年末年始「緊急 食育セミナー」開催 ～アンケート回答者へ政府備蓄米3kgを無償配布～

特定非営利活動法人ヒューマンケア

特定非営利活動法人ヒューマンケア（東京都福生市／理事長：半澤比呂美）は、農林水産省農産局より学校等・食事食材提供団体・フードバンクにおける政府備蓄米(無洗米10kg×60袋）の正式交付を受け、地域の子育て家庭を対象とした年末年始「緊急 食育セミナー」を2025年12月～2026年1月に無料開催いたします。

各回のセミナーでは、スポーツキッズ・幼児・成長期など年齢別のテーマで、家庭で実践できる栄養管理・食育の基礎を専門家がわかりやすく解説。アンケートに回答いただいた参加者には備蓄米3kgを無償配布し、年末年始の家庭の食卓を支援します。

■ 企画背景

ヒューマンケアは福生市を拠点に、子ども食堂・フリースクール・学習支援などを通じて「食と学びの両輪」で子育て家庭をサポートしてきました。

この度、東京都農林水産振興財団を介して学校等・食糧支援物資の交付を受けたことを契機に、食育を通じて地域の子どもたちの健やかな成長を支えたいとの思いから本企画を実施します。

■ 開催概要（全4回／参加無料・各回25名）

【１.】2025年12月24日（水）10:30～12:00

テーマ：子どもの成長を食事で応援！スポーツキッズのための食事学

対象：スポーツをする小中学生の保護者

【２.】2025年12月24日（水）13:30～15:00

テーマ：健やかな未来に欠かせない 幼児期の栄養学

対象：未就学児の保護者

【３.】2026年1月14日（水）10:30～12:00

テーマ：成長期の“食べてほしい・食べて欲しくない”栄養ポイント

対象：成長期の子どもをもつ保護者

【４.】2026年1月14日（水）13:30～15:00

テーマ：乳幼児のいる家庭の防災セミナー

対象：未就学児の保護者

■ 会場

輝き市民サポートセンター（東京都福生市） 会議室

■ 定員

各回25名（先着順）

■ 参加費

無料

■ 参加特典

アンケート回答者に備蓄米3kgを無償配布

■ 備蓄米交付について

本セミナーで配布する米は、農林水産省農産局より東京都農林水産振興財団を通じて交付された学校等・食糧支援物資です（交付日：令和7年11月～順次受領）。

当法人は日頃より、子ども食堂・学び支援・フリースクール事業などを通じて地域の子育て家庭の支援に取り組んでいることから、申請の結果交付が決定しました。

なお、当該備蓄米は食育の取り組みと合わせて18歳未満の子どもに届けることを目的としています。

■ 申込み方法

下記オンラインフォームよりお申し込みください（満席の場合はキャンセル待ち）。

申込フォームURL：https://forms.gle/jZjKLELuLhaxcy8M7

■ 団体概要

団体名：特定非営利活動法人ヒューマンケア

所在地：東京都福生市北田園1-5-9

事業内容：子ども食堂／学び支援／フリースクール事業／地域福祉活動 ほか

■ お問い合わせ

特定非営利活動法人ヒューマンケア

担当：太田

電話：090-1322-1169

メール：hideomi-ota@humancare.or.jp

所在地：東京都福生市北田園1－5－9