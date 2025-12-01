日本公認心理師ネットワークが、2025年12月4日13時45分から15時15分まで、『疲れを癒やすセルフ・コンパッション』発売記念オンラインセミナー 「セルフ・コンパッションの今、これから ～身近なバーンアウトを見つめ直す～」でオンラインセミナーを開催します。

【内容】

クリスティン・ネフとクリストファー・ガーマーによる新刊『疲れを癒やすセルフ・コンパッション』は、セルフ・コンパッションをバーンアウト（燃え尽き症候群）に適用した実践書です。本書の発売を記念し、ネフとガーマーのもとで直々にマインドフル・セルフ・コンパッション（MSC）を学んだ訳者の富田拓郎先生によるセミナーを開催します。本書の魅力や、セルフ・コンパッションの成り立ちを、MSCの既刊（ネフ＆ガーマー著、対を成すワークブックとプラクティスガイド）およびガーマーによる既刊（セルフ・コンパッションの実践書）の内容とともに語っていただきます。セルフ・コンパッションが今どのように実践され、今後、臨床現場や私たちの生活にどのように役立てられていくのか、これからの展望についてもお話しいただく予定です。・マインドフル・セルフ・コンパッション（MSC）に関する既刊2冊（基本書）の紹介・医療従事者向けのプログラムがベースとなって作られた、新刊『疲れを癒やすセルフ・コンパッション』の紹介・セルフ・コンパッション・ツールの演習・さらなる学びのための情報など、以上の内容を含む予定です。 【視聴対象】医師、臨床心理士・公認心理師のほか、対人支援に携わる方、“セルフ・コンパッション”に関心がある方ならどなたもご参加いただけます。【開催方法】Zoom配信チケットを購入された方全員が、ライブ配信と見逃し配信（2026年5月末日23:59まで視聴可能）のどちらも視聴可能です。書籍付きチケットをご購入された方は、「見逃し配信付きチケット」を購入される必要はございません。見逃し配信は、ライブ配信終了後、１週間後にPeatix宛に視聴用URLを通知いたします。【参加費】・見逃し配信付きチケット 3,000円（税込）・参考図書付き配信チケット（全て見逃し配信付きです） ① 新刊『疲れを癒やすセルフ・コンパッション』付きチケット 6,000円（税込）＊配信代金の740円引き ② セルフ・コンパッション 3点セット付きチケット 11,130円（税込）＊配信代金の1,000円引き 新刊『疲れを癒やすセルフ・コンパッション』『マインドフル・セルフ・コンパッション ワークブック』『マインドフルネスそしてセルフ・コンパッションへ』 ③ セルフ・コンパッション 4点セット付チケット 17,070円（税込）＊配信代金の1,000円引き 新刊『疲れを癒やすセルフ・コンパッション』『マインドフル・セルフ・コンパッション ワークブック』『マインドフル・セルフ・コンパッション プラクティスガイド』『マインドフルネスそしてセルフ・コンパッションへ』＊お申し込み後のキャンセルはお受けできません。あらかじめご了承ください。＊書籍は、順次星和書店より発送されます。発送までに、お申し込み日より2~5営業日いただいております。ご了承ください。

【講師】

富田 拓郎先生（とみた たくろう）中央大学文学部心理学専攻 教授。博士（人間科学）、臨床心理士、公認心理師。1997年早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程満期退学。国立精神・神経センター精神保健研究所社会精神保健部流動研究員および特別研究員、同司法精神医学研究部研究員、東京都スクールカウンセラー、関西大学准教授、同教授などを経て現職。訳書に『マインドフル・セルフ・コンパッション ワークブック：自分を受け入れ、しなやかに生きるためのガイド』『マインドフル・セルフ・コンパッション プラクティスガイド：セルフ・コンパッションを教えたい専門家のために』（いずれも監訳，星和書店）などがある。

【イベント概要】

日時：2025/12/4 (木)13:45 - 15:15方法：オンライン開催

【参考図書】疲れを癒やすセルフ・コンパッションバーンアウト（燃え尽き症候群）に対処するためのツールブック著：クリスティン・ネフ、クリストファー・ガーマー訳者：富田 拓郎発行：星和書店定価：3,740円（本体価格3,400円＋税）ISBN：978-4-7911-1169-5マインドフル・セルフ・コンパッション ワークブック自分を受け入れ、しなやかに生きるためのガイド著：クリスティン・ネフ、クリストファー・ガーマー監訳：富田 拓郎 ほか発行：星和書店定価：2,420円（本体価格2,200円＋税）ISBN：978-4-7911-1035-3マインドフル・セルフ・コンパッション プラクティスガイドセルフ・コンパッションを教えたい専門家のために著：クリストファー・ガーマー、クリスティン・ネフ監訳：富田 拓郎 ほか発行：星和書店定価：5,940円（本体価格5,400円＋税）ISBN：978-4-7911-1105-3マインドフルネスそしてセルフ・コンパッションへ苦しい思考や感情から自由になる著：クリストファー・Ｋ・ガーマー訳：伊藤 絵美発行：星和書店定価：2,970円（本体価格2,700円＋税）ISBN：978-4-7911-1130-5

https://mscseiwa.peatix.com/?utm_source=newscast&utm_medium=social&utm_campaign=first