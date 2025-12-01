多摩エリア初上陸、Photomaticのセルフフォトブースが立川 GREEN SPRINGSに期間限定オープン

ピックハイブ株式会社

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、東京都立川市の複合施設「GREEN SPRINGS」に、2025年12月1日(月)から2026年3月4日(水)までの期間限定でセルフフォトブースを設置いたします。

多摩エリア初の設置となる本フォトブースは、「空と大地と人がつながるウェルビーイングタウン」をコンセプトに、緑豊かな美しい景観が人気を集める立川 GREEN SPRINGSに登場します。緑が広がるGREEN SPRINGSでの散策やイベント、ショッピングの合間に、何気なくも大切な日常の記録として、Photomaticで撮影をお楽しみください。

立川 GREEN SPRINGSでの冬の思い出を写真に

設置期間は、クリスマスを含む冬のハイシーズンから初春まで。 GREEN SPRINGSがイルミネーションで彩られる特別な時期にPhotomaticのフォトブースは、大切な人との思い出をより洗練された形で記録できます。

GREEN SPRINGSでの特別なデートや、友人との集まりの記念撮影、何気ない日常の記録など、さまざまなシーンでPhotomaticのフォトブースをご活用ください。













Winter Springs 色の星／2025 たちかわイルミネーション

2026年2月15日(日)までGREEN SPRINGSでは、冬季イルミネーション『Winter Springs 色の星』を開催中。エントランスを彩る「STARRY CANOPY（星の屋根）」、カスケードへと続く「STARRY TUNNEL（星のトンネル）」など、立川北口エリアが華やかにライトアップされます。さらに、クリスマスのハイシーズンとなる12月には、大型イルミネーションツリーも登場し、ツリーと街区全体のイルミネーションが冬の景色を彩り、クリスマスらしいロマンティックな輝きをお楽しみいただけます。

【Winter Springs 色の星 開催概要】

会 期：～ 2026年2月15日(日)

場 所：GREEN SPRINGS 2F 街区内 他

※～2026年1月18日（日）までの期間は、GREEN SPRINGSに隣接するサンサンロードにて、

「2025 たちかわイルミネーション」（一般社団法人たちきたエリアマネジメント主催）も開催されます。

イベント詳細：https://greensprings.jp/event/9469/

フォトブース 設置概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/129_1_32ed73d9a3202dcbd6c110f3e192d769.jpg?v=202512020157 ]GREEN SPRINGSについて

2020年4月にオープンした、ウェルビーイングをテーマとした複合施設です。水と緑豊かな約1万平方メートル の中央広場を中心に、最上階にインフィニティプールを有するホテル、多摩地区最大規模約2,500席の多機能ホール、ショップ・レストラン、オフィスなどが配置されています。

ウェブページ： https://greensprings.jp/

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

ホームページ https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：ピックハイブ株式会社

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役：大迫 由典

事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP：https://pichive.com/