「未来を切り拓くこどもたちに、学びの機会を！」ふるさと納税型クラウドファンディングで寄付を募集中！

伊勢市

生まれ育った環境によって、多くの家庭では当たり前の生活環境や教育の機会が得られない次のようなこどもたちがいます。

・ 高校や大学、専門学校に進学したいけれど、経済的な理由であきらめている。

・ がんばっても仕方ないと将来への希望をなくし、学ぶ意欲を失っている。

このような状態を「こどもの貧困」といいます。そして、それは次世代にも連鎖するといわれています。

親の収入が少ないと、こどもが十分な教育を受けることができず、こどもが進学をあきらめたり、就職のチャンスが乏しくなったりします。そのため、結果として、そのこどもが大人になっても収入の確保が困難になり、親から子へ、子から孫へと連鎖して貧困から抜け出せなくなる恐れがあります。

伊勢市では、生活困窮世帯のこどもたちの学びを支援する「学習サポート事業」として、中学生が市内の民間学習塾で利用できるクーポンを交付しています。

生活保護世帯または市民税非課税世帯の中学生には年間10万円、就学援助受給世帯の中学生には年間6万円の学習塾の利用費用を助成しており、これまで延べ700人（令和7年9月末現在）の中学生がこの事業を利用し、意欲を持って学習に取り組んでいます。

このような「貧困の連鎖」を断ち切り、未来を切り拓くこどもたちに学びの機会を確保するための伊勢市の取り組みに、みなさまからのあたたかいご支援をよろしくお願いします。

ご寄付はこちらから（ふるさとチョイスGCFページ） https://www.furusato-tax.jp/gcf/4683

※ふるさと納税型クラウドファンディングのため、寄付金控除の対象となります。

※返礼品はありません。

伊勢市では、他に３件の伊勢市取り組みのふるさと納税型クラウドファンディングを実施しています！

あたたかいご支援をお願いします。

・多くの方に満足いただける環境をめざし【伊勢フットボールヴィレッジＡピッチ人工芝張替】 URL：https://www.furusato-tax.jp/gcf/4686

・猫たちが もっと×3 幸せに暮らす伊勢に!! URL：https://www.furusato-tax.jp/gcf/4685

・いつまでも笑顔でいてほしい！ 医療的ケア児・障がい児とその家族をサポート！

URL：https://www.furusato-tax.jp/gcf/4684

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

伊勢市 健康福祉部 子育て応援課

担当:中西

TEL:0596-21-5713

e-mail:kosodate@city.ise.mie.jp