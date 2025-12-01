【本日発行】舞台『パリンドローム』より仲田博喜&ミュージカル『メリー・ポピンズ』より濱田めぐみ、笹本玲奈、朝夏まなとが登場！ シアター情報誌「カンフェティ」1月号発行
「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表：榑松大剛）は、シアター情報誌「カンフェティ」1月号 vol.252 を2025年12月1日（月）に発行いたします。配布場所は、首都圏を中心とした劇場・ショップ・駅など合計1,500箇所以上に設置されます。
2004年創刊したシアター情報誌「カンフェティ」は、旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーです。
毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報をお届けしています。
今月号の表紙には、OfficeENDLESS×DisGOONie こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ 提携公演 舞台『パリンドローム』より仲田博喜が登場。さらに、ミュージカル『メリー・ポピンズ』よりトリプルキャストの濱田めぐみ、笹本玲奈、朝夏まなとが揃って登場！
ここだけのインタビューや厳選された撮り下ろし写真、オトクなプレゼント情報など、見どころが満載です。
ぜひお近くの劇場やお店、駅などで「カンフェティ」最新号をチェックしてください。
今月のPICK UPインタビュー
○濱田めぐみ & 笹本玲奈 & 朝夏まなと
ミュージカル『メリー・ポピンズ』
○佐藤B作 & 田村孝裕 & 山口森広
ONEOR8『ママごと』
○福田雄一 & 中川晃教
ミュージカル『サムシング・ロッテン！』
○石原月斗 & 高山晴澄 & 日陽龍之介
神戸セーラーボーイズ 定期公演vol.5『不思議の国の青年アリス』『ぜんまい仕掛けのココロ』
○松平 健 & コロッケ
『松平健×コロッケ45周年特別公演』
○多和田任益
『熱海殺人事件 モンテカルロ・イリュージョン 2025』
○高泉淳子
『ア・ラ・カルト公認レストラン 僕のフレンチ』
○生駒里奈 & 小松準弥 & 谷 碧仁 & 田邊俊喜
二人芝居『バイアス』
○岡村直樹 & 和田琢磨
舞台「幻想水滸伝 - 門の紋章戦争篇-」
○山口乃々華
conSept2026：シーズンReBORN ミュージカル『SERI ～ひとつのいのち』2026
○駒田 一 & 霧矢大夢
楽劇『フィガロ』 「フィガロの結婚」より
○矢島弘一 & 及川奈央 & 森 一弥 & アントーニオ本多
東京マハロ リバイバル公演 by テッコウショ 第５弾『あるいは真ん中に座るのが俺』2025
○山本 亨 & 奥津裕也
劇団狼少年 第15回公演『晩カラ学校』
○広井雄士 & 吉原雅斗
舞台『LIFE- 海の家の物語-』
○井川勇樹 & 笠原織人
『ACTORS×BATTLE IV』
○小日向ななせ & 藤田奈那 & 佐藤妃星 & 長南 舞
RAVE☆塾vol.20『またかえってきた姫様スターダスト』
○込山榛香 & 飛龍つかさ
「グリム童話」より ミュージカル『白雪姫』
○ジョン・健・ヌッツォ
『第11 回 ジョン・健・ヌッツォ クリスマスコンサート』
○西島数博 & 木戸邑弥 & 斎藤圭土
『心言葉 - 宮沢賢治へのオマージュ -』
○竹内春美 & 皆川まゆむ & 笠浦静花 & 櫛田祥光
大和シティー・バレエ／ダンス Winter Concert 2026『近代能楽集』
○藤澤ノリマサ
『藤澤ノリマサ クリスマスコンサート2025 ～歌は心のメッセージ～』
○加藤和樹
『THE Roots 2026 加藤和樹＆橋本さとし』
