【本日発行】舞台『パリンドローム』より仲田博喜&ミュージカル『メリー・ポピンズ』より濱田めぐみ、笹本玲奈、朝夏まなとが登場！　シアター情報誌「カンフェティ」1月号発行

「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表：榑松大剛）は、シアター情報誌「カンフェティ」1月号 vol.252 を2025年12月1日（月）に発行いたします。配布場所は、首都圏を中心とした劇場・ショップ・駅など合計1,500箇所以上に設置されます。

2004年創刊したシアター情報誌「カンフェティ」は、旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーです。

毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報をお届けしています。



今月号の表紙には、OfficeENDLESS×DisGOONie こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ 提携公演 舞台『パリンドローム』より仲田博喜が登場。さらに、ミュージカル『メリー・ポピンズ』よりトリプルキャストの濱田めぐみ、笹本玲奈、朝夏まなとが揃って登場！



ここだけのインタビューや厳選された撮り下ろし写真、オトクなプレゼント情報など、見どころが満載です。

ぜひお近くの劇場やお店、駅などで「カンフェティ」最新号をチェックしてください。

今月のPICK UPインタビュー

○濱田めぐみ & 笹本玲奈 & 朝夏まなと

ミュージカル『メリー・ポピンズ』

○佐藤B作 & 田村孝裕 & 山口森広

ONEOR8『ママごと』

○福田雄一 & 中川晃教

ミュージカル『サムシング・ロッテン！』

○石原月斗 & 高山晴澄 & 日陽龍之介

神戸セーラーボーイズ 定期公演vol.5『不思議の国の青年アリス』『ぜんまい仕掛けのココロ』

○松平 健 & コロッケ

『松平健×コロッケ45周年特別公演』

○多和田任益

『熱海殺人事件 モンテカルロ・イリュージョン 2025』

○高泉淳子

『ア・ラ・カルト公認レストラン 僕のフレンチ』

○生駒里奈 & 小松準弥 & 谷 碧仁 & 田邊俊喜

二人芝居『バイアス』

○岡村直樹 & 和田琢磨

舞台「幻想水滸伝 - 門の紋章戦争篇-」

○山口乃々華

conSept2026：シーズンReBORN ミュージカル『SERI ～ひとつのいのち』2026

○駒田 一 & 霧矢大夢

楽劇『フィガロ』 「フィガロの結婚」より

○矢島弘一 & 及川奈央 & 森 一弥 & アントーニオ本多

東京マハロ リバイバル公演 by テッコウショ 第５弾『あるいは真ん中に座るのが俺』2025

○山本 亨 & 奥津裕也

劇団狼少年 第15回公演『晩カラ学校』

○広井雄士 & 吉原雅斗

舞台『LIFE- 海の家の物語-』

○井川勇樹 & 笠原織人

『ACTORS×BATTLE IV』

○小日向ななせ & 藤田奈那 & 佐藤妃星 & 長南 舞

RAVE☆塾vol.20『またかえってきた姫様スターダスト』

○込山榛香 & 飛龍つかさ

「グリム童話」より ミュージカル『白雪姫』

○ジョン・健・ヌッツォ

『第11 回 ジョン・健・ヌッツォ クリスマスコンサート』

○西島数博 & 木戸邑弥 & 斎藤圭土

『心言葉 - 宮沢賢治へのオマージュ -』

○竹内春美 & 皆川まゆむ & 笠浦静花 & 櫛田祥光

大和シティー・バレエ／ダンス Winter Concert 2026『近代能楽集』

○藤澤ノリマサ

『藤澤ノリマサ クリスマスコンサート2025 ～歌は心のメッセージ～』

○加藤和樹

『THE Roots 2026 加藤和樹＆橋本さとし』

＜シアター情報誌 カンフェティ概要＞

▪発行日：2004年創刊、毎月第一月曜

▪発行部数：本誌5万部／intro（縮小版）3万部／WEB版2万DL／WEBサイト11万セッション

▪形態：両A面、A4・56ページフルカラー

▪配布エリア：首都圏（劇場・ショップ・駅・楽器店・映画館・美術館・スーパー・学校・書店・TKTS）など

合計1,500ヵ所超

設置箇所一覧（https://www.confetti-web.com/freepaper/confetti_place.php）



＜シアター情報誌 カンフェティ［関西版］概要＞

▪発行日：2024年3月（2月1日発行）隔月発行

▪発行部数：5万部／2ヵ月

▪形態：両A面、A5・12ページフルカラー

▪配布エリア：関西圏の劇場にて座席配布・劇場ラック・街中ラック・ホテル・TKTS など

▪詳細：https://magazine.confetti-web.com/news/51708/

会社概要

ロングランプランニング株式会社

2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。



所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地

代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか)

設立年：2004年2月20日

資本金：3千万円



主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行

チケット販売サイト「カンフェティ」の運営

その他興行支援、イベント主催者のサポート業務

旅行業

ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営

URL：https://longrun.biz/