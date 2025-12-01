【先着5社】採用ブランディング型SNS運用サービス、初期費用と魅力発見アンケートが無料になるキャンペーンを開始

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）は、企業の採用活動を支援する採用ブランディング型SNS運用サービスにおいて、2025年12月１日より初期費用無料に加え、自社の採用における魅力を発見するための社員アンケートを先着5社（＊）に対して無料で実施するキャンペーンを開始します。本キャンペーンは、SNSを活用した採用広報の導入を検討している企業に向けて、採用成果につながるSNS活用を実際に体験していただくことを目的としています。

＊：申込企業が予定数に達した場合、対象社数を拡大する可能性があります。

キャンペーン概要

内容 ：初期費用無料・「自社の魅力」発見アンケート無料

契約条件 ：６カ月契約以上

対象プラン：ライトプラン以上

実施期間 ：2025年12月１日～2026年１月31日

対象社数 ：先着5社（＊）

＊：申込企業が予定数に達した場合、対象社数を拡大する可能性があります。

天職市場の「SNS運用サービス」の特徴

（１）採用課題からの戦略設計力

動画を作るだけではなく、採用課題の本質を分析。さらにキャンペーン特典である「自社の魅力」発見アンケートで得られたインサイトに基づき、「誰に」「何を」「どのように伝えるか」を明確に設計。採用ブランディングとSNS戦略を一体化させ、成果につながる運用を行います。

（２）採用を知り尽くしたコンテンツ力

採用に特化したディレクターとコンサルタントがチーム体制でサポート。アンケートで明らかになった「社員が感じる自社の魅力」を基に、社員インタビューや1日密着動画、座談会など、"人"を軸にした心を動かす発信を実現します。

（３）広告×SNSの連携による相乗効果

求人広告で候補者を集め、SNSでファン化を促進。応募の入口から定着までを一気通貫で支援し、応募率・志望度・定着率の向上を実現します。

導入企業事例（業界別・導入目的）

本サービスは、業種・規模を問わずさまざまな企業にご利用いただけます。各社が抱える採用課題に応じて、SNSを活用した採用ブランディングの形を構築しています。

物流業界A社：

採用競争が激しいドライバー職の応募促進を目的に、社員インタビューや現場紹介動画を中心としたInstagramを活用した運用を実施。働く雰囲気を可視化し、応募から選考に移行する確率の向上につなげています。

宿泊・観光業界B社：

若年層の応募不足を背景に、TikTokを活用したショート動画配信を通じて"人"や"接客シーン"を発信。働き方をイメージしやすくし、企業理解を深めることで志望度が高まる応募者が増えました。

製造・アミューズメント業界C社：

自社の魅力をうまく伝えられなかった課題に対し、YouTubeを活用した職種紹介や職場密着動画を制作。求職者が入社後をイメージしやすい情報設計でミスマッチによる早期離職を軽減しています。

SNSの導入によって、応募数の増加だけでなく、「自社に合う人材」からの応募増加と定着率向上が見込まれます。

サービス責任者コメント：天職市場 SNSディレクター 中川耕汰

「応募数を増やすだけでは、採用課題は解決しません。SNSを通じて"人となり"や"働くリアル"を伝えることが、応募の質や定着率を向上させる鍵になると感じています。今回のキャンペーンをきっかけに、SNSを"企業の採用資産"として活用する文化を広げていきます」

会社概要

天職市場 SNSディレクター 中川耕汰

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとして、Indeed運用で培ったノウハウを活かしたさまざまな求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。

社名 ：株式会社天職市場

本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 33階

代表者：春名敬太

設立 ：2006年８月

資本金：5,000万円

事業 ：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創 業 ：2001年８月

売上高 ：1,251億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143拠点

＊2025年３月31日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/