12月「クリスマスいちご（冬いちご）」日本一を決定！

日本野菜ソムリエ協会（所在地：東京都中央区、代表理事：福井栄治）は、2025年12月3日（水）に、クリスマスシーズンの12月においしい『冬いちご』を決める「クリスマスいちご選手権」（以下、本選手権）を開催します。今年は昨年より大幅にエントリー数が増え、全国から81品が集まり注目度が上がっています。評価員である野菜ソムリエが産地や品種、生産者などの情報をすべて伏せて食味。そのおいしさを審査し、もっともおいしい「クリスマスいちご（冬いちご）」決定します。

クリスマスいちご選手権について

日本野菜ソムリエ協会では、「クリスマスいちご選手権」「全国いちご選手権」「夏いちご選手権」として全国各地から集まった『いちご』の品評会を実施しています。

『いちご』は収穫時期が冬から初夏にかけてと長く、多くのいちご農家からのご要望に応え、時期を分けて３回開催。年内の『いちご』を「クリスマスいちご（冬いちご）」と位置付け「クリスマスいちご選手権」を開催しています。「第１回クリスマスいちご選手権」では、埼玉県加須市の北川辺いちご部の『べにたま』が最高金賞を受賞。「第2回クリスマスいちご選手権」では全64品のエントリーから埼玉県本庄市の『べにたま -X-』（久米原農園 8代目 美幸)が最高金賞に輝き、埼玉県産のいちご『べにたま』が２年連続で最高金賞を受賞しました。今回はどのいちごが最高金賞に輝くのか注目です。

（第1回クリスマスいちご選手権HP）

https://www.vege-fru.com/event/summit/2023/dec/

（第2回クリスマスいちご選手権HP）

https://www.vege-fru.com/event/summit/2024/dec2/

～第2回クリスマスいちご選手権 受賞いちご紹介～

≪最高金賞≫ 『べにたま -X-』／ 久米原農園 8代目 美幸 (埼玉県本庄市)

※X（くれない）美幸（よしゆき）

＜評価員のコメント＞

・丸みのあるフォルム、インパクトのある甘さと華やかな香りが素晴らしい。生食に最高！

・とろけるような食感が甘さをさらに引き出す。あま～い！

・甘さ抜群。口あたりの良い食感、とてもフルーティーでびっくりです

・甘み、酸味、香りのすべてがリッチな印象。とろけるような、なめらかな食感で幸せな気持ちに満たされる

＜生産者のこだわりポイント＞

今シーズンより高設栽培をスタートさせまだ手探り中ですが、味を重視して栽培管理してます。

程よい酸味と甘味の絶妙なバランス 。埼玉県産 新品種 べにたま。

・「第2回クリスマスいちご選手権」の結果リリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000106.000110263.html

【第3回クリスマスいちご選手権 概要】

■開催日 ：2025年12月3日（水）

■会場 ：学校法人 後藤学園 武蔵野調理師専門学校

（〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-12-5）

■時間 ：13:30～開催予定

■審査員 ：野菜ソムリエ資格保持者

■審査方法：完全クローズドの味覚評価

■表彰内容：最高金賞／金賞／銀賞／銅賞／入賞

■結果発表：12月3日（水）に当協会公式Instagramにて速報を発表、翌12月4日（木）にリリースを公開予定

■特設HP ：https://www.vege-fru.com/event/summit/2025/dec/

■エントリー条件：

・全国のいちご生産者および、いちごの販売に携わる全ての方

・選手権参加にあたり、審査用いちごをご提供いただける方

※品種 ：指定なし

※納品量 ：25～30粒

※提供内容：生食

※上記内容で野菜ソムリエ15名程度が1人当たり約1個を食味します

※評価会の取材・見学をご希望される場合は、必ず青果物選手権事務局 （03-6278-8456）までご連絡ください

毎年いちご業界が大注目する「全国いちご選手権」

今シーズンの「第４回全国いちご選手権」は、2026年2月上旬に開催が決定！

前回「第3回全国いちご選手権」では全375品のイチゴのエントリーがあるなど大変注目度の高い品評会です。

（第3回全国いちご選手権HP）

https://www.vege-fru.com/event/summit/2025/feb/

【全国青果物選手権とは】

全国青果物選手権は、野菜・果物のプロである「野菜ソムリエ」が最もおいしい野菜・果物を選ぶ品評会です。価値あるおいしい青果物を評価し、広く世の中に発信することで、生産者を応援し、日本の農業の活性化に寄与することを目的としています。受賞することで、認知度が上がり販路拡大や売上UP売上につながります。評価員である野菜ソムリエからのフィードバックが届き、今後の開発などに生かすことができます。

次回は12月「第5回全国みかん選手権（大阪）」、2月「第4回全国いちご選手権（東京・大阪）」の開催を予定しています。

URL：https://www.vege-fru.com/event/seika/

「野菜ソムリエ」とは

野菜・果物の知識を身につけ、その魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリストです。「野菜ソムリエ」の使命は、生産者と生活者の架け橋となること。現在、キャリアアップ・キャリアチェンジや、自分だけでなく家族や友人の健康に生かすため、さらには社会貢献を目指す多くの方々が挑戦しています。

（累計受講生数72,091名※2025年3月末時点）

・運営団体

一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

創立：2001年8月7日

代表理事：福井 栄治

所在地：東京都渋谷区南平台町15-10 MAC渋谷ビル６F

事業：野菜ソムリエの資格提供と育成、各種講座やコンテンツの企画開発・提供

ホームページ：https://www.vege-fru.com