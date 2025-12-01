【寄付月間特別企画】古本寄付でほくりくみらい基金を応援。バリューブックス運営の「チャリボン」にて、1件の申し込みにつき1,500円が寄付金に上乗せされるキャンペーンを12月限定で実施

公益財団法人ほくりくみらい基金

公益財団法人ほくりくみらい基金（所在地：石川県金沢市、代表理事：永井 三岐子、以下「ほくりくみらい基金」）は、株式会社バリューブックス（以下「バリューブックス」）が運営する古本寄付サービス「チャリボン」と連携し、12月の寄付月間にあわせた特別キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、指定の期間中にクーポンコードを利用して書籍等の寄付をお申し込みいただくと、バリューブックスによる買取相当額（寄付金）に加え、バリューブックスより1件のお申し込みにつき1,500円が上乗せされ、ほくりくみらい基金へ寄付されます。

キャンペーン実施の背景

12月は、NPO法人日本ファンドレイジング協会等が啓発する全国的な「寄付月間（Giving December）」です。一年の終わりに、自分にとって大切なことや、社会の未来について考え、寄付というアクションを起こすきっかけとなる月です。

ほくりくみらい基金では、2024年12月より「チャリボン」を通じた古本寄付の受付を開始しました。読み終えた本を送るだけで、その査定額が石川県の地域課題解決のための活動原資・助成原資となる仕組みは、手軽な寄付体験として多くの支援者様にご好評いただいております。

この度、年末の大掃除シーズンでもある12月に、より多くの方に「本で社会貢献」を体験していただき、石川県の未来を支える活動に参加していただきたいという想いから、バリューブックス様の多大なるご協力のもと、本キャンペーンが実現いたしました。

キャンペーン概要

期間中に専用フォーム（またはキャンペーンコード入力）からお申し込みいただくと、お客様からお送りいただいた書籍等の「買取査定額」に加えて、「1,500円」を株式会社バリューブックスが拠出し、合わせてほくりくみらい基金へ寄付されます。

対象期間： 2025年12月1日（月）～ 12月31日（水）

※期間内のお申し込み分が対象となります。

特典内容： 1件のお申し込みにつき、買取金額とは別に1,500円をバリューブックスが上乗せして寄付。

対象となる物品： 本、CD、DVD、ゲームソフトなど

※ISBNのない本や百科事典など、一部対象外のものがございます。詳細はチャリボン公式サイトをご確認ください。

参加方法

以下の「コード入力済み申込ページ」よりお申し込みいただくか、通常のお申し込みフォームにてクーポンコードをご入力ください。

寄付金の使い道

- 専用URLからのお申し込み（推奨）下記のリンクよりアクセスすると、自動的にクーポンコードが適用されます。https://www.charibon.jp/form/charibon-offer/form?id=330&kcode=25CHHRM12(https://www.charibon.jp/form/charibon-offer/form?id=330&kcode=25CHHRM12)- クーポンコードの手入力通常のチャリボンお申し込みフォームをご利用の場合は、以下のコードをご入力ください。クーポンコード： 25CHHRM12

皆様からお預かりした大切な寄付金は、ほくりくみらい基金を通じて、石川県の地域課題解決に挑む市民活動団体への「助成金」や「伴走支援費用」として活用させていただきます。

皆様の一冊が、以下のように具体的な支援へと変わります。

50,000円集まればできること「ほくみの学校」での講座の様子

【市民活動団体へ研修プログラムを1回提供することができます】

市民活動を続けていくためには、課題の構造分析やファンドレイジング、広報、経理、ITなど様々な知識をもとに、運営体制を作っていくことも重要です。 ほくりくみらい基金ではこうした研修プログラムを通して市民活動団体の基盤強化にも取り組んでいます。

100,000円集まればできること団体の活動現場への訪問の様子

【市民活動団体への伴走支援を提供することができます】

個別の面談をしたり、団体同士の横のつながりを作ったりすることで、課題解決に取り組む人たちが孤立せず、協力しあって取り組んでいく環境を提供することができます。

500,000円集まればできること「ほくみの学校」参加者のみなさん

【課題解決に取り組む人たちに助成金を提供することができます】

資金支援を通して、地域課題解決をさらに後押ししていく助成プログラムを企画・運営することができます。

皆様の読み終えた本が、誰もが希望を持って暮らせる石川県の未来をつくる力になります。

ぜひチャリボンでのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

■団体概要

名称:公益財団法人ほくりくみらい基金 (代表理事:永井 三岐子)

設立日:2023年4月3日 / 公益認定日:2023年12月1日

所在地:〒920-0031 石川県金沢市兼六元町15番28号

事業内容:地域課題の解決に向けて活動する当事者および支援者団体、事業体への助成金 の公募・支給、プロボノやボランティア活性化の仕組みづくり など

オフィシャルWebサイト: https://hokuriku-mf.jp/