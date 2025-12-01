【2025年12月号】俳優 上坂樹里さんが『PLACOLE＆DRESSY』のカバーモデルとして登場！

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、ウェディングドレスをもっと身近に楽しんで欲しいと考え「ウェディングドレスに憧れるすべての人へ」PLACOLE＆DRESSYが贈る、特別コンテンツをスタート。2025年12月は俳優 上坂樹里さんを迎え、メッセージを頂きました。

2025年12月号『PLACOLE＆DRESSY（プラコレ＆ドレシー）』

<カバーモデル / DRESSY特別インタビュー> 俳優 上坂樹里

上坂樹里さんのサインチェキもプレゼント！

今回、上坂樹里さんの直筆サイン入りチェキプレゼントキャンペーンが決定。InstagramまたはX（旧Twitter）それぞれにて該当投稿をいいね＆コメントまたはフォロー＆リポストでご応募いただけます。ご応募いただけたお客様の中から、抽選で直筆サイン入りチェキカードを4名様にプレゼントいたします。該当投稿をチェックしてください。

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY 『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

