SEMOTU「BLACK FRIDAY 2025」特別セール開催11月21日～12月1日、人気USBマイクが特別価格で登場
パソコン・スマートフォンの両方で使えるUSBマイクを展開する SEMOTU は、2025年11月21日～12月1日の期間、「BLACK FRIDAY 2025」特別キャンペーンを実施いたします。通常価格 34,999円 のUSBマイクが、期間中は 3,039円 にてお買い求めいただけます。
本製品は、オンライン会議、ゲーム配信、ライブ配信、テレワークなど幅広いシーンで活躍するコンパクトマイクとして、多くのユーザーから高い評価をいただいています。
本キャンペーン対象製品について かんたんUSB接続で、すぐに使えるプラグアンドプレイ
USB Type-A と USB Type-C の両方に対応。
パソコン・スマートフォンに接続するだけで使用でき、ソフトウェアのインストールは不要です。テレワーク初心者の方にも扱いやすいシンプル設計です。
持ち運びやすいコンパクトサイズ
マイクとスタンドは取り外し可能。
マイク本体は 直径4cm・長さ10cm の手のひらサイズで、バッグやポーチにも簡単に収納できます。外出先や会議室への持ち運びにも便利です。
360°全指向性エレクトレットマイク搭載
360度の全方位をカバーし、複数人での会話もクリアに拾うマイク性能を備えています。
エコーキャンセル、残響抑制、ノイズ低減機能により、周囲の雑音を抑え、自然で聞き取りやすい音質を実現。
推奨通話範囲は 半径1メートル以内 です。
RGBライティング搭載でシーンに合わせて使い分け
2種類のRGBモードを搭載。
- 会議中：ボタン長押しでRGBライトをオフ
- 録音モード：ボタンが青く点灯
- ミュートモード：ライト消灯（会議）、または赤色点灯（ゲーム使用時）
- 通常録音時：自動で鮮やかなRGBカラーに切替
ビジネスからゲーム、配信まで幅広く対応します。
安心の1年間保証
購入日より12ヶ月の保証付き。
不具合やご質問は、アフターサービスチームが丁寧にサポートいたします。
パッケージ内容：
- スタンドアロンマイク ×1
- USBケーブル ×1
- Type-C アダプター ×1
- 日本語取扱説明書 ×1
■ BLACK FRIDAY 2025 セール概要
- 実施期間：2025年11月21日～12月1日
- 対象商品：SEMOTU USBマイク
- 通常価格：34,999円
- 特別価格：3,039円
- 商品リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX4NQKGL
詳細を見る :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX4NQKGL
JOYCHOU株式会社
担当：桜井 凛
メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com