SEMOTU「BLACK FRIDAY 2025」特別セール開催11月21日～12月1日、人気USBマイクが特別価格で登場

九洋洲 Joychou 株式会社

パソコン・スマートフォンの両方で使えるUSBマイクを展開する SEMOTU は、2025年11月21日～12月1日の期間、「BLACK FRIDAY 2025」特別キャンペーンを実施いたします。通常価格 34,999円 のUSBマイクが、期間中は 3,039円 にてお買い求めいただけます。

本製品は、オンライン会議、ゲーム配信、ライブ配信、テレワークなど幅広いシーンで活躍するコンパクトマイクとして、多くのユーザーから高い評価をいただいています。

本キャンペーン対象製品について かんたんUSB接続で、すぐに使えるプラグアンドプレイ

USB Type-A と USB Type-C の両方に対応。

パソコン・スマートフォンに接続するだけで使用でき、ソフトウェアのインストールは不要です。テレワーク初心者の方にも扱いやすいシンプル設計です。

持ち運びやすいコンパクトサイズ

マイクとスタンドは取り外し可能。

マイク本体は 直径4cm・長さ10cm の手のひらサイズで、バッグやポーチにも簡単に収納できます。外出先や会議室への持ち運びにも便利です。

360°全指向性エレクトレットマイク搭載

360度の全方位をカバーし、複数人での会話もクリアに拾うマイク性能を備えています。

エコーキャンセル、残響抑制、ノイズ低減機能により、周囲の雑音を抑え、自然で聞き取りやすい音質を実現。

推奨通話範囲は 半径1メートル以内 です。

RGBライティング搭載でシーンに合わせて使い分け

2種類のRGBモードを搭載。

- 会議中：ボタン長押しでRGBライトをオフ- 録音モード：ボタンが青く点灯- ミュートモード：ライト消灯（会議）、または赤色点灯（ゲーム使用時）- 通常録音時：自動で鮮やかなRGBカラーに切替

ビジネスからゲーム、配信まで幅広く対応します。

安心の1年間保証

購入日より12ヶ月の保証付き。

不具合やご質問は、アフターサービスチームが丁寧にサポートいたします。

パッケージ内容：

- スタンドアロンマイク ×1- USBケーブル ×1- Type-C アダプター ×1- 日本語取扱説明書 ×1

■ BLACK FRIDAY 2025 セール概要

- 実施期間：2025年11月21日～12月1日- 対象商品：SEMOTU USBマイク- 通常価格：34,999円- 特別価格：3,039円- 商品リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX4NQKGL詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX4NQKGLJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com