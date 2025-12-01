広告ボトル 企業記念品 ノベルティ オリジナル印刷 水筒ボトル タンブラー 卸売 50％OFF 12月12日より本格展開
Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd
タンブラー オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
タンブラー オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
水筒 オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
ボトル オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
ワンタッチボトル温度表示 オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
ワンタッチボトル オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
野外水筒 マウンテンボトル オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
広告ボトル オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
広告ボトル オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
タンブラー オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします
【お取引希望企業・お問い合わせはこちらから】
09012323316
優豊株式会社（yuuto japan）は浙江省武義県の自社のボトル工場と印刷工場をお持ち、オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間即納可能です。この度、日本向けにフルカラー印刷ボトル卸販売を開始しましたことをご報告します。念品やノベルティ、オリジナルタンブラー等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。
日本口座あり、ドアtoドア配達 10日間オリジナル印刷即納 名入れ印刷可 自社のボトル工場と印刷工場持ち、一番早いスピード。印刷代、金型代、内職代激安 広告代理店、問屋・卸売業者、流通・小売業者に向け企業記念品やノベルティ
タンブラー オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
タンブラー オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
水筒 オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
ボトル オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
ワンタッチボトル温度表示 オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
ワンタッチボトル オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
野外水筒 マウンテンボトル オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
広告ボトル オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
広告ボトル オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
タンブラー オリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷 10日間頃即納
弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします
弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto
【お取引希望企業・お問い合わせはこちらから】
義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.
URL:https://ytbra.com
09012323316
担当：ハン
E-mail: info@yuuto-japan.com