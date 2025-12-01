清水港 港湾物流関連8社にて水素車を導入

鈴与株式会社

静岡県清水港において港湾物流事業を展開する企業8社〔鈴与株式会社（本社：静岡市清水区 代表取締役社長：鈴木 健一郎）、株式会社天野回漕店（本社：静岡市清水区 代表取締役社長：茂津目 敦）、アオキトランス株式会社（本社：静岡市清水区、代表取締役社長：望月 綾）、清和海運株式会社（本社：静岡市駿河区、代表取締役社長：宮崎 祐一）、鈴与グループ3社（清水運送株式会社、清水倉庫株式会社、清水ユナイテッドエージェンシー株式会社）および清水埠頭株式会社〕は、このたび水素車(燃料電池自動車）を各社１台ずつ、合計8台を導入しました。

【導入の背景】

今回の取り組みは、2025年3月にENEOS株式会社(本社：東京都 代表取締役：山口 敦治)が清水製油所跡地に開設した「静岡清水水素ステーション」の稼働を契機に、清水港における水素モビリティ利用拡大を推進するものです。また、清水港は、国土交通省の方針のもと、静岡県が主体となって推進する「カーボンニュートラルポート（CNP）形成計画」の重点港湾の一つに位置づけられており、地域全体での脱炭素化が求められています。そのような中、当該8社はその実現に向け、水素車導入を通じて率先して清水港の脱炭素化に寄与してまいります。

【概要】

■導入車種：

＜トヨタ クラウンZ＞

・鈴与株式会社

・株式会社天野回漕店

・鈴与グループ3社

（清水運送株式会社、清水倉庫株式会社、

清水ユナイテッドエージェンシー株式会社）

・清水埠頭株式会社

＜トヨタ MIRAI＞

・アオキトランス株式会社

・清和海運株式会社

■導入台数：各社1台 計8台

■利用用途：社用車として使用予定

■導入時期：2025年11月下旬から

鈴与が導入した「トヨタ クラウンZ」

【今後の展望】

今回の共同導入を第一歩として、清水港における水素利活用の普及拡大を図るとともに、清水港全体のカーボンニュートラル化に向けた取り組みをさらに推進してまいります。また、水素ステーションの整備状況や運用実績を踏まえながら、さらなる車両の導入拡大も検討いたします。

＜参考 ※ENEOS株式会社発表資料より＞

静岡清水水素ステーション

所在地：静岡県静岡市清水区袖師町1950-11

運営：株式会社ENEOS水素サプライ＆サービス

特徴：水電解装置によるグリーン水素製造（100Nm³/h）、再エネ活用、商用FC車への供給展開

【幹事社(鈴与株式会社) 代表コメント】

清水港のカーボンニュートラルポート形成計画が進む中、私たち物流企業もその一翼を担うべく、水素車の導入を決定いたしました。

ENEOS株式会社様による水素ステーションの稼働開始は、地域の脱炭素化に向けた大きな一歩であり、私たちにとっても持続可能な物流の実現に向けた絶好の機会です。

今回の導入は、環境負荷の低減だけでなく、地域のエネルギーインフラとの連携を強化し、次世代の港湾物流モデルを構築するための第一歩と位置づけています。

今後も、行政・企業・地域が一体となって、清水港をゼロエミッションの先進港として世界に発信できるよう、積極的に取り組んでまいります。

【各社概要】

■鈴与株式会社

1801年に清水港(静岡市清水区)で廻船問屋として創業し、2021年に創業220周年を迎えました。国際戦略港湾である清水港をベースに、国内物流企業のなかでもトップクラスである全国147拠点、海外23拠点を展開。「課題解決力」「現場力」「価値創造力」を強みに、倉庫・運輸・国際物流などあらゆる物流ニーズに対応しています。物流のほか、商流・建設・食品・航空事業など7つの事業を展開する「鈴与グループ」のリーディングカンパニーとして、経営の拠りどころである「共生(ともいき)」の精神のもと、地方創生にも積極的に取り組んでいます。

・創業：1801年

・代表者：代表取締役社長 鈴木健一郎

・本社所在地：静岡県静岡市清水区入船町11-1

・従業員数：1,146人 ※2024年8月31日時点

・事業内容：総合物流業

・企業サイトURL：https://www.suzuyo.co.jp/

■株式会社天野回漕店

創業1800年(寛政12年)、200年以上にわたり清水港を拠点に輸出入関連業務を中心とした事業を展開し、静岡県の産業発展に寄与してきました。『物流サービスを通じて新たな価値を創造し、豊かな社会の実現に貢献する』という経営理念のもと、長い年月をかけ蓄積したノウハウを活かして国際物流・国内物流・保険代理業務などの多岐に亘るサービスを的確に提供することで、お客様の多様なニーズにお応えすると共に、持続可能な地域社会の実現を目指しています。

・創業：1800年

・代表者：代表取締役社長 茂津目敦

・本社所在地：静岡県静岡市清水区港町二丁目9番5号

・事業内容：海運貨物取扱業、一般港湾運送事業、国際一貫複合輸送業、倉庫業、船舶代理業、通関業、保険代理業、貨物利用運送事業

・企業サイトURL：https://amanok.co.jp

■アオキトランス株式会社

当社は1615年に徳川幕府より受払問屋の免許を受け回漕業を営んだ事に始まり、1914年その事業を継承し、青木運送株式会社として設立されました。設立以来幾多の変遷はありましたが戦後、日本経済の進展と共にその業績を拡大し、海、陸、空の物流手段を駆使した総合物流サービスを提供してまいりました。1990年10月さらなる発展を願って商号をアオキトランス株式会社に変更し、ますます多様化する時代の要請に応えつつ、より良いサービスをモットーに現在に至っております。

・創業：1914年

・代表者：代表取締役社長 望月綾

・本社所在地：静岡県静岡市清水区入船町14番12号

・事業内容：港湾運送事業、海運貨物取扱業、海運代理店業、倉庫業、通関業、国際複合輸送業、

航空貨物取扱業、貨物利用運送事業、損保代理店業、リース業

・企業サイトURL： https://aoki-trans.com

■清和海運株式会社

1949年に静岡市清水区（旧清水市）で創業し、今年76年目を迎えました。清水港で船舶代理店業からスタートし、その後は事業の幅を広げ陸・海・空の総合物流会社として発展。現在は海外5ヶ国にも活動の幅を広げ、お客様の様々なニーズに合わせた物流サービスを国内外で展開しています。「物流を通して社会に貢献する」 という経営理念を第一に考え、地域社会と共に発展していくことを目指しております。

・創業： 1949年

・代表者： 代表取締役社長 宮崎祐一

・本社所在地： 静岡県静岡市駿河区森下町1-35 静岡MYﾀﾜｰ3F

・事業内容：一般港湾運送事業、倉庫業、通関業、船舶代理店業、国際一貫複合輸送業、

貨物利用運送事業 第一種 第二種、他

・企業サイトURL：https://www.seiwa-kaiun.co.jp/