2025年度（令和7年度）マンション管理士試験【解答速報】イベント開催中！「令和7年度試験解説講義」のプレゼントが決定いたしました！

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、マンション管理士試験当日の11月30日（日）に 「解答速報」、「総評動画YouTubeLIVE配信」「合格ライン・合格点予想動画YouTubeLIVE配信」を無料で実施いたしました。


また、「令和7年度マンション管理士試験解説講義」のプレゼントが決定いたしました。



マンション管理士試験解答速報 :
https://www.agaroot.jp/chintai_kk/sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-chintai_kk


アガルートアカデミーは2025年度（令和7年度）マンション管理士試験の試験当日に「解答速報」 「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信を会員登録不要で無料公開しております。


さらに、「令和7年度マンション管理士試験解説講義」の無料プレゼントが決定いたしました！
■【無料プレゼント】令和7年度マンション管理士試験解説講義




2025年（令和7年度）マンション管理士試験の解説講義を無料で配信いたします。当日配信の総評動画より詳しい内容となりますので、是非ご活用ください。



配信開始日：2025年12月中旬



無料プレゼントのお申し込みはこちら :
https://www.agaroot.jp/mankan/sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-mankan

■2025年度（令和7年度）マンション管理士試験 解答速報イベント実施中！



2025年度（令和7年度）マンション管理士試験の解答速報を公開中！


工藤美香講師による「解答速報＆総評動画」「合格ライン・合格点予想動画」も無料でご覧いただけます。


ぜひ試験の振り返りにお役立てください。







マンション管理士試験解答速報 :
https://www.agaroot.jp/mankan/sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-mankan




アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。




