物を運ぶあらゆる車両の受託開発ノウハウと能動的な開発展開力を有しています。調査・企画・デザイン・設計・試作・試験・評価といった車両開発の全行程を、ワンストップで推進できることが大きな強みです。

本業務提携に伴い、4社の専門技術とサービスを掛け合わせることで、自動車だけにとどまらず、建設機械や農業機械、ドローンなどあらゆるモビリティに関する電動化領域の開発力をさらに強化し、国が定める電動化目標※2の実現を目指します。

※1 経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（令和3年6月）」 https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/

※2 （1）乗用車は、2035年までに、新車販売で電動車100%を実現。 （2）商用車は、小型の車については、新車販売で、2030年までに電動車20～30%、2040年までに電動車・脱炭素燃料車100%を目指す。大型の車については、2020年代に5,000台の先行導入を目指すとともに、2030年までに2040年の電動車の普及目標を設定。 参照 https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/05_jidosha.html

■本業務提携の概要

●エンジニアリングニーズに基づく新しいサービスの共同開発

●相互委託業務に関するリソースおよび技術の共同活用

●相互のエンジニア教育・研修・トレーニングの共同実施

●相互のエンジニア採用活動の連携

●顧客の開拓と営業活動の共同推進

各社の強みを掛け合わせることで、企画から設計、試作、評価までを一気通貫で対応できる体制を整えます。これにより、既存の内燃機関車両にレトロフィット技術を用いて、これまで以上にスピーディーかつ高い技術レベルで車両性能の向上や電動化を実現できるようになります。

さらに、採用・育成・開発・営業といったそれぞれの得意領域を補い合うことで、エンジニアにはより質の高い研修機会を、顧客にはこれまで以上に幅広く専門性の高い技術支援を提供できるようになります。

今後もパーソルクロステクノロジーは、エンジニアの"尖った技術"の力で、日本の重要産業であるものづくりの基盤を支え、社会課題の解決を目指します。

■株式会社東京アールアンドデーについて＜ https://www.tr-d.co.jp/ ＞

株式会社東京アールアンドデーは二輪・四輪を中心に多様なモビリティの受託開発を手がける研究開発会社です。

デザイン・設計・試作・評価までを一貫して行う開発体制を確立し、EV（電気自動車）からFCEV（燃料電池車）まで、多様な電動化技術の設計・製作に対応しています。

自動車開発で培った高度な技術力を基盤に、高品質で高付加価値の成果を提供し、お客様の幅広いニーズにお応えしています。

■株式会社ピューズについて＜ https://www.pues.co.jp/ ＞

株式会社ピューズではEVシステムに関する受託開発およびエンジニアリングサービスを提供しています。調査・企画・シミュレーションから設計、試作、評価、量産まで、研究開発の全工程をワンストップで支援できる体制を整備しています。電動システム及びモーター、インバーター、コントローラー、バッテリーパックなど主要コンポーネントの設計・試作・評価をはじめ、一点ものから量産品まで幅広いニーズに応える柔軟なサービスを提供しています。

■株式会社JHIについて＜ https://www.jhi.co.jp/ ＞

株式会社JHIは特殊ホースの開発および少量生産を行うエンジニアリング会社です。

モータースポーツ向けのホース製品や配管システムの供給を通じて、高い信頼を築いてきました。

自社での設計・開発に加え、AM（Additive Manufacturing）技術の活用強化や、オートクレーブ成形によるCFRP製品の設計・解析・製作・加工など、多様な要求に対応できる技術基盤を有しています。

■パーソルクロステクノロジー株式会社について＜ https://persol-xtech.co.jp/ ＞

パーソルクロステクノロジー株式会社では、自動車・航空宇宙・産業機械・家電・ロボットといったものづくり領域、コンサルティングから設計・開発まで横断的なソリューションを提供するIT領域、そして診断、運用、IoTを含むセキュリティ領域などにおいて、専門的な技術を持ったエンジニアが、あらゆる業界でお客さまの技術支援をしています。私たちは、「尖った技術」の力で人と組織のはたらき方に変革を起こすことで社会課題を解決してまいります。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。